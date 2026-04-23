పేరుకుపోతున్న ఈ-వ్యర్థాలు - రీసైక్లింగ్ అవుతున్నది కొంత భాగమే
2025-26లో 14.14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఈ-వేస్ట్ - స్మార్ట్ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ వ్యర్థాలే అధికం - వాడి పడేసిన పరికరాల్లో అత్యంత హానికర మెటల్స్ - కొత్త మోడల్స్ రాగానే పాతవన్నీ చెత్తకుప్పలోకే
Published : April 23, 2026 at 2:35 PM IST
E Waste Issues In India Telugu : ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు లేకుండా ఇప్పుడు పనులు అయ్యే పరిస్థితే లేదు. కాలిక్యులేటర్ల నుంచి కంప్యూటర్ల వరకూ, ఇయర్ ఫోన్స్ నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్స్ వరకు ఇలా ఆయా వస్తువులకు ఇప్పుడు భారీ డిమాండ్. దానికి తగ్గట్టుగా అవి అదే స్థాయిలో తయారవుతున్నాయి. ప్రజలు అవసరాన్ని బట్టి ఓ రూపాయి ఎక్కువో, తక్కువో చెల్లించి కొంటున్నారు. కొన్నాళ్ల పాటు వాడుతున్నారు. ఏదో ఓ దశలో అవి పాడైపోతాయి. మరి తర్వాత సంగతేంటి ? ఏముంది తీసుకెళ్లి చెత్త కుప్పలో పారేయడమే అంటారు. అంతేగా ! ఇది చెప్పుకోడానికి సాధారణంగానే అనిపిస్తుందేమో. కానీ ఒక్కో ఇంటి నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను పోగుచేస్తూ పోతే అదో పెద్ద గుట్టలా తయార వుతుంది. ఇలాంటి గుట్టలు దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్నాయి. ఓవైపు రీసైక్లింగ్ జరుగు తోంది. అయినా అంతకు పదింతల ఈ-వేస్ట్ పుట్టుకొస్తోంది. ఈ కారణంగా పర్యావరణంపై ప్రభావం పడడమే కాదు. ఆరోగ్యమూ దెబ్బ తింటోంది. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారమేంటి ? ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి ?
పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని : 14.14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు. ఓ ఏడాది కాలంలో భారత్లో ఉత్పత్తి అయిన ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల లెక్క ఇది. 2025-26 మధ్య కాలంలో ఈ స్థాయిలో ఈ-వేస్ట్ నమోదైందని స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే పార్లమెంట్ వేదికగా వెల్లడించింది. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ - సీపీసీబీ ఇచ్చిన గణాంకాలే ఇందుకు ఆధారం. దానిలో సుమారు 9.7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇ-వేస్ట్ను రీసైక్లింగ్ చేశారు. మరి మిగతా వ్యర్థాలన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి. ఇలా ఒక్క ఏడాది లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కొద్దీ ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ కాకుండా ఉండిపోతే ఏళ్లు గడిచే కొద్దీ ఎంత భారీ మొత్తంలో పోగవుతుందో అంచనా వేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతోంది.
నిజానికి రెండు మూడేళ్ల లెక్కలు గమనిస్తే ఈ-వేస్ట్ పెరుగుతోందే తప్ప ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇలా పోగు పడుతున్న వ్యర్థాలు పర్యావరణాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బ తీస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆరోగ్యమూ పాడవుతోంది. ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను ఇంకాస్త లోతుగా చూస్తే ఇన్ని విధాలుగా ప్రభావం ఎందుకు పడుతోంది అనేది అర్థం అవుతుంది.
అన్ని రంగాల్లోనూ డిజిటల్ డివైజ్లు : భారత్లో టెక్నాలజీ గ్రోత్ చాలా వేగంగా ఉంటోంది. డిజిటల్ పరికరాల వినియోగం పెరిగింది. ఆరోగ్యం, వైద్య, విద్య, వ్యాపారం ఇలా ఏ రంగం చూసినా డిజిటల్ డివైజ్ల అవసరం ఉంటూనే ఉంది. ఇక స్మార్ట్ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ సంగతి సరే సరి. ఇవి లేని ఇల్లే కనిపించడం లేదు. ఎలక్ట్రానిక్ గృహోపకరణాలూ పెరుగుతున్నాయి. ఇవి సౌకర్యంగా ఉంటున్న మాట వాస్తవమే అయినా భారీ స్థాయిలో ఈ-వేస్ట్ ఉత్పత్తి కావడానికి ఇవే కారణమవుతున్నాయి.
