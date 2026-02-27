యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ, రామోజీ ఫిలింసిటీ సందర్శన - IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ!
"యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ దర్శన్ విత్ రామోజీ" - నాలుగు రోజుల యాత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 3:06 PM IST
IRCTC Yatra : ఆథ్యాత్మికంగా పర్యటనలో ఆలయాలను దర్శించుకుని, ఆపై చారిత్రక కట్టడాలను సందర్శిస్తే ఎలా ఉంటుంది?! ముందుగా భాగ్యనగరాన్ని చుట్టేయడంతో పాటు ఆ తర్వాత చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్, యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకుని చివరగా రామోజీ ఫిలింసిటీలో విహరిస్తే? అవును! ఐఆర్సీటీసీ ఈ ప్యాకేజీని ఆఫర్ చేస్తోంది. మూడు రాత్రులు, నాలుగు పగళ్లు విహరించేలా "యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ దర్శన్ విత్ రామోజీ" అనే పేరుతో సరికొత్త ప్లాన్ రూపొందించింది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దామా!
యాత్రలో భాగంగా తొలిరోజు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో పికప్ చేసుకుని హోటల్కి తీసుకెళ్తారు.
- ముందుగా చార్మినార్, చౌమహల్ ప్యాలెస్, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం, బిర్లా మందిర్, లుంబిని పార్క్ చూపించి హోటల్కు తీసుకువస్తారు. రాత్రి హైదరాబాద్లోనే బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం అల్పాహారం చేశాక ముందుగా చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ సందర్శన ఉంటుంది. ఆ తర్వాత లోటస్ టెంపుల్, ఎకో పార్క్ చూశాక తిరిగి హోటల్ వద్దకు తీసుకువస్తారు.
- మూడో రోజు ఉద్యం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక యాదగిరిగుట్టకు బయల్దేరుతారు. లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దర్శనం తర్వాత సురేంద్రపురి, స్వర్ణగిరి దర్శనం ఉంటుంది. రాత్రి తిరిగి హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు.
- యాత్రలో చివరిదైన నాలుగో రోజున అల్పాహారం చేశాక రామోజీ ఫిలింసిటీని సందర్శిస్తారు. రోజంతా ఫిలింసిటీలో విహరించిన తర్వాత సాయంత్రానికి హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో డ్రాప్ చేస్తారు.
ప్యాకేజీ ధరలు
- 1 నుంచి ముగ్గురు ప్రయాణికులకు డబల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.17,430, కంఫర్ట్ రూ.20,590.
- 1 నుంచి ముగ్గురు ప్రయాణికులకు త్రిపుల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.12,860, కంఫర్ట్ రూ.15,830.
- 1 నుంచి ముగ్గురు గ్రూపులో 5నుంచి 11ఏళ్ల లోపు వయస్సున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్ డబల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.8,080, కంఫర్ట్ రూ.10,670.
- 1 నుంచి ముగ్గురు గ్రూపులో 5నుంచి 11ఏళ్ల లోపు వయస్సున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్ త్రిపుల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.6,220, కంఫర్ట్ రూ.8,080.
- 4 నుంచి 6 : ప్రయాణికులకు డబల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.12,700, కంఫర్ట్ రూ.15,850.
- 4 నుంచి 6 : ప్రయాణికులకు త్రిపుల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.10,460, కంఫర్ట్ రూ.13,430.
- 4 నుంచి 6 : గ్రూపులో 5నుంచి 11ఏళ్ల లోపు వయస్సున్న పిల్లలకు డబల్ షేరింగ్ విత్ బెడ్ స్టాండర్డ్ రూ.7,870, కంఫర్ట్ రూ.10,470.
- 4 నుంచి 6 : ముగ్గురు గ్రూపులో 5నుంచి 11ఏళ్ల లోపు వయస్సున్న పిల్లలకు విత్ బెడ్ త్రిపుల్ షేరింగ్ స్టాండర్డ్ రూ.6,010, కంఫర్ట్ రూ.7,870.
యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలోని ప్రయాణికులు 8287932312, తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలోని ప్రయాణికులు 8287932317 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
