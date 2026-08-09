రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టిస్తోన్న 22A భూములు - అసలేంటీ వివాదం? పరిష్కారం ఏంటి??
లక్షలాది మంది హక్కుదారులు ఇప్పుడు అయోమయ స్థితిలో - 1999లో యాక్ట్ నంబర్ 4 పేరుతో 22 ఏ అమల్లోకి - కంప్యూటర్ మ్యాపింగ్ లోపాలతో ఇళ్ల స్థలాలు నిషేధిత జాబితాలోకి
Published : August 9, 2026 at 2:18 PM IST
Issue Of 22A Lands : 22ఏ భూములు. కొంతకాలంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అలజడి సృష్టిస్తున్న అంశం. నిషేధిత జాబితాను అప్డేట్ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఒక్కసారిగా ఆందోళన మొదలైంది. ఉన్నట్టుండి ఈ జాబితాలో చేర్చడం వల్ల రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోతున్నాయి. ఓ అంచనా ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 90 లక్షల ఎకరాల నుంచి కోటి ఎకరాల దాకా ఈ జాబితాలోనే ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో ఉండే భూములును విక్రయించడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి కుదరక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు బాధితులు.
ప్రభుత్వ ఆస్తులను రక్షించడమే తమ ఉద్దేశమని సర్కార్ చెబుతున్నా, సామాన్యులకు మాత్రం ఇదో పెద్ద శాపంగా మారింది. రికార్డులలో లోపాలు, కొంత మంది అధికారుల నిర్లక్ష్యం వెరసి గందరగోళానికి దారి తీస్తోంది. ఒక్క సెంటుభూమినీ కొత్తగా ఈ జాబితాలో చేర్చము అని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు అలా లేవు. ఎందుకీ అయోమయం? అసలు సెక్షన్ 22A భూములు అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వివాదం దేనికి? పరిష్కారాలేంటి అనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
తీవ్ర గందరగోళంగా 22(ఏ) భూములు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు, రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య సెక్షన్ 22(ఏ) నిషేధిత భూముల జాబితా. లక్షలాది మంది హక్కుదారులు ఇప్పుడు అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారు. ఉన్నట్టుండి తమ భూములను ఈ జాబితాలోకి చేర్చారని వాపోతున్నారు. భూవర్గీకరణ రికార్డుల ప్రకారం రాష్ట్రంలో కోటి ఆరు లక్షల ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, 61 లక్షల 77 వేల ఎకరాల అటవీ భూమి, 34 లక్షల 59 వేల ఎకరాల పడావు భూములు, 22 లక్షల 23 వేల ఎకరాల వ్యవసాయేతర భూములు ఉన్నాయి.
అయితే రాష్ట్రంలో పాత రికార్డుల ప్రకారం హై-లెవెల్ కమిటీల పరిశీలన పరిధిని బట్టి చూస్తే దాదాపు 90 లక్షల నుంచి కోటి ఎకరాల వరకు వివిధ కేటగిరీల భూములు సెక్షన్ 22(A) ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ బుక్ కింద నిషేధిత జాబితాలో ఉండటం తీవ్ర గందరగోళానికి దారి తీసింది. బాధితుల నుంచి వేలాది ఫిర్యాదులు అందుతుండటం, వాటన్నింటినీ వేగవంతంగా పరిశీలించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించడం లాంటి పరిణామాలు సమస్య తీవ్రతను స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి.
అసలేంటీ 22ఏ భూములు? : రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం-1908లోని సెక్షన్ 22ఏ ప్రకారం, ప్రభుత్వానికి లేదా ప్రజా ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగించే కొన్ని రకాల ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తిగా నిలిపివేసే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. ఈ సెక్షన్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఒక "నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా"ను తయారు చేస్తుంది. దీన్నే రెవెన్యూ పరిభాషలో 'ప్రొహిబీటెడ్ ప్రాపర్టీ లిస్ట్' అంటారు. సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ కంప్యూటర్లలో ఈ జాబితాలో ఉన్న సర్వే నంబర్లను లాక్ చేస్తారు. ఒక్కసారి లాక్ చేశాక వీటిని ఎవరైనా అమ్మాలన్నా, కొనాలన్నా సాఫ్ట్వేర్ అంగీకరించదు.
