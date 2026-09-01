ఈ అమ్మాయిలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు? - ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే!
పెరుగుతున్న అవివాహితల సంఖ్య - 2011లో 13.5శాతం, 2021లో 19.9శాతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 1:04 PM IST
Marriage proposal : 'అమ్మాయిలు ఏ విషయంలోనూ సరిగా అర్థం కారు?!' అని అంటుంటారు కొంతమంది అబ్బాయిలు. 'అదేమీ లేదు! అర్థం చేసుకోవడంలో మీరే ఫెయిల్' అని తిప్పి కొడుతుంటారు యువతులు. ఇరువురి వాదనలు పక్కనపెడితే ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్లికాని యువతుల సంఖ్య పెరుగుతోందని లెక్కలు చెప్తున్నాయి. పెళ్లి అనేది పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన విషయమే కాదని చెప్తున్నారని సర్వేలు పేర్కొంటున్నాయి. పెళ్లికాని ప్రసాదులే కాదు! పెళ్లి కాని మహిళలూ పెరుగుతున్న ఈ పరిస్థితికి కారణాలేంటి? యువతులు ఏ విషయాలు ఆలోచిస్తూ పెళ్లికి దూరంగా ఉంటున్నారు?
భారతదేశంలో పెళ్లికాని మహిళల సంఖ్య 2011లో 13.5శాతం కాగా, 2021లో 19.9శాతానికి పెరిగింది : జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం
- ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం : ఎక్కువ మంది మహిళలు ఓ వైపు సంపాదిస్తూనే ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అవసరానికి మరొకరిపై ఆధారపడడం తెలియడం లేదు. అందుకే వివాహం విషయంలో ఆలోచించడం లేదన్నది ఓ సర్వే తేల్చింది.
- గృహ, వృత్తి బాధ్యతలు : గృహ బాధ్యతల్లో స్త్రీ, పురుషుల మధ్య తేడాలు, ఇక తమ పాత్రపై ఆందోళన కారణంగా కొంతమంది మహిళలు తమ స్వాతంత్ర్యాన్ని వదులుకోవడం కంటే ఒంటరిగా ఉండటానికే ఇష్టపడుతున్నారట.
- మారుతున్న ప్రమాణాలు : మహిళలు రాజీ పడటానికి పెద్దగా ఒప్పుకోవడం లేదు. నిజంగా తమకు విలువిచ్చే భాగస్వాముల కోసం చూడడంతో పాటు పాటు పెళ్లంటే ఓ ఆప్షన్ మాత్రమే అని భావిస్తున్నారని మరో సర్వే వెల్లడించింది.
చాలా మంది యువతులు పెళ్లి విషయాన్ని సమస్యగా కాకుండా ఆప్షన్ అని భావిస్తున్నారు. సురక్షితమైన, సంతోషకరమైన జీవితం గడపాలనే ఉద్దేశంతో యువతులు పెళ్లికి అంగీకరించడం లేదు. ఫలితంగా లేటు వయస్సులో వివాహాలు జరుగుతున్నాయి. కొంతమందికి సొంతంగా డబ్బు సంపాదించడం వల్ల పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గింది. మరికొందరికి ఇంటి పనులు, మాతృత్వంపై అంచనాలు, స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోతామనే ఆందోళనలు వారిని మరింత ఆలోచనల్లోకి నెట్టివేస్తున్నాయి.
పెళ్లి చూపుల్లోనే ఈ విషయాలు మాట్లాడుకుంటే బెటర్ - 'ప్రీనప్' అగ్రిమెంట్ తెలుసా?
