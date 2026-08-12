'గొంతు విప్పకుండానే కిలోమీటర్ల దూరం ముచ్చటిస్తాయి' - వీటికి మేధాశక్తి ఎక్కువే!
నేడు 'అంతర్జాతీయ ఏనుగుల దినోత్సవం' - మెమొరీలో మనుషుల కంటే గజరాజులే బెస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 12:31 PM IST
World Elephant Day Special : మనం ఎదుటివారితో మాట్లాడాలంటే గొంతు కావాలి, వారు చెప్పేది వినాలంటే చెవులు ఉండాలి. కానీ, ఏనుగుల శైలే వేరు! అవి గొంతు విప్పకుండానే కిలోమీటర్ల దూరంలోని మిత్రులతో ముచ్చటిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇవే కాదు గజరాజుల గురించి చాలా మందికి తెలియని మరెన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 12న అంతర్జాతీయ ఏనుగుల దినోత్సవం సందర్భంగా వాటి తొండం, తెలివితేటలు, జ్ఞాపకశక్తికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
40 వేల కండరాలతో బలమైన తొండం :
ఏనుగు తొండంలో దాదాపు 40,000 కండరాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎముకలు లేకపోయినా ఎంతో బలంగా, సులభంగా కదలగలదు. గజరాజులు చెట్లను కూల్చడంతో పాటు 3,000 కిలోల వరకు బరువును ఎత్తగలవు. తొండాన్ని సుమారు 20 అడుగుల వరకు చాపి ఎత్తైన చెట్ల కొమ్మలను కూడా అందుకోగలవంటున్నారు.
తొండంలో నీటిని నిల్వ చేసుకోగలదు!
ఒకేసారి సుమారు 8 లీటర్ల వరకు ఏనుగు తొండంతో నీటిని తీసుకోగలదు. అయితే తొండం ద్వారా నేరుగా వాటర్ను తాగదు. తొండంతో నీటిని నోటికి తీసుకెళ్లి, ఆ తర్వాత తాగుతుంది. ఇవి నీటిలో ఈదేటప్పుడు తొండం గాలి గొట్టంలానూ పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
పాదాలే 'రిసీవర్లు' :
గజరాజులు కేవలం చెవులతోనే కాదు, పాదాలతోనూ వింటాయి. 'పాసినియన్ కార్పస్కిల్స్' అనే నరాల వ్యవస్థ వీటి పాదాల్లో ఉంటుంది. ఇది అత్యంత సున్నితమైనది. భూమిలో వచ్చే అతి సూక్ష్మ ప్రకంపనలను ఏనుగులు ఇట్టే పట్టేస్తాయంటున్నారు. పాదాల ద్వారా గ్రహించిన ప్రకంపనలు, వాటి కాళ్ల ఎముకల ద్వారా డైరెక్ట్గా లోపలి చెవికి చేరుతాయి. దీన్నే సైన్స్ పరిభాషలో "బోన్ కండక్షన్"గా చెబుతారు. ఏనుగులు ఈ టెక్నిక్తోనే 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా, తన మంద ఏ దిక్కులో వెళుతోంది? అక్కడ ఏదైనా ప్రమాదం ఉందా? అనే విషయాలను గ్రహిస్తాయట.
వాసన పసిగట్టి, కమ్యూనికేషన్ కూడా!
ఏనుగుల తొండానికి అద్భుతమైన వాసన పసిగట్టే శక్తి ఉంటుంది. చాలా దూరంలో ఉన్న నీటి వాసనను కూడా గుర్తించగలదు. అంతేకాదు, తొండంతో శబ్దాలు చేస్తూ ఇతర ఏనుగులకు సందేశాలు పంపుతాయి. ఒకదానిని మరొకటి తొండంతో తాకడం ద్వారా ప్రేమ, ఆప్యాయతను చూపిస్తాయి. తల్లి ఏనుగు తన పిల్లను తొండంతో తాకుతూ ఓదార్చుతుంది.
మొదట్లో ఏనుగుకు తొండం లేదా?
మనుషుల్లాగే ఏనుగులకూ రైట్ లైదా లెఫ్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. వస్తువులను పట్టుకోవడానికి తొండంలో ఒకవైపు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాయి. ఆసక్తికరంగా ఏనుగుల పూర్వీకులకు సుమారు 40 మిలియన్ ఏళ్ల క్రితం తొండం లేదట. కాలక్రమంలో ఏనుగులు పొడవుగా ఎదగడంతో ఆహారం, నీటి అందుకోవడానికి తొండం అభివృద్ధి చెందిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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గర్భధారణ సమయం :
జంతు సామ్రాజ్యంలోనే ఏనుగుల గర్భధారణ సమయం అత్యధికంగా 18 నుంచి 22 నెలలు (సుమారు 650 రోజులు). అందుకే, పిల్ల ఏనుగులు పుట్టిన ఇరవై నిమిషాల నుంచి గంటలోపే నడుస్తాయి. పుట్టినప్పుడు పిల్ల ఏనుగు బరువు సగటున 100 కిలోలు ఉంటుంది. ఏనుగులు సాధారణంగా 50 నుంచి 70 ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి. ఆఫ్రికన్ ఏనుగులు సుమారు 3 మీటర్లు, ఆసియా ఏనుగులు సుమారు 2.7 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతాయి.
ఆహారం నుంచి మట్టి స్నానం వరకు :
ఏనుగులు రోజులో 12 నుంచి 15 గంటలు ఆహారం తింటాయి. పెద్ద ఏనుగు రోజుకు సుమారు 150 కిలోల ఆహారం తీసుకుంటుంది. ఏనుగులకు మంచి జ్ఞాపకశక్తితో పాటు ప్రేమ, బాధ, సానుభూతి వంటి భావాలు కూడా ఉంటాయి. ఎండ నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు కీటకాల నుంచి రక్షణ కోసం శరీరంపై మట్టిని చల్లుకుంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
మరికొన్ని విశేషాలు :
మేధస్సు : ఏనుగులకు మేధాశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవి ఏళ్ల కిందట చూసిన ప్రదేశాలు, మనుషులనూ గుర్తుపెట్టుకోగలవు. మందలో ఆడ ఏనుగులదే ఆధిపత్యం. పిల్లల పెంపకంలో మగ ఏనుగుల పాత్ర ఉండదంటున్నారు.
రూపాంతర దంతాలు : గజరాజుల దంతాలు నిజానికి రూపాంతరం చెందిన కోరపళ్లు. జీవితాంతం ఇవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవి మగ ఏనుగులకు ఆత్మరక్షణకు, బరువులు ఎత్తే ఆయుధాలుగా ఉపయోగపడతాయి.
అలాగే, ఏనుగులకు చెమట పట్టదు. ఇవి చెవులను వింజామరల్లా ఆడిస్తూ, శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్దీకరించుకుంటాయి.
ఏనుగులు సుమారు 4 నుంచి 6 వేల కిలోల బరువున్నప్పటికీ, వాటి పాదాల కింద ఉండే మెత్తని కుషన్ లాంటి నిర్మాణం వల్ల అడుగు వేస్తే శబ్దం రాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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