ఇక ఈ సెక్షన్ 22ఏ పరిధిలోకి మొత్తం 5 రకాల భూములు వస్తాయి. ఇందులో 22(ఏ)(1)(ఏ) కింద ప్రభుత్వ, అసైన్డ్ భూములు, (బి) కింద దేవాదాయ, వక్ఫ్ భూములు, (సి) కింద ల్యాండ్ సీలింగ్, మిగులు భూములు, (డి) కింద ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు కలిగిన భూములు, (ఈ) కింద కోర్టు ఆర్డర్లు లేదా ప్రజా విధానానికి వ్యతిరేకంగా నోటిఫై చేసిన భూసేకరణ, జప్తు, కోర్టు వ్యాజ్యాల్లో ఉన్న భూములు ఉంటాయి. ఈ జాబితాలో ఉన్న భూముల క్రయ విక్రయాలు కొనసాగించడానికి వీల్లేదు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న ఈ చట్టం, క్షేత్రస్థాయి రికార్డుల లోపాల వల్ల వేలాది మంది నిజమైన పట్టాదారులకు శాపంగా మారింది.
ఇప్పుడు ఎందుకీ వివాదం? : హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి, మియాపూర్, కొండాపూర్, నిజాంపేట్, బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట్ సహా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో దశాబ్దాల క్రితమే జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎమ్డీఏ అనుమతులతో అపార్ట్మెంట్స్ నిర్మించారు. ఇక్కడే భూములు కొనుగోలు చేసిన వారూ ఉన్నారు. ఉన్నట్టుండి ఇవన్నీ సెక్షన్ 22ఏ పరిధిలోకి వచ్చాయి. కొంతమంది యజమానులు తమ భూములు, ఇళ్లు అమ్ముకునేందుకు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు వెళ్లగా ఈ కబురు చల్లగా చెప్పారు అధికారులు. ఇవి 22ఏ పరిధిలో ఉన్నందున వీటిని విక్రయించడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఏ మాత్రం వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. అదిగో అప్పుడు మొదలైంది ఆందోళన.
ఉన్నట్టుండి ఇది వివాదానికి దారి తీసింది. భూములు లేదా ఫ్లాట్లను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చే ముందు రెవెన్యూ అధికారులు యజమానులకు ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వలేదు. తాము కొన్న ఆస్తి బ్లాక్ అయిందనే విషయం ప్రజలకు రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్లేవరకు తెలియకపోవడం తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారి తీస్తోంది. భూములు లేదా ఫ్లాట్లను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చే ముందు రెవెన్యూ అధికారులు యజమానులకు ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వలేదు. తాము కొన్న ఆస్తి బ్లాక్ అయిందనే విషయం ప్రజలకు రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లే వరకు తెలియడం లేదు. ఇదే తీవ్ర అసహనానికి కారణమవుతోంది.
ఇళ్ల స్థలాలు నిషేధిత జాబితాలోకి : ఇక్కడ ఇంకో సమస్య ఏంటంటే కంప్యూటర్ మ్యాపింగ్ లోపాలు, పాత రికార్డులను పరిశీలించకపోవడం వల్ల లక్షలాది ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు ఈ నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిపోయాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది. ఎన్ని ఈ లిస్ట్లోకి వెళ్లాయి అన్న స్పష్టత లేకపోయినా సమస్య మాత్రం తీవ్రంగానే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ 22ఏ జాబితాలో ఉన్న వాటికి బ్యాంక్లు రుణాలు ఇవ్వవు. అందుకే ఎవరూ వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. పైగా ఒక్కసారి ఈ జాబితాలోకి వెళ్లిందంటే చట్టపరంగా ఆ ఆస్తికి అమ్మకపు విలువ పడిపోతుంది. లక్షలు, కోట్లు పోసి కొన్న ఆస్తి అత్యవసర సమయానికి పనికి రాకుండా పోతుంది. ఇదే ఎక్కువ మందిని కలవర పెడుతున్న విషయం. ఈ జాబితాలో ఉన్న ఇళ్లు లేదా ప్లాట్లపై బ్యాంకులు ఎలాంటి హోమ్ లోన్లు ఇవ్వవు. ఇప్పటికే లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొన్నవారికి, తదుపరి ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఆగిపోతున్నాయి. కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకుందామనుకునే వారికి లోన్స్ దొరకడం లేదు.