పెద్ద మొత్తంలో ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు : భారత్లోనే కాదు ప్రపంచంవ్యాప్తంగా ఉందీ సమస్య. కొన్నాళ్ల పాటు వాడి పడేసిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో అత్యంత విలువైన మెటల్స్, రీయూజబుల్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సరైన విధంగా వీటిని రీసైక్లింగ్ చేస్తే పరవాలేదు. లేదంటే మాత్రం ఇవి పర్యావరణానికి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారతాయి. గతంలో కన్నా ఇప్పుడు కొంత మెరుగ్గానే రీసైక్లింగ్ చేస్తున్నా ఇంకా కొంత నిర్లక్ష్యం కొనసాగుతూనే ఉంది. అందుకే పెద్ద మొత్తంలో ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి.
పరికరాల లైఫ్ టైమ్ తక్కువ : దేశవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి అవుతున్న వ్యర్థాల్లో అత్యంత వేగంగా పోగు పడుతున్నది ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలే. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పరికరాలు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. వీటి డిమాండ్ అదే స్థాయిలో పెరుగుతోంది. అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పరికరాల లైఫ్ టైమ్ తక్కువగా ఉంటోంది. అంటే కొన్నాళ్లకే అవి పాడైపోతున్నాయి. ఆ సమయంలో వీటిని పారేసి కొత్తవి కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగానే ఏటా ఈ-వేస్ట్ పెరుగుతూ పోతోంది. స్మార్ట్ఫోన్స్, కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్స్, బ్యాటరీలను తరచూ మారుస్తున్నారు.
కొత్త కొత్త మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు పాత వాటిని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. కొంతమందైతే ఏటా ఈ పరికరాలను అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ఎలాగో పాతవి పారేయాల్సిందే. అలా అవి క్రమంగా చెత్తలో కలిసిపోతున్నాయి. వీటిలో రీసైక్లింగ్ దశ వరకూ కొన్ని చేరుకుంటున్నా మిగతావి అలాగే పడి ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ-వేస్ట్ అని పరిగణించడానికి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఓ ప్రత్యేకమైన పద్ధతి అనుసరిస్తుంది. 106 కేటగిరీలకు చెందిన ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల లైఫ్స్పాన్ని పరిశీలిస్తుంది. వీటి ఆధారంగా ఎంత మొత్తంలో వ్యర్థాలు పోగవుతున్నాయి అన్నది లెక్కగడుతుంది.
అడ్వాన్స్డ్ పరికరాలు తప్పనిసరి : పట్టణీకరణ, డిజిటలీకరణ కారణంగా ఈ-వేస్ట్ పెరుగుతోందన్నది ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన విషయం. వ్యాపార సంస్థలు, విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై ఆధారపడుతున్నాయి. అవుట్డేట్ అయిన ఎక్విప్మెంట్ను పక్కన పెడుతున్నాయి. భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించేందుకు వీలుగా అడ్వాన్స్డ్ పరికరాలు తప్పనిసరిగా వినియోగించాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగా పాత ఎక్విప్మెంట్ స్థానంలో కొత్తవి వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఇలా చూస్తే కేవలం ఇళ్లలోనే కాదు. సంస్థల నుంచి కూడా ఏటా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని అర్థమవుతోంది. అయినా ఇళ్ల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్న వ్యర్థాలతో పోల్చి చూస్తే వీటి వాటా కాస్త తక్కువే. అందుకే తప్పనిసరిగా ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్పై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది. కానీ ఈ అవసరాన్ని ఏ మేర గుర్తిస్తున్నాం అన్నదే ఇక్కడ అత్యంత కీలకమైన విషయం.
ప్రాసెస్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది ? : ఈ-వ్యర్థాలను సురక్షితంగా సేకరించడం, ప్రాసెస్ చేయడం, రీసైకిల్ చేయడం సుదీర్ఘ ప్రక్రియ. కొంత వరకు ఇది బాగానే జరుగుతున్నా ఇంకా చేయాల్సింది ఎంతో ఉంది అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తున్న వాదన. అసలు ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది ? అని చూస్తే ముందుగా పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లలో హానికరమైన లెడ్, మెర్క్యురీ, క్యాడ్మియం లాంటి రసాయనాలుంటాయి. వీటిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేయడం వల్ల మట్టిలో కలిసిపోతాయి. ఈ కారణంగా భూమితో పాటు నీరు, గాలి కూడా కలుషితం అవుతాయి.
