ఎండుమిర్చిని మజ్జిగలో నానబెట్టి "పచ్చడి" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!
- ఎండుమిర్చిని తాలింపుగా మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : April 3, 2026 at 4:17 PM IST
Yendu Mirchi Pachadi: ఇంట్లో ఎండు మిరపకాయలు ఉన్నాయంటే మెజార్టీ పీపుల్ కారం పట్టిస్తుంటారు. లేదంటే తాలింపు, రోటి పచ్చళ్లోకి వాడుతుంటారు. కానీ నేరుగా ఎండుమిర్చిని ఉపయోగించే అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మజ్జిగలో నానబెట్టి! ఈ పచ్చడి రుచి చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, లేకుంటే నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కానప్పుడు ఓసారి ఈ పచ్చడిని చేసుకుంటే అద్భుతమే. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎండుమిర్చి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మజ్జిగ - 200ml
- ఎండుమిర్చి - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 1
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2రెమ్మలు
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- పసుపు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఎండుమిర్చిలను శుభ్రంగా పొడి క్లాత్తో తుడుచుకుని తొడిమలు తీసేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి మజ్జిగ తీసుకుని తొడిమలు తీసేసిన ఎండుమిర్చి వేసి మూత పెట్టి 2 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి చక్కగా నానినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 2 టేబుల్స్పూన్ల మజ్జిగ పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక ఎండుమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించి గ్రైండ్ చేసిన ఎండుమిర్చి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
- లో-ఫ్లేమ్లో పేస్ట్ మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఎండుమిర్చి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
