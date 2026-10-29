35 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఎస్ఫీఎఫ్ - ఘనంగా ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు
Completion Of 35 Years For Special Protection Force - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులకు ఏ నష్టమూ కల్గకుండా కాపాడే తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్-ఎస్పీఎఫ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.
Published : October 29, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 6:30 PM IST
Special Police Force Anniversary Day: పోలీసు విభాగం అంటే అంతా ఒకటే అని సాధారణంగా చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ఖాకీ దుస్తులు వేసుకున్న వారు పోలీసు అయినా ఈ శాఖలో వేర్వేరు విభాగాలు ఉంటాయి. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, దర్యాప్తు, నిఘా, వీఐపీల భద్రత ఇలా చెప్పుకుంటే ఇంకా చాలా విభాగాలతో కూడి ఉంటుంది పోలీసు శాఖ. ప్రతి విభాగం తమ పరిధిలో విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ రాష్ట్రం సురక్షితంగా ఉండేలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విభాగాల్లో ఒకటి తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్-ఎస్పీఎఫ్.
ఎస్పీఎఫ్ ఆవిర్భవం
తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కు పూర్వ రూపం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక రక్షణ దళం. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు భద్రత కల్పిస్తున్న సీఐఎస్ఎఫ్ తరహాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులకూ ఓ ప్రత్యేక దళం ఉండాలని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 1991 అక్టోబర్లో అప్పటి ప్రభుత్వం ఆలోచించింది. అలా ఆ ఏడాది అక్టోబర్లో ఉమ్మడి ఏపీ శాసనసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక రక్షణ దళ చట్టాన్ని ఆమోదించింది. దానికి అక్టోబర్ 23న గవర్నర్ ఆమోదం తర్వాత ఏర్పడిన ఈ దళం రాష్ట్ర విభజనతో తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్గా రూపాంతరం చెందింది. కేవలం ప్రభుత్వ ఆస్తులకు రక్షణ కల్పించడమే కాదు ముప్పులను ముందుగానే పసిగట్టి, అడ్డుకోవడం ఈ దళం ప్రధాన లక్ష్యం. అలా రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడంలో ఎస్పీఎఫ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
ఎస్పీఎఫ్ బాధ్యతలు ఇవే
రాష్ట్ర శాసనసభ, సచివాలయం, హైకోర్టు వంటి ప్రభుత్వ, న్యాయ వ్యవస్థల బాధ్యత ఎస్పీఎఫ్దే. అక్కడ ఏ చిన్న భద్రతా లోపం తలెత్తకుండా ఈ ఫోర్స్ డేగ కళ్లతో పహారా కాస్తుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో ఎస్పీఎఫ్ బలగాలు 24 గంటల పాటు షిఫ్టుల వారీగా విధులు నిర్వహిస్తాయి. ఇవే కాదు రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, ప్రధాన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలు, ప్రముఖ దేవాలయాల బాధ్యత కూడా ఈ సంస్థదే. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకంగా 67 కీలక కేంద్రాలకు వీరు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇందులో పనిచేసే అధికారులకు కేంద్ర దళాల తరహాలోనే వారెంట్లు లేకుండానే అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని తనిఖీలు చేసే ప్రత్యేక అధికారాలు ఉంటాయి.
ఎస్పీఎఫ్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం
సాధారణంగా ఏ భద్రతా విభాగం నిర్వహణ అయినా ప్రభుత్వానికి కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్నదే. కానీ తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. తమ సేవలతో ప్రభుత్వానికే తిరిగి ఆదాయం తెచ్చిపెట్టే సంస్థగా మారింది. ప్రస్తుతం భద్రత కల్పిస్తున్న 67 సంస్థల్లో 50 సంస్థలు డబ్బులు చెల్లించి సేవలు పొందుతున్నాయి. ఈ సేవల ద్వారా ఏటా సుమారు రూ.130 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఎస్పీఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు జమ చేస్తోంది. ఇలా ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగానూ అండగా నిలుస్తున్న అరుదైన దళం ఇది. మిగతా 17 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు ఉచితంగా భద్రత కల్పిస్తున్నారు.
"క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, వృత్తిపరమైన నిబద్ధతకు ఎస్పీఎఫ్ గుర్తుగా నిలుస్తోంది. ఈ సంస్థలో 3449 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, పరిశ్రమలు, విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు, ఆసుపత్రులు, దేవాలయాలు, ఆర్థిక సంస్థలు, ఇతర కీలక సంస్థలకు ఎస్పీఎఫ్ భద్రత కల్పిస్తోంది" - స్వాతి లక్రా, ఎస్పీఎఫ్ డీజీ
తొలిసారిగా మహిళలకు అవకాశం
కాలం మారుతోంది. దానికి అనుగుణంగా ఎస్పీఎఫ్ కూడా తమను తాము మార్చుకుంటోంది. ఇప్పటివరకు ఈ దళంలో పురుషులదే ఆధిపత్యం. కానీ చరిత్రలో తొలిసారిగా మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు. భద్రతా తనిఖీల్లో, ముఖ్యంగా మహిళలు ఎక్కువగా వచ్చే సంస్థల్లో పురుష సిబ్బందితో భద్రత కష్టంగా ఉంటుంది. దీనిని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 1,432 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో 1,388 కానిస్టేబుల్, 44 సబ్ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. తొలిసారిగా మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, ఎస్సైలకు అవకాశం కల్పించడం ఈ దళం సాధికారతకు నిదర్శనం. దీనివల్ల ఫోర్స్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరగడమే కాకుండా విధుల్లో మరింత సున్నితత్వం, సమర్థత వస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.
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