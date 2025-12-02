ETV Bharat / offbeat

"సిమ్ కార్డు మార్చినా ఫోన్ పనిచేయదిక" - IMEI నంబర్​ కూడా మార్చలేరు!

ట్రెండింగ్‌లో ‘సంచార్‌ సాథీ' - ఈ యాప్‌ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

sanchar_saathi_app
sanchar_saathi_app (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 2:39 PM IST

Sanchar Saathi APP : మొబైల్ పోగొట్టుకున్నా, చోరీకి గురైనా సరై దానిని పని చేయకుండా చేయొచ్చు. అందులో డాటా దుర్వినియోగం కాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు. ఇటీవల మొబైల్ చోరీలు, సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం ఏడాది కిందటే తీసుకువచ్చిన సంచార్ సాథీ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. లక్షలాది ఫోన్లు రికవరీ కావడం గమనార్హం.

సెల్​ఫోన్లలో సంచార్ సాథీ యాప్ ఉంటే మీ ఫోన్​కు భద్రత ఉన్నట్టే. సైబర్ మోసాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన "సంచార్‌ సాథీ" యాప్‌ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఫోన్లలో ముందస్తుగానే దీనిని ఇన్​స్టాల్ చేస్తూ తప్పనిసరి అని కేంద్రం తన ఆదేశాల్లో పేర్కొనడంతో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో "ప్రీ ఇన్‌స్టాల్‌ యాప్‌"ను డిలీట్ చేసుకోవచ్చని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. సంచార్ సాథీ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసిన సంచార్ సాథీ యాప్‌ ఐఎంఈఐ (IMEI) నంబర్‌ సీఈఐఆర్‌ (CEIR)తో అనుసంధానం అవుతుంది. ఐఎంఈఐ (ఇంటర్నేషనల్‌ మొబైల్‌ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఐడెంటిటీ) అనేది ప్రతి మొబైల్‌కు ప్రత్యేకంగా ఉండే 15 అంకెల నంబర్. ఇది CEIR ఒక కేంద్రీకృత డేటాబేస్‌ ద్వారా అనుసంధానమై ఉంటుంది. చట్టబద్ధంగా తీసుకున్న ప్రతి మొబైల్ వివరాలు ఈ నంబర్ ఆధారంగానే నమోదవుతుంటాయి. ఫోన్‌ పోయినా, చోరీకి గురైనా సిమ్, ఫోన్ పని చేయకుండా బ్లాక్‌ చేసేలా ఈ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా మొబైల్‌ ఐఎంఈఐ ఆధారంగా అది ఎక్కడా పనిచేయకుండా అన్ని నెట్‌వర్క్‌లను సీఈఐఆర్ అలర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో ఫోన్​లో సిమ్ మార్చి ఉపయోగించే అవకాశం లేకుండా పోతుంది. ఒక వేళ సెల్​ఫోన్ IMEI నంబరును ట్యాంపరింగ్‌ చేస్తే మూడేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష, రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా రెండు శిక్షలూ విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు కఠిన శిక్షలు అమలు చేసేలా టెలికమ్యూనికేషన్స్‌ చట్టం 2023ను రూపొందించారు.

సంచార్‌ సాథీ ఫీచర్లు ఇవే

  • అనుమానిత కాల్స్‌/ మెసేజ్​లు వచ్చినప్పుడు కాల్ లాగ్‌ నుంచే నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
  • మీ పేరు మీద ఎన్ని మొబైల్‌ కనెక్షన్లు ఉన్నాయో నంబర్ ఆధారంగా చిటికెలో తెలుసుకోవచ్చు. మీ పేరిట, మీరు ఉపయోగించని ఏవైనా నంబర్లు ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
  • మొబైల్‌ పోగొట్టుకున్నా లేదా చోరీకి గురైనా బ్లాక్‌ చేసే సదుపాయం ఇందులో ఉంది.
  • యాప్‌ సాయంతో మొబైల్‌ ఫోన్‌ క్వాలిటీ తెలుసుకోవచ్చు. ఐఎంఈఐ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేస్తే చాలు కొత్తదా లేక సెకండ్‌ హ్యాండా అనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు.
  • సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్‌ కొనేటపుడు ఈ ఫీచర్‌ ఉపయోగపడుతుంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచార్‌ సాథీ (Sanchar Saathi) యాప్‌ను జనవరిలోనే విడుదల చేసింది. ఈ యాప్‌ వాడటం ద్వారా ఇప్పటివరకు 7 లక్షలకు పైగా పోయిన ఫోన్లు రికవరీ చేసినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇవే గాకుండా చోరీకి గురైన 3.7లక్షల ఫోన్లను బ్లాక్ చేశారు. IMEI ట్యాంపరింగ్ సహా 30 మిలియన్ల మోసపూరిత కనెక్షన్లను గుర్తించి రద్దు చేశారు.

