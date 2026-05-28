"పీరియడ్స్"... మాట్లాడే టైమొచ్చింది!

- కుటుంబ సభ్యులతో కూడా నెలసరి గురించి చర్చించలేని పరిస్థితులు! - ఆడబిడ్డలకు మొదట సహకరించాల్సింది ఫ్యామిలీనే - నేడు "వరల్డ్ మెనుస్ట్రువల్ హైజీన్ డే"

Published : May 28, 2026 at 10:35 AM IST

"నాన్నా.. పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి?" ఓ స్కూల్ విద్యార్థిని అడిగిన ఈ ప్రశ్నకు తండ్రి బిత్తరపోయాడు! ఏం చెప్పాలో, ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. అప్పటికి ఆ "గండం" తప్పించుకునేందుకు.. "స్కూల్లో మీకు టీచర్లు పీరియడ్స్ తీసుకుంటారు కదా.. అవే" అన్నాడట!

Periods : ఇప్పటికీ మెజారిటీ భారతీయలు ఇళ్లలో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకన్నా ఉత్తరాదిలో మరింతగా! నెలసరి అనేది మహిళల జీవితంలో అత్యంత సాధారణ ప్రక్రియ అని, అదొక జీవక్రియ మాత్రమేనని అర్థం చేసుకునే విషయంలో ఇప్పటికీ సమాజం వెనకబడే ఉంది! పురాతన జీవన విధానం నుంచి AI దశకు వచ్చేశాం. అయినా కూడా నెలసరి సమయంలో ఇంకా మెజారిటీ బాలికలు ఇబ్బంది పడే స్థితిలోనే ఉన్నారు. సాక్షాత్తూ సుప్రీం కోర్టు కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకే.. ఇక మాట్లాడే టైమొచ్చింది. ఇవాళ "వరల్డ్ మెనుస్ట్రువల్ హైజీన్ డే". ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి ఒక్కరూ రుతుక్రమాన్ని ఒక సాధారణ ప్రక్రియగా గుర్తించాల్సిన సమయమొచ్చింది!

ఆ సమస్యలు బోనస్!!

నెలసరి వస్తోందంటేనే వణికిపోయే అమ్మాయిలు లక్షలాది మంది ఉన్నారు. రేపటి రోజున కూడా ఉంటారు! దీనికి కారణం ఆరోగ్య సమస్యలు. మూడు లేదా ఐదు రోజులు సాగే రుతుక్రమం ప్రక్రియలో తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో ఇబ్బంది పడతారు. కొందరు బ్యాక్ పెయిన్, తలనొప్పి వంటి ఇబ్బందులూ ఎదుర్కొంటారు. మూడ్‌ స్వింగ్స్​తో సతమతం అవుతారు. ఏ పనిమీదా ఆసక్తి ఉండదు. ఇంట్లో రోజూవారి పనులు చేయడానికి కూడా చేతకాదు! స్కూల్​, కాలేజీకి వెళ్లేవారు చదువుకు దూరం కావాల్సి వస్తుంది. మరికొందరు అనారోగ్యానికి కూడా గురవుతారు. ఇదంతా ప్రతినెలా నిత్యకృత్యమవుతుంది. ఇలాంటి శారీరక అవస్థలు పడే ఆడబిడ్డలకు.. మరికొన్ని సమస్యలు బోనస్​గా వచ్చిపడుతున్నాయి!

కనీసం సరైన శానిటైజర్ ప్యాడ్స్ లేక ఇబ్బందిపడే వారు కోకొల్లలు! పాఠశాలల్లో ప్యాడ్ ఛేంజ్ చేసుకునే పరిస్థితులు ఉండవు. నీటి సదుపాయం కూడా ఉండదు. ఇలాంటి కండీషన్స్​లో వాళ్లు ఎలా విద్యాసంస్థలకు వెళ్లగలరు? అందుకే చదువులకు దూరమవుతున్నారు. కేవలం సౌకర్యాలు లేక దేశంలోని ప్రతీ ఐదుగురు బాలికల్లో ఒకరు రుతుక్రమం రోజుల్లో చదువు మానేస్తున్నట్టు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. పురోగతి కూడా కనిపిస్తోంది. కానీ, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల గ్రామాల్లో ఇంకా వెనకబాటే కనిపిస్తోందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

సుప్రీం ఆదేశాలు :

జయా ఠాకూర్‌ Vs కేంద్ర ప్రభుత్వం కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఇటీవల చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. నెలసరి ఆరోగ్యం, శుభ్రత అనేవి రాజ్యాంగంలోని జీవించే హక్కు, విద్యా హక్కులో అంతర్భాగమని ప్రకటించింది. ఉచిత విద్య అంటే ఫీజులు లేకుండా చేయడం మాత్రమే కాదు, ఆడపిల్లలు ఆటంకాలు లేకుండా పాఠశాలకు రావడానికి టాయిలెట్స్‌, శానిటరీ ప్యాడ్స్ సౌకర్యాలు కల్పించడం కూడా అని ఉద్ఘాటించింది.

ఈ రాష్ట్రాలు టాప్ :

  • పాఠశాలల్లో ఆడపిల్లలకు ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్లు పంపిణీ చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో కేరళం దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది.
  • ఒడిశా, తమిళనాడు కూడా సరఫరా చేస్తున్నాయి.
  • రాజస్థాన్‌లో ఆశా వర్కర్ల ద్వారా సబ్సిడీరై ప్యాడ్లు ఇస్తున్నారు.
  • కర్ణాటకలో "శుచి" పేరుతో ఉచితంగా ప్యాడ్లు, "మైత్రి" పేరుతో మెన్‌స్ట్రువల్‌ కప్పులను కూడా అందిస్తున్నారు.
  • తెలంగాణలో కళాశాలలు, పాఠశాలల్లో సౌకర్యాల కల్పనపై దృష్టి పెట్టారు
  • ఆంధ్రప్రదేశ్​లో శానిటరీ నాప్కిన్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు
  • సుప్రీం తీర్పు తర్వాత మరికొన్ని రాష్ట్రాలూ వేగంగా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. కానీ మూఢనమ్మకాలు, అవగాహనా లోపాలు చాలా ప్రాంతాల్లో అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి.

ఇంటి నుంచే మొదలు పెట్టాలి :

కోర్టులు ఆదేశాలు జారీచేస్తాయి. ప్రభుత్వాలు సౌకర్యాలు కల్పిస్తాయి. కానీ, ఏ నిర్ణయమైనా సజావుగా అమలు జరగాలంటే పౌరుల పాత్ర వందశాతం ఉండాల్సిందే. రుతుక్రమం లాంటి విషయాల్లో నూటికి రెండు వందల శాతం మార్పు ఇంటి నుంచే మొదలు కావాలి. అందుకే, నెలసరిని ఓ రహస్యమైన విషయంలాగా, మాట్లాడకూడని అంశంలాగా భావించడం మందు వదిలేయాలి. తిండి, నిద్ర, కాలకృత్యాల మాదిరిగా అది కూడా ఒక సాధారణ జీవక్రియ మాత్రమే అని గుర్తించాలి. దాని గురించి ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే వాతావరణం ఉండాలి. అప్పుడే అపోహలు తొలగిపోయి, ఆడపిల్లల ఆరోగ్యంపై సంపూర్ణంగా దృష్టిపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే.. ఇక మాట్లాడే టైమొచ్చింది.

