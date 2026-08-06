తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు తరలిన కోకో సిటీ - ఏలూరు రైతుల ఆందోళన
కోకో సాగును ప్రొత్సహించడంతో పాటు దాని అనుబంధ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వ ఆలోచన - అందుకు అనుగుణంగా దాదాపు 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ నిర్మిస్తామని ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:15 PM IST
Cocoa City Is Moved Eluru To Devarapalli Mandal : ఏలూరు అంటే కోకో - కోకో అంటే ఏలూరు! అనేలా అక్కడి రైతులు ఆ పంటను పండిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో కోకో సాగును ప్రొత్సహించడంతో పాటు దాని అనుబంధ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసింది. తద్వారా స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని భావించింది. అందుకు అనుగుణంగా దాదాపు 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ నిర్మిస్తామని ప్రకటించింది. కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటనతో ఏలూరు కోకో రైతులు ఎంతో సంతోషించారు.
రైతు సంఘాల నుంచి ఆందోళన : తమ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మరింత డిమాండ్ లభిస్తుందని ఆశపడ్డారు. అంతలోనే ప్రభుత్వం చేసిన మరో ప్రకటన వారి ఆశలను అడియాసలు చేసింది. ఏలూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్న కోకో సిటీని తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలంలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో జిల్లా రైతులు, రైతు సంఘాల నుంచి ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
40 వేల ఎకరాల్లో సాగు : రాష్ట్రంలో కోకో సాగుకు కేరాఫ్ అడ్రస్ ఏలూరు జిల్లా. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్త౦గా దాదాపు 80 వేల ఎకరాల్లో కోకో పంట సాగవుతుండగా అందులో సగం అంటే సుమారు 40 వేల ఎకరాలు ఒక్క ఏలూరు జిల్లాలోనే ఉండటం విశేషం. కొబ్బరి తోటల్లో అంతర పంటగా కోకోను పండిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పెదవేగి, పెదపాడు, దెందులూరు, ద్వారకా తిరుమల, నూజివీడు మండలాల్లో రైతులు దశాబ్దాలుగా కోకో పంట వేస్తున్నారు.
ఐతే, గడిచిన రెండేళ్లుగా కోకో పంటకు గిట్టుబాటు ధరతో పాటు సరిపడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు లేక రైతులు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల ఇబ్బందులను పరిష్కరించాలని భావించింది. అందులో భాగంగానే పెదవేగి మండలం విజయరాయిలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు.
రైతుల్లో చిగురించిన ఆశలు : కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించడంతో ఏలూరు జిల్లా రైతుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా కోకో సాగయ్యే ఏలూరు జిల్లాలోనే దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రైతులకు నాణ్యమైన ధర లభిస్తుంది. అనేక అనుబంధ రంగాల పరిశ్రమలు ఏర్పాటై జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఎందుకంటే, కోకో సిటీ అనేది కేవలం ఒక పరిశ్రమ కాదు. అది రైతుల బతుకులు మార్చే ఒక వ్యవస్థ లాంటిది. రైతు పండించిన కోకో గింజ నుంచి చాక్లెట్ల తయారీ, ప్యాకింగ్, ఎగుమతి వరకు అన్నీ ఒకే ప్రాంగణంలో జరుగుతాయి.
తద్వారా రైతులకు మేలు జరుగుతుంది. వివరంగా చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం కిలో కోకో గింజలకు 200 నుంచి 250 రుపాయాలు మాత్రమే వస్తోంది. ఆదే జిల్లాలో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు వస్తే నేరుగా కంపెనీలే రైతుల వద్ద నుంచి పంటను కొనుగోలు చేస్తాయి. దీంతో రైతులకు 300 రుపాయాలు పైగా ధర దక్కే అవకాశం ఉంటుంది.
