సర్కారు బడుల్లో విద్యార్థుల కొరత - 8 వేల పాఠశాలల్లో జీరో ఎన్రోల్మెంట్
దేశవ్యాప్తంగా 10.13 లక్షల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - ప్రైవేట్ పాఠశాలల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న తల్లిదండ్రులు - యుడైస్ నివేదికలో కీలక అంశాలు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 3:38 PM IST
8000 Government Schools without Students: దేశాభివృద్ధికి పల్లెలు పట్టుగొమ్మలు అయితే అందులో ప్రాథమిక విద్యాలయాలది కీలక పాత్ర. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతి ఒక్కరికి విద్యను అందించడం ప్రభుత్వ పాఠశాలలతోనే సాధ్యం అవుతుంది. మరి అలాంటి ప్రభుత్వ స్కూల్స్ నేడు విద్యార్థులులేక వెలవెలబోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 2024-25 విద్యాసంవత్సరంలో 8 వేల సర్కారు బడుల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరకపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనం. మరి వీటిలో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఏమైనా సమస్యగా మారిందా అంటే అదీలేదు. ఈ బడుల్లో 20 వేలకుపైగా టీచర్లున్నారు. అయినా విద్యార్థుల చేరికలు లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చదివించేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ పోల్చితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి గడ్డుకాలం ఏర్పడిందనేది స్పష్టం అవుతోంది.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకప్పుడు విద్యార్థులు ఉన్నా ఉపాధ్యాయుల కొరత తీవ్రంగా ఉండేది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు మాత్రం అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. ఇప్పుడు విద్యార్థులు లేకపోవడంతో పాఠశాలలు వెలవెలబోతున్నాయన్నది వాస్తవం. 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా 8 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరకపోవడమే ఇందుకు కారణం. కేవలం ఈ తరహా బడుల్లోనే 20 వేల 187 మంది ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని కేంద్ర విద్యాశాఖ వెల్లడించింది.
దేశవ్యాప్తంగా 10.13 లక్షల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు: పశ్చిమబెంగాల్లో 3 వేల 812 పాఠశాల్లో విద్యార్థులు చేరలేదు. అయినా ఇక్కడ 17 వేల 965 మంది ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. ఫలితంగా ఈ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఈ జాబితాలోకి చేరాయి. ఇందుకు భిన్నంగా హరియాణా, మహారాష్ట్ర, గోవా, అసోం, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, నాగాలాండ్, సిక్కిం, త్రిపుర రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో జీరో ఎన్రోల్మెంట్ స్కూల్స్ లేకపోవడం ఆసక్తికర విషయం.
దేశవ్యాప్తంగా 10.13 లక్షల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రస్తావించాల్సిన విషయం మరొకటి ఉంది. 2019-20 విద్యాసంవత్సరంలో 10.32 లక్షల గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటే 2024-25లో ఆ సంఖ్య 10.13 లక్షలకు పడిపోయింది. అయితే వీటిలో కోటి మందికిపైగా ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 33 లక్షలమంది విద్యార్థులు ఒకే టీచర్ ఉన్న పాఠశాలలో చదువుతున్నారు.
ఈ తరహా స్కూల్స్లో మొదటి స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండగా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా 10 మందిలోపు విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. అందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఒక ఉదాహరణ. తెలంగాణలో ఈ తరహా పాఠశాలలు గతంలో 11.60 శాతం ఉంటే 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో 12.70 శాతానికి చేరింది. ఉత్తరాఖండ్, అరుణాచల్ప్రదేశ్, లద్ధాఖ్లలో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
సర్కారు బడుల్లో ఒక్క విద్యార్థి చేరలేదు: తెలంగాణలో కూడా జీరో ఎన్రోల్మెంట్ స్కూల్స్ ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం 2024-25 విద్యాసంవత్సరంలో దేశంలో 5 వేల 149 సర్కారు బడుల్లో ఒక్క విద్యార్థి చేరలేదని కేంద్ర విద్యాశాఖ నివేదికల్లో వెల్లడించింది. ఇందులో 2 వేల 81 పాఠశాలలు తెలంగాణలోనే ఉన్నాయంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నల్గొండ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో జీరో ఎన్రోల్మెంట్ నమోదైనట్లు యుడైస్ ప్లస్ డాటా వెల్లడించింది. కేవలం ఈ ఒక్క జిల్లాలోనే 315 స్కూల్స్లో విద్యార్థులు చేరకపోగా దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
పేదరికం, కుటుంబ ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చదువు మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు. ఇది ఒక కారణం అయితే మౌలిక వసతులు, నాణ్యమైన విద్యా అందించకపోవడం వల్ల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివించేందుకు ఆసక్తి చూపకపోవడం మరో కారణం. ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల సంఖ్య కూడా ఎక్కువే. మరి సర్కారు బడులకి ఎందుకీ దుస్థితి ఏర్పాడింది.
