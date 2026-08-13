'లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్'కు ప్రతిదీ కష్టమే! - ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్తో సమస్యలన్నీ దూరం!
నేడు "ఇంటర్నేషనల్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ డే" - లెఫ్టీస్ ఎదుర్కొనే సమస్యలను ఇలా తగ్గించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 2:36 PM IST
World Left Handers Day : మనం రోజూ వాడే చాలా వస్తువులు కుడి చేతివాటం ఉన్న వారి కోసం డిజైన్ చేసినవే. దాంతో వాటిని వినియోగించడం ఎడమ చేతి వాటం ఉన్న వారికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వేగంగా రాయడం నుంచి కత్తెర వాడకం వరకు వీరికి ప్రతిదీ కష్టమే. ప్రస్తుతం ఆ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉపయోగించేందుకే ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన వస్తువులు మార్కెట్తో పాటు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే, కొన్ని టిప్స్తోనూ వారు పడే ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆగస్టు 13న 'ప్రపంచ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ డే' సందర్భంగా లెఫ్టీస్ పడే ఇబ్బందులు, వాటి నుంచి బయటపడడానికి ఉపయోగపడే టిప్స్, వస్తువులపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
నార్మల్గా మనం ఎడమ నుంచి కుడికి రాస్తాం. కానీ, లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ పెన్ను లేదా పెన్సిల్తో రాస్తున్నప్పుడు చేతి పక్కభాగం పేపర్పై రాసుకుపోతుంది. అంటే, రాసిన అక్షరాలు కనిపించకుండా చేయి అడ్డు ఉంటుంది. అక్కడే చేయి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంక్ లేదా గ్రాఫైట్ మచ్చలు పడటం కామన్. ఈ మచ్చలను చూసి లెఫ్టీస్ను ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. అంతేకాదు, ఆ మరకలు చేతికి, పేపరుకు అంటుకుని రాసింది స్పష్టంగా కనిపించక ఎగ్జామ్స్లో మార్కులు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే, సాధారణ కత్తెరలు లెఫ్టీస్కు అస్సలు సహకరించవు. ఎందుకంటే వీటిల్లో ఎక్కువ వరకు పూర్తిగా రైట్ హ్యాండర్స్ కోసమే డిజైన్ చేసినవే ఉంటాయి.
కాలేజీ బెంచీలు, మౌస్లతో ఇబ్బంది :
విద్యాసంస్థల్లో ఉండే ఫోల్డింగ్ డెస్ట్లు కేవలం కుడిచేతివాటం వారికే అనుకూలంగా ఉంటాయి. వీటిపై రాస్తున్నప్పుడు లెఫ్టీస్ మోచేయి గాలిలో వేలాడుతూ ఉండాల్సిందే. అలాగే, కంప్యూటర్ ల్యాబ్లలో మౌస్ వైర్ను కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపునకు తిప్పడానికి, బటన్ల సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవడానికి లెఫ్టీస్ నిత్యం అవస్థలు పడాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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స్పోర్ట్స్లో మాత్రం సూపర్ పవర్ :
రోజువారీ పనుల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఆటల్లో మాత్రం ఎడమచేతి వాటం వారికి ఒక సూపర్ పవర్లా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అపోజిట్ టీమ్ మెంబర్స్ వీరి నెక్ట్స్ ఎత్తుగడను అంచనా వేయడం కష్టం. పాఠశాలలు, ఆఫీసులు, సమాజంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా లెఫ్టీస్కు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు.
ఈ చిట్కాలతో ఇబ్బందులకు చెక్ :
- కంప్యూటర్ సెట్టింగ్స్లో మౌస్ను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మోడ్కి ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా మార్చుకోవడం వల్ల లెఫ్ట్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్ ఫంక్షనింగ్ తారుమారవుతుంది. మౌస్ను కీబోర్డుకు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకుని యూజ్ చేయొచ్చు.
- ఎడమ చేతివాటం వారు రాసేటప్పుడు పేపర్ను ఎదురుగా పెట్టుకోకుండా కాస్త పక్కకు జరిపి రాయటం వల్ల సిరా చేతికి అంటుకోదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, రాసే అక్షరాలకు చేయి అడ్డురాదు. అక్షరాలు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. పెన్నును చివరి వరకు పట్టుకోకుండా కాస్త పైకి పట్టుకోవటం వల్ల పేపర్పై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
- క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు, వరుసలో కూర్చొని డైనింగ్ టేబుల్పై భోజనం చేసేప్పుడు చివరి కుర్చీలో లేదా ఎడమ వైపు మూల కూర్చోవడం మంచిది. దీని వల్ల పక్కన ఉన్న కుడి చేతి వాటం ఉన్నవారికి మీ చేయి తగలకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
లెఫ్టీస్కు ఉపయోగపడే వస్తువులు :
- ప్రస్తుతం ఎడమ చేతివాటం వారికోసం మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా "లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్" అందుబాటులో ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాస్తున్నప్పుడు ఇంక్ పేపర్కు, చేతికి అంటకుండా త్వరగా ఆరిపోయే పెన్నులు లభిస్తున్నాయి.
- లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కత్తెరను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు బ్లేడ్ల మధ్య ఖాళీ వస్తుంది. దాంతో కత్తిరించే భాగం కనపడదు. ఈ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా బ్లేడ్ల అమరిక ఎడమచేతి వాటానికి అనుకూలంగా ఉండే కత్తెరలు దొరుకుతున్నాయి.
- స్కేల్పై సంఖ్యలు(0-30) లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కు ఉంటాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ స్కేళ్లపై కుడి నుంచి ఎడమకు ఉంటాయి. సో గీతలు గీసే టైమ్లో సంఖ్యలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
- అలాగే, కూరగాయలు కట్ చేసేందుకు ఇబ్బంది లేకుండా స్పెషల్గా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కోసం కత్తులు, పీలర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి పదును రివర్సులో ఉంటుంది.
- ఇలా నిత్య జీవితంలో ఎడమ చేతివాటం ఉన్న వారు ఉపయోగించే దాదాపు అన్ని వస్తువులూ ఆన్లైన్ స్టోర్లలో లభిస్తున్నాయి. మీరు లెఫ్టీస్ అయితే ఈ కామర్స్ యాప్లోకి వెళ్లి "లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్" అని సెర్చ్ చేస్తే అవి కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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