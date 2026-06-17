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"హెయిర్ కటింగ్"​లోకీ వచ్చేశారు! - ఉత్తరాది నుంచి భారీగా వలస కార్మికుల రాక!

ఉత్తరాది ట్రెండ్స్‌ స్టైలింగ్‌ - మారుతున్న బ్యూటీ, హెయిర్‌ కేర్‌ రంగం

north_india_workers_in_hair_salons
north_india_workers_in_hair_salons (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:51 AM IST

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North India Workers in Hair Salons : దిల్లీ, యూపీ, బిహార్, పశ్చిమబెంగాల్‌కు చెందిన హెయిర్‌ స్టైలిస్టులు రాష్ట్రంలోని పలు నగరాలు, మోస్తరు పట్టణాల్లోని సెలూన్లలో పనిచేస్తున్నారు. ఇక విజయవాడ, విశాఖ నగరాల్లో ఏ సెలూన్‌లో చూసినా వారే కనిపిస్తున్నారు. ఈ వృత్తిలో కొనసాగేందుకు ఇష్టపడని ఇక్కడి యువత ఐటీ, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు, ఇతర వ్యాపారాల వైపు మళ్లుతున్న నేపథ్యంలో స్థానికంగా క్షురక వృత్తి చేసేవారి కొరత ఏర్పడిందని యజమానులు చెప్తున్నారు.

భవన నిర్మాణ రంగం, హోటల్, పరిశ్రమల్లో ఉపాధి కోసం ఉత్తరాది నుంచి కార్మికుల వలస ఎక్కువగా ఉండగా తాజాగా బ్యూటీ, హెయిర్‌ కేర్‌ రంగాన్ని ప్రధాన ఉపాధి వనరుగా మార్చుకుంటున్నారు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి సహా పలు నగరాల్లో సెలూన్‌లలోనూ ఉత్తరాది కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. దిల్లీ, యూపీ, బిహార్, పశ్చిమబెంగాల్‌కు చెందిన హెయిర్‌ స్టైలిస్టుల వలసలు పెరగ్గా ఏ సెలూన్‌లో చూసినా వారే కనిపిస్తున్నారు.

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ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా సేవలు అందిస్తుండడంతో సెలూన్‌ యజమానులు వీరిని చేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అత్యాధునిక హెయిర్‌ స్టైల్స్, ఫేషియల్స్, బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్లలో సేవలు అందిస్తున్నారు.

ఏపీలోని సెలూన్లలో ఉపాధి, వేతనాలు ఎక్కువే. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆదాయం, పని గంటలు తక్కువగా ఉండడంతో ఇక్కడికి వలస వస్తున్నారు. స్థానికులతో పోలిస్తే వీరు తక్కువ సెలవులు తీసుకుని, ఎక్కువ గంటలు పని చేసేందుకు సిద్ధపడుతుండడం తమకు కలిసివచ్చే అంశమని యజమానులు పేర్కొంటున్నారు.

విజయవాడ సహా పలు నగరాల్లో గతంలో టీ స్టాళ్లు, హోటళ్లు, స్వీట్ షాపుల్లో మాత్రమే ఉత్తరాది వాళ్లు కనిపించే వారు. కానీ, ఇపుడు హెయిర్ సెలూన్లలోనూ వీరు నిలదొక్కుకుంటున్నారు. పని చేయడమే కాదు! సొంతగా సెలూన్లూ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో లగ్జరీ సెలూన్లకే పరిమితమైన ఫేషియల్స్, హెయిర్‌ కలరింగ్, మసాజ్‌ సేవలు తక్కువ ధరలకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

స్థానికంగా కొరతతో

విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరులాంటి నగరాల్లో హెయిర్​సెలూన్ల సంఖ్య అక్కడి జనాభాతో పోలిస్తే తక్కువే. ఈ నేపథ్యంలో క్షురకుల కొరత కారణంగా సెలూన్‌ యజమానులు ఉత్తరాది నుంచి వర్కర్లను తెచ్చుకుని ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. రెండు, మూడు సెలూన్లున్న యజమానులు మధ్యవర్తులతో మాట్లాడి వారికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి వేతనాలు అందిస్తున్నారు. ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం, రాత్రికి భోజనం, వసతి ఇలా అన్ని అవకాశాలు కల్పించి పనికి కుదుర్చుకుంటున్నారు. అదనంగా పనిచేస్తే అదనపు వేతనాలు కూడా ఇస్తుండడంతో చాలా మంది ఆదాయం కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నారు. విజయవాడలో ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.18వేల నుంచి రూ.25వేల వరకు చెల్లిస్తున్నట్లు యజమానులు వెల్లడించారు.

స్థానికంగా క్షురకులు దొరకడం లేదని, ఒకవేళ వచ్చినా ఎక్కువ వేతనం, తరచూ సెలవులు అడుగుతున్నారని సెలూన్‌ యజమానులు చెప్తున్నారు. అందుకే ఉత్తరాది కార్మికులకు ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

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