యుడైస్ నివేదికలో కీలక అంశాలు వెల్లడి: దేశంలో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. ఈ తరహా ప్రభుత్వ బడుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. 2024 సంవత్సరం కంటే ముందు ఏపీలో 7 వేల సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ ఉండేవి. కానీ 2024-25 విద్యాసంవత్సరానికి వచ్చే సరికి ఆ సంఖ్య 12 వేల 912కి చేరింది. అదే విధంగా 15 వేల పాఠశాలల్లో 20కంటే తక్కువ విద్యార్థులున్నారని యుడైస్ నివేదికలో వైల్లడైంది. గడిచిన 3 ఏళ్లలో 700 మంది విద్యార్థులకంటే తక్కువగా ఉన్న పాఠశాలల సంఖ్య 9 వేల 600. అయితే ఇప్పుడు 40% పాఠశాలలు 100 మంది కంటే తక్కువ స్టూడెంట్స్తో నడుస్తున్నాయి.
పేదరికం, ఆర్థిక సమస్యల వల్ల మధ్యలోనే చదువు మానేయడంతో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతోంది. రాష్ట్రాల వారిగా చూసుకుంటే 1-5వ తరగతి వరకు మణిపూర్ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 12.6 శాతం మంది పిల్లలు మధ్యలోనే చదువుకు దూరం అయ్యారు. అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కేరళ ఒకటి. ఈ రాష్ట్రంలో అత్యల్పంగా 0.1 శాతం మంది విద్యార్థులు మాత్రమే చదువును మధ్యలో ఆపేశారు. అలాగే సెకండరీ గ్రేడ్ స్కూళ్లలో ఒడిశా రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 25.9 శాతం, అత్యల్పంగా 0.4 శాతం మంది విద్యార్థులు డ్రాప్ అవుట్ అయ్యారు.
మొదటి 3 స్థానాల్లో: దేశవ్యాప్తంగా లక్షకుపైగా సింగిల్ టీచర్ పాఠశాలలున్నాయి. 2023-24లో 1.18 లక్షల ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉంటే 2024-25 లో ఆ సంఖ్య 1.4 లక్షలకు తగ్గింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఒక లక్ష 4వేల125 ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉండగా వీటిలో 33.76 లక్షలమంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.
కేంద్ర విద్యాశాఖ గణంకాల ప్రకారం సింగిల్ టీచర్ ఉన్న స్కూల్స్లో ఏపీలో 12 వేల 912, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 9 వేల 508, ఝార్ఖండ్లో 9 వేల 172 పాఠశాలలు ఉండగా మొదటి 3 స్థానాల్లో ఈ రాష్ట్రాలున్నాయి. సింగిల్ టీచర్ స్కూళ్లలో విద్యార్థుల చేరికల పరంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా తర్వాతి స్థానాల్లో ఝార్ఖండ్, పశ్చిమ్బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఏకోపాధ్యాయ బడుల్లో ప్రతి టీచర్కు 34 మంది విద్యార్థులు అభ్యసిస్తున్నారు.
నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లల తల్లిదండ్రులు కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో చదివించడంతో గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రాథమిక ప్రభుత్వ బడులలో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. అంతేకాదు అర్ధంతరంగా చదువు మధ్యలో వదిలేయడంతో విద్యార్థులు చదువుకు దూరం అవుతున్నారు. బిహార్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో పేదరికం వల్ల చాలామంది పిల్లలు చిన్నతనంలోనే చదువుకు దూరం అవుతున్నారు. వ్యవసాయ, వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడడం.. ఫలితంగా నిరక్షరాస్యత శాతం పెరిగిపోతోంది. అలాగే రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో చిన్నతనంలోనే పెళ్లిళ్లు చేయడం వల్ల అమ్మాయిల సంఖ్య తగ్గిపోతోంది.
భవిష్యత్లో ప్రభుత్వ బడులు మూతపడే ప్రమాదం: విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతోపాటు కనీస వసతులు కూడా కల్పించాలి. విద్యాహక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం విద్యార్థులకు ప్రభుత్వాలు కచ్చితమైన విద్య, ఆరోగ్యం, భద్రత కల్పించాలి. కానీ చాలాచోట్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని బడుల్లో ఇవేమీ లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని యూడైస్ నివేదికలో పేర్కొంది. టాయిలెట్స్, తాగునీరు, పరిశుభ్రతాలోపం వల్ల అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నారు. ఈ తరహా కారణాలు పిల్లల చదువుపై ప్రభావం చూపే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇవి బాలికలు విద్యకు దూరం అయ్యేందుకు కూడా కారణం అవుతున్నాయని యూడైస్ నివేదికలు స్పష్టం చేశాయి.
దేశవ్యాప్తంగా వేలాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరకపోవడం పెద్ద సమస్యే. విద్యావ్యవస్థలోని లోపాలు, నాణ్యమైన విద్యను అందించకపోవడమే లాంటివి ఇందుకు కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్లో ప్రభుత్వ బడులు మూతపడే ప్రమాదం దగ్గర్లోనే ఉండవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కాదు - ఏఐ ద్వారా ముందే గుర్తించేలా 'సంజీవని'
దశాబ్దాల కల సాకారమవుతున్న వేళ - 2026 జాన్ నాటికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ సిద్ధం!