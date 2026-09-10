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ప్రతీ 43 సెకన్లకు ఒక ప్రాణం!

- నేడు ప్రపంచ ఆత్మహత్యల నివారణా దినోత్సవం! - ఇలాంటి వారిని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?

World Suicide Prevention Day 2026
World Suicide Prevention Day 2026 (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 2:49 PM IST

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World Suicide Prevention Day 2026 : జీవితం అస్థిరమైనదే కావచ్చు.. కానీ కష్టాలు అంతకన్నా చంచలమైనవి. జెన్​ జీ భాషలో చెప్పాలంటే అవి జస్ట్ పాసింగ్ క్లౌడ్స్! కానీ ఈ విషయాన్ని కొందరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. తెలుసుకున్నా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అర్థం చేసుకున్నా అంగీకరించలేకపోతున్నారు. అలా కుంగుబాటుకులోనై అర్ధాంతరంగా జీవితాలను ముగిస్తున్నారు. డిప్రెషన్​లో మగ్గిపోతున్నవారే కాకుండా.. చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిళ్లు తట్టుకోలేక, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలతో క్షణికావేశంలో బలవన్మరణాలకు వారు ఎందరో!

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనాల ప్రకారం.. ఏటా దాదాపు 7 లక్షల మందికి పైగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. అంటే ప్రతీ 43 సెకన్లకు ఒకరు బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నారు! వీరిలో 73 శాతం మంది అల్ప, మధ్య ఆదాయ దేశాల వారే. మరింత విస్తుగొలిపే విషయం ఏమిటంటే.. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నవారిలో మూడో వంతు మంది 15 నుంచి 29 ఏళ్ల యువకులే ఉంటున్నారట!

భారతదేశంలో జాతీయ నేర గణాంకాల సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ఏటా 1.70 లక్షల మందికి పైగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇవన్నీ రికార్డుల్లో చేరినవి మాత్రమే. నిజానికి వాస్తవ సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుందనే అభిప్రాయాలున్నాయి.

ఇలా గుర్తించాలి :

కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కూడా కలవకుండా పూర్తిగా గదికే పరిమితం అవుతారు. గతంలో ఇష్టపడిన పనులపైనా ఆసక్తి కోల్పోతారు.

ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారాల్లో ఆకస్మిక నిర్లక్ష్యం చూపిస్తారు. విద్యార్థులైతే స్కూల్​కు వెళ్లకుండా ఆగిపోతారు.

ఇప్పటికే అలవాటు ఉన్న వ్యసనాల మోతాదు తీవ్రంగా పెంచుతారు.

తమకు అత్యంత ఇష్టమైన వస్తువులను ఇతరులకు ఇచ్చేస్తారు. వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్టుగా వింతగా మాట్లాడుతారు.

జీవితంపై విరక్తి కలిగిన విషయాన్ని పరోక్షంగా వ్యక్తం చేస్తారు. "నేను బతికి వేస్ట్", నన్ను ఎవరూ అర్థం చేసుకోవడం లేదు", "నేను అందరికీ భారం అయ్యాను" అని తరచూ మాట్లాడుతుంటారు.

చావు గురించి, ఆత్మహత్యల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతారు. సోషల్ మీడియాలో అలాంటి పోస్టులు పెడుతుంటారు.

చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా పట్టించుకోకుండా, ఎటువంటి భావోద్వేగాలూ లేకుండా శూన్యంగా ఉండిపోతారు.

నివారణ వందశాతం సాధ్యం!

ఆత్మహత్యలను నివారించడం తప్పకుండా సాధ్యమేనని అనేక దేశాలు నిరూపించాయి. మానసిక ఆరోగ్య సేవలను విస్తరించి, డిప్రెషన్‌ను ముందుగా గుర్తించడం ద్వారా ఫిన్లాండ్.. గణనీయంగా తమదేశంలో ఆత్మహత్యలను తగ్గించింది. వ్యవసాయంలో ప్రమాదకర పురుగు మందులను నియంత్రించడం ద్వారా శ్రీలంక.. సామాజిక కార్యక్రమాలు, హెల్ప్‌లైన్లు, ఆర్థిక సహాయక వ్యవస్థల ద్వారా జపాన్ ఆత్మహత్యలను చాలా వరకు తగ్గించాయి.

ప్రాథమిక స్థాయిలోనే :

కుంగుబాటులో ఉన్నవారిని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల స్థాయిలోనే గుర్తించాలి. ప్రతీ జిల్లా ఆసుపత్రిలోనూ శిక్షణ పొందిన మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులు, అత్యవసర కౌన్సెలింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పించాలి. నిరంతర ఫాలోఅప్ చేయాలి.

పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు ఒత్తిడి నిర్వహణ, జీవన నైపుణ్యాలపై అవగాహన కల్పించాలి. కుంగుబాటు లక్షణాలున్న విద్యార్థులను గుర్తించేలా ఉపాధ్యాయులు, హాస్టల్‌ వార్డెన్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. అవసరమైన వారికి గోప్యంగా కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించాలి.

అత్యవసర వైద్య సహాయం అవసరమైన వారిని వెంటనే మానసిక నిపుణుల వద్దకు తీసుకెళ్లాలి.

TAGGED:

WORLD SUICIDE PREVENTION DAY
MENTAL DEPRESSION
SUICIDE HELPLINE NUMBER INDIA
SUICIDAL THOUGHTS
WORLD SUICIDE PREVENTION DAY

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