ఇవి భూగర్భజలాల్లో కలిస్తే ప్రమాదకరం. ఇక ఇలా కలుషితమైన నీటిని సాగుకోసం వాడినా ఇబ్బందులు తప్పవు. వాయుకాలుష్యం మరో సమస్య. వీటిని సరైన విధంగా రీసైక్లింగ్ చేయకుండా వైర్లు, సర్క్యూట్ బోర్డులను కాల్చడం లాంటివి చేస్తే గాలి కలుషితం అవుతుంది. ఇలా కాల్చినప్పుడు వాటి నుంచి హానికర గ్యాస్లు వెలువడతాయి. వీటి వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయి. ఇతరత్రా అనారోగ్యాలు కూడా తలెత్తుతాయి. అందుకే అత్యంత సురక్షితంగా ఈ-వేస్ట్ను డిస్పోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అందుబాటులోకి ఈపీఆర్ పోర్టల్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్పై గట్టిగానే దృష్టి పెట్టింది. ఇందుకోసం ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్-2022 తీసుకొచ్చింది. కచ్చితమైన నిబంధనలతో కూడిన ఫ్రేమ్వర్క్ రూపొందించింది. ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ-ఈపీఆర్ ప్రకారం ఉత్పత్తి అవుతున్న ఈ-వేస్ట్ను సరైన విధంగా సేకరించి రీసైక్లింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత తయారీదారులదే. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఈపీఆర్ పోర్టల్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్.
ఉత్పత్తిదారులు, రీసైక్లర్స్ తప్పనిసరిగా ఈ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగానే రీసైక్లింగ్ ఏ మేర జరుగుతోంది ? అనేది తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అంతే కాదు నిబంధనలు తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తున్నారా అన్నదీ పరిశీలించవచ్చు. తద్వారా ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ రంగాన్ని పటిష్ఠం చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రీసైక్లింగ్పై అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. అప్పుడప్పుడూ పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి.
సేకరిస్తున్న వారికి శిక్షణ అవసరం : ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్పై అవగాహన కల్పిస్తున్నా ఇంకా పలు సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. చాలా చోట్ల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను సేకరించడంలో సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు. మామూలు చెత్త సేకరించినట్టుగానే వీటినీ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. వారి వద్ద సరైన పరికరాలు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఇలా సేకరిస్తున్న వారికి శిక్షణ కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఇక మరో సమస్య ఏంటంటే వినియోగదారులకు ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలన్న అవగాహన ఉండడం లేదు. ఇంట్లో సాధారణ చెత్తలోనే వీటినీ కలుపుతున్నారు.
అసలు ఈ వ్యర్థాలను ఎక్కడ సేకరిస్తారు? ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలన్నది తెలియడం లేదు. పైగా ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించిన మౌలిక వసతులూ సరిగ్గా ఉండడంలేదు. భారీ ఎత్తున రీసైక్లింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలంటే అంతే భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాలి. సాంకేతికతనూ అప్డేట్ చేయాలి. చాలా చోట్ల ఈ సౌకర్యాలు పరిమితంగానే ఉంటున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయం ఉంటే తప్ప వసతులు మెరుగు పడవు.
చెత్తను రీసైక్లింగ్ చేయడమే కీలకం : కేంద్రం సర్క్యులర్ ఎకానమీపైనా దృష్టి పెట్టింది. ఎక్కువ రోజుల పాటు మన్నికగా ఉండే ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ఇందులో ముఖ్యమైంది. ఇదే సమయంలో ఈ-వ్యర్థాల్లో ఉండే విలువైన మెటీరియల్స్ను సేకరించి, వాటిని మళ్లీ తయారీలో వినియోగించే విధంగా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇలా చేయడం ద్వారా కొత్త ముడి సరుకులపై ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సిన పని ఉండదు. ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.
చెత్త నుంచి ఆదాయమూ : ఇది పర్యావరణంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా ఉండే ఉత్పత్తులనూ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది. చెత్తను రీసైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా సుమారు రూ.4 వేల కోట్ల మేర ఆదాయం వచ్చిందని ఈ మధ్యే కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇందులో ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ వాటా కూడా ఉంది. అంటే సరైన విధంగా దృష్టి సారిస్తే చెత్త నుంచి ఆదాయమూ రాబట్టుకోవచ్చన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ-వేస్ట్ విషయంలో నిబంధనలు సరిగ్గా అమలు చేస్తే అటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు ఆర్థికంగానూ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
"ఈ వేస్ట్ను సాధారణ చెత్తలా చూడకూడదు. దీనిలో చాలా వ్యర్థ పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటిలో కాడ్మియం, లెడ్ ఇలా అనేకం ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటిని రీసైకిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ ప్రిన్సిపల్ను వినియోగించాలి. టెక్నాలజీ అభివృద్ధి అవుతున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో ఈ-వ్యర్థాల సమస్య అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది" - డా.జీవీఆర్ శర్మ, కెమిస్ట్రీ విభాగాధిపతి