రైతులకు గిట్టుబాటు ధర : ఏలూరు జిల్లాలో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేస్తే విలువ ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపనకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు అందే అవకాశం ఉంటుంది. బీన్-టు-బార్ చాక్లెట్, కోకో బటర్, కోకో పౌడర్, కోకో లిక్కర్, కోకో నిబ్స్ సహా ఇతర కోకో ఉత్పత్తుల తయారీకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు సహకరం లభిస్తుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ సంస్థల క్రమబద్దీకరణ పథకం కింద ఏలూరు జిల్లాలో మొత్తం 200 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల స్థాపనకు అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ఈ యూనిట్ల ద్వారా జిల్లాలో విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ పెరగడంతో పాటు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర, అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రెడీ-టు-ఈట్ స్నాక్స్ తయారీ యూనిట్లు : వీటితోపాటు పండ్లు, కూరగాయల డీహైడ్రేటెడ్ ఉత్పత్తుల తయారీ యూనిట్లు, కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ తయారీ, పప్పు ధాన్యాల మిల్లులు, జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్, చాక్లెట్ తయారీ యూనిట్లు రానున్నాయి. రెడీ-టు-ఈట్ స్నాక్స్ తయారీ యూనిట్లు, పాల ఆధారిత విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. కోకో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్న సంస్థలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. అనుమతుల కోసం అధికారులను నియమించింది. పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలనుకునేవారు ఏపీఎఫ్పీఈఎస్ జిల్లా ఉద్యాన అధికారిని సంప్రదించాలని తెలిపింది కూడా.
స్థానిక రైతులను ఒప్పించిన ఎమ్మెల్యే : దెందులూరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని విజయరాయి, రామసింగారం తదితర గ్రామాల్లో కోకో సిటి ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములను అధికారులు పరిశీలించారు. విజయరాయిలోనే 500 ఎకరాల పట్టా భూమిని కోకో సిటీ ఏర్పాటుకు ఇచ్చేలా ఎమ్మెల్యే చింతమనేని స్థానిక రైతులను ఒప్పించారు. తర్వాత మరో 170 ఎకరాల అటవీ భూమిని కోకో సిటీ నిర్మాణానికి పరిశీలించారు. అటవీ భూమి తీసుకుంటే ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం పడదని ప్రత్యామ్నాయంగా ఆ శాఖకు మరో చోట భూమి కేటాయిస్తే సరిపోతుందని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు కూడా. ఐతే, ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. ఏలూరు జిల్లాలో నిర్మాణం చేయాలనుకుంటున్న కోకో సిటీని తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలంలో ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ఇటీవల తెలిపింది. దీంతో స్థానిక కోకో రైతులు, రైతు సంఘాల నుంచి ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. తొలుత ఇక్కడే నిర్మిస్తామని చెప్పి, మళ్లీ మార్చడంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
243 ఎకరాల భూముల గుర్తింపు : జిల్లాలో కోకో సిటీ కోసం స్థానిక రైతులు, అటవీ శాఖ భూములతో పాటు గతంలో నేవీ ఆయుధాగారం కోసం కొయ్యలగూడెం మండలం ఊట్లగూడెం, బోడిగూడెంలో అసైన్డ్, జిరాయితీ భూములు కలిపి 243 ఎకరాలు గుర్తించారు. ఆ భూములను కోకో సిటీకి సేకరిస్తామని కలెక్టర్ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు కూడా. ఇంత జరిగిన తర్వాత కోకో సిటీని ఇతర ప్రాంతాలకు మార్చడం ఏంటని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కోకో సిటీని ఏర్పాటు చేస్తే తమకు ఆర్థిక చేయూత లభించడం సహా, అనుబంధ పరిశ్రమలతో నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, కోకో సిటీని జిల్లాలోనే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కోకో సిటీ ఇక్కడే నిర్మించాలి : రాష్ట్రంలోనే సగానికిపైగా కోకో పంట సాగవుతున్నది ఏలూరు జిల్లాలోనే. ఫలితంగా ఇక్కడే కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇక్కడే కోకో సిటీ నిర్మించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ముందు ప్రకటన చేసి ఇప్పుడు తరలిస్తామని చెప్పడంపై ఆసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోకో ఉత్పత్తి, తయారీ, ఎగుమతులకు కీలకమైన కోకో సిటీ ప్రాజెక్టు జిల్లా నుంచి చేజారిపోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులపై ఉందని రైతులు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఆ దిశగా జిల్లా అధికారులు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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