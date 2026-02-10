ETV Bharat / offbeat

ఈ ఒక్క దున్నపోతు చాలు "లైఫ్ సెటిల్" - రూ.21కోట్లకు బిడ్ వేసిన తెలుగు రైతు!

కోట్లు పలుకుతోన్న దున్నపోతు ధర - నెలకు ₹20లక్షల ఆదాయం!

expensive_buffalo
expensive_buffalo (ETV Bharat)
Expensive Buffalo : దీపావళి, సదర్ సమయంలో నిర్వహించే దున్నపోతుల ఊరేగింపు గురించి తెలిసిందే. అవి చూడడానికి భారీ కాయంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వాటిని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకువస్తుంటారు. సహజంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేలు జాతి దున్నపోతుల ధర లక్షల్లో ఉంటుంది. కానీ, కోట్లు ధర పలికే దున్నపోతు గురించి మీరు విన్నారా? దీని ధర మహా అయితే రూ.2 కోట్లు, రూ.10కోట్లు ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారేమో! అంతకు మించి ధర పలికే దున్నపోతు ఇది! గతంలో 11కోట్లు ఇస్తామన్నా యజమాని ఒప్పుకోలేదట. ఈ సారి ఏకంగా 21కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటూ బేరం వచ్చింది. ఎందుకంత ధర? ప్రత్యేకతలు ఏంటో వివరాలు చూద్దామా.

expensive_buffalo
expensive_buffalo (ETV Bharat)

హరియాణా రాష్ట్రంలోని కురుక్షేత్రలో పశువుల సంతకు ఎంతో పేరుంది. ఈ సారి ఇక్కడ సంతలో ఓ దున్నపోతు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. చూడడానికి భారీ పరిమాణంతో పాటు ధరలోనూ తనదైన ప్రత్యేకతతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ దున్నపోతు ధర రూ.21 కోట్లు అని తెలిసి చాలా మంది రైతులు షాకయ్యారు. యజమాని ముద్దుగా "కుబేర్‌" అని పిలుచుకునే ఈ దున్నపోతు ధర అంతగా పలకడానికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.

గతంలో 11కోట్ల ధర వచ్చినా!

ఫతేహాబాద్ జిల్లా నాగోడి గ్రామానికి చెందిన ఈ దున్నపోతు పేరు కుబేర్ కాగా, ఈ దున్న తమకెంతో గర్వకారణమని యజమాని వికాస్‌ తెలిపారు. గతంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పశువుల సంతగా చెప్పుకొనే రాజస్థాన్‌లోని పుష్కర్ మేళాలో అత్యుత్తమ, ఖరీదైన దున్నగా కుబేర్ నిలిచిందని చెప్పాడు. 11 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటూ ముందుకొచ్చినా తాను అమ్మలేదని వికాస్ వెల్లడించాడు. ఈ దున్నపోతును తామ కుటుంబంలో సభ్యుడిగా, సొంత బిడ్డలా చూసుకుంటామని, అన్నింటికన్నా ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తామని వివరించాడు. ప్రత్యేకంగా మేత తెప్పించి దాణా ఇస్తామని తెలిపాడు. కుబేర వీర్యం ఒక్కో డోస్ రూ.500కు అమ్మినా నెలకు దాదాపు రూ.20 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుందని, అందుకే దేశ, విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది కోట్లలో ఆఫర్ చేస్తున్నాని వెల్లడించాడు.

expensive_buffalo
expensive_buffalo (ETV Bharat)

రోజూ వాకింగ్, మసాజ్

కుబేర్‌ ఆరోగ్యం విషయంలో తాము చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటామని యజమాని వికాస్ తెలిపారు. సంరక్షణతో పాటు పోషణ పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యమిస్తామని చెప్పాడు. శీతాకాలంలో క్యారెట్ రసంతో పాటు తాజా క్యారెట్లను అందిస్తామని, రోజూ ఐదు కి.మీ. వాకింగ్, రెండు గంటల పాటు మసాజ్‌ చేయిస్తామని వెల్లడించాడు. కుబేర్ పొడవు ఎనిమిది అడుగులు కాగా, ఎత్తు ఐదు అడుగుల కంటే ఎక్కువే. దీని వీర్యంతో ఇప్పటి వరకు 3వేలకు పైగా దూడలు జన్మించాయని వికాస్‌ తెలిపారు.

రాజస్థాన్​లో గతంలో నిర్వహించిన పుష్కర్‌ మేళా తర్వాత కుబేర్ విలువ రూ.21 కోట్లకు చేరగా, అనేక అంతర్జాతీయ పశు ప్రదర్శనల్లో నంబర్ వన్ టైటిల్‌ సొంతం చేసుకుంది. ఏపీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇటాలియన్‌ మధ్యవర్తితో కలిసి దీన్ని రూ.21 కోట్లకు కొనుగోలు చేసేందుకు బిడ్‌ దాఖలు చేయడం గమనార్హం.

