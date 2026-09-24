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మీ పిల్లలకు ఈ 10 "లైఫ్​ స్కిల్స్"​ నేర్పించాలట! - WHO సూచన!

-నేటి రోజుల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలకే తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతున్న పిల్లలు - జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి ఈ స్కిల్స్​ నేర్పించాలని సూచన!

WHO Life Skills for Children
WHO Life Skills for Children (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 6:51 PM IST

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WHO Life Skills for Children: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గుకురావాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ముఖ్యంగా పిల్లలు. అయితే నేటి రోజుల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలకే పిల్లలు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతున్నారు. అందుకే వాళ్లను స్ట్రాంగ్​గా మార్చడం పేరెంట్స్​ బాధ్యత. అయితే ఇందుకు కేవలం పుస్తకాల్లోని చదువు, ర్యాంకులు మాత్రమే సరిపోవంటున్నారు నిపుణులు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి తోడ్పడే పది రకాల లైఫ్​స్కిల్స్​ను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తించినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు లైఫ్​స్కిల్స్​ అంటే? డబ్ల్యూహెచ్​వో చెప్పిన ఆ స్కిల్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

లైఫ్​ స్కిల్స్​ అంటే: ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను, సవాళ్లను, ఒత్తిళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ, సమాజంలో విజయవంతంగా జీవించడానికి తోడ్పడే మానసిక, సామాజిక సామర్థ్యాలు అంటున్నారు నిపుణులు. జీవితాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, కష్ట సమయాల్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అని నేర్పించే జీవన సూత్రాలు అంటున్నారు.

WHO సూచించిన 10 స్కిల్స్​ ఇవే:

విమర్శనాత్మక దృష్టి: సోషల్​ మీడియాలోనో, ఇతర వ్యక్తులు చెప్పిన సమాచారాన్ని గుడ్డిగా నమ్మకుండా నిజానిజాలను విశ్లేషించగలగాలంటున్నారు. వదంతులు, వాట్సాప్‌ ఫార్వర్డ్‌లు, సోషల్‌మీడియా కట్టుకథలు, సైబర్‌ మోసాలు రాజ్యమేలుతున్న ఈ రోజుల్లో ప్రతి విషయాన్నీ విమర్శనాత్మక దృష్టితో చూసినప్పుడే వాస్తవాలేంటో తెలుసుకుని మసలుకోవచ్చంటున్నారు.

సృజనాత్మకత: ఈ పనిని ఇంతకన్నా బాగా చేయలేమా అన్న ఆలోచన వ్యక్తిని ఇతరులకన్నా ఒక మెట్టు పైన ఉంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యాంత్రికంగా కాకుండా సృజనాత్మకంగా చేసే పనులకే విలువ ఎక్కువ అంటున్నారు.

నిర్ణయ సామర్థ్యం: ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమవుతుందోనని భయపడటం, మరొకరి సాయానికి వేచి చూడటం చేస్తున్నారంటే నిర్ణయ సామర్థ్యం లేనట్లే అంటున్నారు నిపుణులు. అవకాశాలను పరిశీలించి సమయానికి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలగాలని, అలాగే తీసుకున్న నిర్ణయానికి బాధ్యత వహించాలంటున్నారు.

సమస్యా పరిష్కారం: సమస్య రాగానే చాలామంది ఆలోచనలు దాని చుట్టూనే తిరుగుతాయని, అలా కాకుండా సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన సవాలుగా భావిస్తే, ఆలోచనా దృక్పథం మారుతుందని, దృష్టి పరిష్కారం మీదికి మళ్లుతుందంటున్నారు. అప్పుడు దాన్నుంచి బయటపడటమెలాగో తెలుసుకోవడం కష్టమేమీ కాదని వివరిస్తున్నారు.

భావప్రకటనా సామర్థ్యం: ఆలోచనలనూ అభిప్రాయాలనూ స్పష్టంగా, ప్రభావవంతంగా చెప్పగలగడమూ నైపుణ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. చాలా మందిలో ఆ స్పష్టత ఉండదని.. సందర్భానికి తగినట్లు సరైన పదాలతో మనసులో మాట చెప్పగలగడం కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌లో ముఖ్యమైన అంశం అంటున్నారు.

అనుబంధాల నిర్వహణ: అమ్మానాన్నలతో, తోబుట్టువులతో, బంధువులతో, స్నేహితులతో, సహోద్యోగులతో.. రకరకాల అనుబంధాలు ఉంటాయని.. వాటిని సక్రమంగా కొనసాగించగలగాలంటున్నారు. యోగక్షేమాలు కనుక్కుంటూ, అవసరమైనచోట అండగా నిలుస్తూ, సందర్భాన్ని బట్టి ప్రేమను ప్రకటిస్తూ బంధాలను బలోపేతం చేసుకోగలగాలని వివరిస్తున్నారు.

సహానుభూతి: తోటివారి అవసరాలను, అనుభవాలను, అభిప్రాయాలను గుర్తించి, గౌరవించి వారికి సహకరించాలంటున్నారు.

స్వీయ చైతన్యం: తన గురించి తాను తెలుసుకోవడమూ నైపుణ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతి వ్యక్తికీ కొన్ని బలాలు, బలహీనతలు ఉంటాయని, అవేంటో తెలుసుకోగలిగితే బలాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడం, బలహీనతలను అధిగమించడం చేతనవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనడం: అనుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే అది జీవితం కాదు. ఒత్తిళ్లు సహజం. అందుకే వాటికి భయపడకుండా కారణాలేంటో తెలుసుకుని, నివారించేందుకు ప్రయత్నించాలంటున్నారు.

భావోద్వేగాల నియంత్రణ: స్వీయ అనుభూతులను, ఉద్వేగాలను గమనిస్తూ వ్యక్తిగతంగానూ, చుట్టుపక్కలవారి మీదా వాటి ప్రభావాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండాలంటున్నారు. వాటిని ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ప్రదర్శించేలా తమకు తాము ట్రైనింగ్​ ఇచ్చుకోవాలని WHO చెప్పినట్లు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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