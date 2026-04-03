ఎండుమిర్చిని మజ్జిగలో నానబెట్టి "పచ్చడి" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Published : April 3, 2026 at 4:17 PM IST

Yendu Mirchi Pachadi: ఇంట్లో ఎండు మిరపకాయలు ఉన్నాయంటే మెజార్టీ పీపుల్​ కారం పట్టిస్తుంటారు. లేదంటే తాలింపు, రోటి పచ్చళ్లోకి వాడుతుంటారు. కానీ నేరుగా ఎండుమిర్చిని ఉపయోగించే అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మజ్జిగలో నానబెట్టి! ఈ పచ్చడి రుచి చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, లేకుంటే నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కానప్పుడు ఓసారి ఈ పచ్చడిని చేసుకుంటే అద్భుతమే. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మజ్జిగ - 200ml
  • ఎండుమిర్చి - 30 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2రెమ్మలు
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఎండుమిర్చిలను శుభ్రంగా పొడి క్లాత్​తో తుడుచుకుని తొడిమలు తీసేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి మజ్జిగ తీసుకుని తొడిమలు తీసేసిన ఎండుమిర్చి వేసి మూత పెట్టి 2 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి చక్కగా నానినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 2 టేబుల్​స్పూన్ల మజ్జిగ పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన ఎండుమిర్చి పేస్ట్​ వేసి కలపాలి.
  • లో-ఫ్లేమ్​లో పేస్ట్​ మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలే వరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఎండుమిర్చి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