సెక్షన్ 22ఏ - ఎందుకింత గందరగోళం? : అసలు ఈ సెక్షన్ 22ఏ సమస్య ఇప్పటిది కాదు. 1999లో యాక్ట్ నంబర్ 4 పేరుతో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. ఆ తరవాత 2007లో సవరణలతో కూడిన యాక్ట్ నంబర్ 19 పేరుతో అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది అప్పటి ప్రభుత్వం. ఆ సమయంలో ఈ జాబితాలోకి ఏ భూమిని చేర్చాలి? దేన్ని వదిలేయాలి? అని పూర్తిస్థాయి నిబంధనలను, స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్ను రూపొందించ లేదన్నది ప్రధాన విమర్శ. ఈ కారణంగా కిందిస్థాయి రెవెన్యూ అధికారులు తమకు తోచినట్టుగా, ఎలాంటి పక్కా వెరిఫికేషన్ లేకుండా భూములను ఈ జాబితాలో చేర్చేశారన్నది మరో వాదన. ఇక రికార్డుల డిజిటలీకరణ మొదలైన తరవాతే సమస్యలు ఇంకా తీవ్రమయ్యాయి. పాత రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేసే క్రమంలో రెవెన్యూ అధికారులు డేటా ఎంట్రీలో తప్పులు చేసి ఉంటారన్న విమర్శలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ప్రైవేట్ పట్టా భూములు కూడా పొరపాటున సెక్షన్ 22ఏలోకి చేరిపోయాయి. ఇక్కడ మరో అతి పెద్ద సమస్య ఉంది. ఓ సర్వే నంబర్లో 100 ఎకరాల భూమి ఉంది అనుకుందాం. అందులో ఓ ఎకరం భూమి ప్రభుత్వానిదో లేదా దేవాదాయ శాఖదో అయి ఉంటుంది. కానీ అధికారులు సిస్టమ్లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ సర్వే నంబర్ మొత్తాన్ని సెక్షన్ 22ఏ పరిధిలోకి చేర్చుతున్నారన్నది అతి పెద్ద ఆందోళన. అంటే ఆ 100 ఎకరాలూ ఈ లిస్ట్లోకి వెళ్లిపోతాయి. ఒక్క ఎకరం సమస్యతో 99 ఎకరాల హక్కుదారులు అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.
ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది? : గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ధరణి పోర్టల్లోని లోపాల వల్లే ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయని చెప్పిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాని స్థానంలో భూభారతి తీసుకొచ్చింది. కొత్త ఆర్వోఆర్ చట్టాన్ని తెచ్చింది. 2025 ఏప్రిల్ 14న ఈ పోర్టల్ ప్రారంభమైంది. ఈ పోర్టల్కు సంబంధించిన టెక్నికల్ మెయింటేనెన్స్ను ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్కి అప్పగించారు. ప్రతి భూభాగానికి పద్నాలుగు అంకెల గుర్తింపు సంఖ్య 'భూధార్' ను కేటాయించడం ఇందులో ప్రధాన సంస్కరణ. అలాగే, 22(ఏ) ఫిర్యాదుల ప్రాసెసింగ్లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు అధికార పరిధిని విభజించారు. 22(ఏ)(1)(ఏ), (బీ), (డీ) కేటగిరీ భూములకు జిల్లా కలెక్టర్లను, (సీ) కేటగిరీ దేవాదాయ, వక్ఫ్ భూములకు సంబంధిత అధికారులను, (ఈ) కేటగిరీ కోర్టు కేసులు, భూసేకరణ ఆస్తులకు చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులను సంప్రదించేలా అధికార వికేంద్రీకరణ చేశారు. అదే విధంగా ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే నమోదు చేసుకునేందుకు వీలుగా టీఎం-15 అనే గ్రీవెన్స్ మాడ్యూల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
