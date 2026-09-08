నో డీపీ, నో స్టేటస్! - వాట్సాప్ వాడే తీరు మీరెలాంటివారో చెప్పేస్తుంది!
తరచూ 'వాట్సాప్ డీపీ' మార్చుతుంటారా? - అలాంటి వారి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 6:46 PM IST
Whatsapp Reveals Your Personality : చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్, అందులో వాట్సాప్ మన నిత్యజీవితంలో భాగమైపోయింది. ఏదైనా అవసరం ఉంటే వాట్సప్లో మెసేజ్ చెయ్యి, వాట్సప్లో వీడియో కాల్ చెయ్యి అని చెప్పేంతలా మారిపోయింది. భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది ఈ యాప్ను వినియోగిస్తున్నారు. స్నేహితులతో మాట్లాడటం నుంచి వ్యాపార కార్యకలాపాల వరకు.. ఫొటోల నుంచి సున్నితమైన డాక్యుమెంట్ల వరకు వాట్సప్లోనే పంపిస్తుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? మనుషుల ప్రవర్తన, మాటలతోనే కాదు, వాట్సాప్ను ఉపయోగించే తీరును బట్టి కూడా మీరు ఎలాంటివారో చెప్పేయొచ్చంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎప్పుడో ఓసారి DP ఛేంజ్ :
వాట్సాప్ వాడేవారిలో కొంతమంది అస్సలు వాట్సాప్ డిస్ప్లే పిక్చర్(డీపీ)ని మార్చరు. మరికొందరు తక్కువగా మార్చుతుంటారు. అలాంటి వారు సింపుల్గా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. ఇలాంటోళ్లు స్థిరత్వానికి విలువ ఇస్తారట. ఇతరుల ప్రశంసలు, గుర్తింపు కోసం ఎదురుచూడరని చెబుతున్నారు.
తరచూ డీపీ మార్పు :
కొంతమంది తరచూ వాట్సాప్ డీపీ మార్చుతుంటారు. ఇలాంటివారు భావోద్వేగాలకు ఎక్కువగా లోనవుతుంటారు. వారిలో చిరాకు, అస్థిరత, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సందిగ్ధత లాంటివి కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవన్నీ బయటకు ప్రదర్శించే క్రమంలో డీపీ తరచూ మారుస్తారు.
రోజూ విష్ మెసేజ్ :
వాట్సాప్ వినియోగించేవారు కొందరు గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ నైట్ అంటూ రోజు మెసేజ్లు, స్టేటస్లు పెడుతుంటారు. వీరు మనసు విప్పి ఆప్యాయంగా మాట్లాడే వ్యక్తులు. భావోద్వేగాలతో నిండిన అనుబంధాలకు ఇలాంటివారు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంటున్నారు.
నో స్టేటస్/నో డీపీ :
వీరు వ్యక్తిగత గోప్యతకు ప్రాధాన్యమిచ్చే వ్యక్తులు. తమ జీవితం గురించి అందరికీ తెలియాలని అనుకోరు. పని పైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారు. అయితే వీరు ఇతరుల స్టేటస్లో భావాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలరు.
ఎప్పుడో ఒకసారి స్టేటస్ :
కొంతమంది తరచూ స్టేటస్ పెట్టడానికి ఇష్టపడితే, మరికొందరు ఎప్పుడో ఒకసారి స్టేటస్ పెడుతుంటారు. వాస్తవిక జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఆచితూచి వ్యవహరించే వ్యక్తులు ఇలా ఎప్పుడో ఒకసారి స్టేటస్ పెడుతుంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవసరమైనప్పుడే తమ భావాలను షేర్ చేసుకోవడానికి స్టేటస్ పెడతారు. వాటిలోనూ కొన్ని హద్దులు పెట్టుకుంటారు.
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రోజూ స్టేటస్ :
భావోద్వేగాలకు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే వ్యక్తులు ఇలా ఉంటారు. ప్రతి విషయ అందరితో పంచుకోవాలనే ఆరాటం ఉంటుంది. ప్రతి విషయానికి త్వరగా స్పందించే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. వారి స్టేటస్లో అవే ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఒకేసారి స్టేటస్ల కుప్ప :
కొంతమంది అప్పుడప్పుడూ ఒకేసారి రైలు బండిలా పదుల సంఖ్యలో వాట్సాప్లో స్టేటస్లు పెడుతుంటారు. అలాంటి వారి మనసులో ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిని ప్రదర్శించే క్రమంలో ఇలా చేస్తారు.
నో లాస్ట్ సీన్/ రీడ్ రిసీట్స్ :
గోప్యత, జాగ్రత్తలు పాటించేవారు ఇలా ఉంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆన్లైన్లో తమ యాక్టివిటీ ఇతరులకు తెలియడానికి ఇష్టపడరు. అయితే, కొందరు పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలనే కుట్ర ఆలోచనతోనూ ఇలా చేస్తారంటున్నారు.
లాస్ట్ సీన్/రీడ్ రిసీట్స్ ఆన్ :
ఇలాంటి వ్యక్తులు తెరిచిన పుస్తకం లాంటి వారు. చాట్స్లో అందరితో పారదర్శకంగా, ఎలాంటి దాపరికాలు లేకుండా మాట్లాడే వ్యక్తులుగా అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు మానసిక నిపుణులు.
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