కేటగిరీల వారీగా అధికారిక లెక్కలు : వాస్తవానికి 22(ఏ) కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం ఎంత విస్తీర్ణం ఉందనే దానిపై ప్రభుత్వం కేటగిరీల వారీగా అధికారిక లెక్కలు తేల్చాల్సి ఉంది. కానీ అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల లెక్కలను పరిశీలిస్తే తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ జిల్లాల వారీగా సిద్ధం చేసిన ప్రాథమిక రికార్డుల్లో 90 లక్షలకు ఎకరాలకు పైగా రికార్డుల్లో పీఓబీలో నమోదై ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే పాత రికార్డుల ప్రకారం 86,591 ఎకరాల నుంచి 1.31 లక్షల ఎకరాల వరకు 22(ఏ) కింద ఉన్నాయి. దీనికి తోడు రెవెన్యూ, అటవీ శాఖల మధ్య ఉన్న సరిహద్దు వ్యత్యాసాలు సమస్యను సంక్లిష్టంగా మార్చాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన రికార్డుల్లో అటవీ భూమి 43.05 లక్షల ఎకరాలుగా నమోదు కాగా, రాష్ట్ర క్షేత్రస్థాయి లెక్కల్లో అది 61.77 లక్షల ఎకరాలుగా ఉంది. దాదాపు 23 లక్షల ఎకరాల అటవీ భూమి సరిహద్దుల లెక్కల్లో వ్యత్యాసం ఉండి వివాదాలకు కారణమైంది. రాష్ట్రంలోని 4,567 గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న అటవీ భూముల్లో 4.95 లక్షల ఎకరాలు సరిహద్దు వివాదాల్లో ఉండగా, అందులో 70% వివాదాలు రెవెన్యూ శాఖతో ముడిపడి ఉన్నట్టు సమాచారం.
స్తంభించిన ప్రైవేట్ పట్టా భూములు : ప్రభుత్వ, దేవాదాయ, అసైన్డ్ భూముల పక్కనే ఉన్న ప్రైవేట్ పట్టా భూములకు అధికారులు సరైన సర్వే చేయకుండా మూల సర్వే నంబరు ఆధారంగా నిషేధం విధించడం వల్ల వేలాది ప్రైవేట్ ఆస్తులు స్తంభించాయి. కొనుగోలుదారులు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద డబ్బులు చెల్లించిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ వద్ద 'డాక్యుమెంట్ రిజెక్షన్' కావడం వల్ల నష్టపోతున్నారు. బ్యాంకులు వీటిని 'నాన్ మార్కెటబుల్ టైటిల్'గా పరిగణించి రుణాలు ఇవ్వడం లేదు. ఈ పరిణామాలతో భూ భారతి పోర్టల్ నిర్వహణ, భూముల కేటాయింపులపై ఇటీవల రాజకీయ విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేస్తూ, శేరిలింగంపల్లితో పాటు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రూ.10,000 కోట్ల విలువైన భూముల బదిలీల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించింది. సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ చేసింది.
ప్రత్యేక విచారణ బృందం : ఈ ఆరోపణలను ఖండించిన ప్రభుత్వం నకిలీ పట్టాలు, విదేశీ సర్వర్లలో డేటా భద్రత లోపాలపై సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఐపీఎస్ అధికారి చారు సిన్హా నేతృత్వంలో ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. పోర్టల్ డిజైన్, రికార్డుల ట్యాంపరింగ్పై ఫోరెన్సిక్, సోషల్ ఆడిట్కు ఆదేశించింది. మరోవైపు తెలంగాణ హైకోర్టు 22(ఏ) నమోదుపై ఇటీవల కీలక మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ రూల్స్-2016లోని రూల్ 238 నుంచి 241 వరకు ఉన్న నిబంధనలను పాటించకుండా, స్పష్టమైన కారణం పేర్కొనకుండా ఏ ఆస్తిని కూడా 22(ఏ) నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది. 22(ఏ) జాబితాపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, దరఖా స్తులను తప్పనిసరిగా 45 రోజుల గడువులోగా విచారించి పరిష్కరించాలని నిర్దేశించింది.
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