పెరిగిన ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం
ఎక్కువ మంది మహిళలు పెళ్లికి ముందే స్వతంత్ర ఆర్థిక జీవితాన్ని నిర్మించుకుంటున్నారు. 'ఆల్ ఇండియా సర్వే ఆన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ (AISHE)' 2021-22 ప్రకారం ఉన్నత విద్యలో మహిళల నమోదు 2014-15లో 1.57 కోట్ల నుంచి 2.07 కోట్లకు పెరిగింది. ఉన్నత విద్య చదువుతున్న వారు లేదా పూర్తి చేసిన వారు ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారని కాకుండా, పెళ్లికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. తాము ఆదాయాన్ని, ఆర్థిక భద్రత కలిగి ఉన్నామని, పెళ్లి చేసుకుంటే వచ్చే వాడు ఎలా ఉంటాడో? తమ పరిస్థితి తలకిందులవుతుందేమో!? అనే ఆందోళలో ఉన్నారు.
ఇంటి పని ఎవరు చేయాలి?
భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగులైతే ఇంటి పనులు ఎవరు చేయాలి? 2019 సమయ వినియోగ సర్వే ప్రకారం భారతీయ మహిళలు తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం రోజుకు సగటున 299 నిమిషాలు వేతనం లేని గృహ సేవలకు కేటాయిస్తుండగా, పురుషుల విషయంలో 97 నిమిషాలు మాత్రమే ఉద్యోగం చేసే మహిళ వివాహం తర్వాత కూడా వంట చేయడం, శుభ్రం చేయడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లలను చూసుకోవడం, అత్తమామల పట్ల బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం వంటి అంచనాలు ఉంటాయి. ఇది ఏ మాత్రం నచ్చని మహిళలు ఈ అంచనాల గురించి చర్చించుకోవడం కంటే 'ఒంటరిగా ఉండటమే మేలు' అని భావిస్తున్నారట.
రాజీ పడాల్సిందేనా!
భాగస్వామి నుంచి తాము ఏమి ఆశిస్తున్నారనే విషయంలో మహిళలకు స్పష్టత ఉంది. 2024లో ఒక డేటింగ్ సైట్ చేపట్టిన సర్వేలో 64శాతం మహిళలు రాజీపడడానికి ఇష్టపడలేదు. వృత్తిలో విరామాలు, పిల్లల సంరక్షణలో అసమానతలు, సర్దుకుపోవాలి అనే విషయాలపై స్పందించారు. ఇల్లు, వారసత్వం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సంతాన సాఫల్యత, దత్తత, వృద్ధాప్యం తదితర అంశాల్లో పెళ్లికాని మహిళలు తేల్చుకోలేకపోతున్నారు. 'భవిష్యత్తులో నిన్ను ఎవరు చూసుకుంటారు?' అని కుటుంబీకులు ప్రశ్నిస్తే కొంతమంది మహిళలు ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. వృద్ధాప్యంలో భర్త, పిల్లలు అండగా ఉంటారని భావించకుండా పొదుపు, ఆస్తి, హెల్త్, జీవిత బీమాతో పాటు సన్నిహిత స్నేహాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు.
కొందరు పెళ్లికి తొందరపడకుండా దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను కోరుకుంటున్నారు. మరికొందరు ఒంటరిగా ఉండటంలోనే సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇంకొందరు పిల్లలు కావాలి, కానీ తల్లిదండ్రులు కావడానికి పెళ్లి ఒక షరతుగా ఉండాలా? అని ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ నిర్ణయాల గురించి బహిరంగంగా చర్చించడం ఇప్పుడు సాధ్యమవుతోంది.
అమెరికాలో పోల్చలేం కానీ!,
మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా ప్రకారం 2018లో 25-44 ఏళ్ల వయసున్న అమెరికా మహిళల్లో 41శాతం మంది ఒంటరిగా, పిల్లలు లేకుండా ఉండడానికే ఇష్టపడ్డారు. భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ఇది పూర్తిగా భిన్నమైనప్పటికీ ఇక్కడ కూడా అలాంటి ఆలోచనలు పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్థిరమైన జీవితానికి వివాహం అవసరమా?
ఈ ప్రశ్నకు ఎక్కువ మంది 'కాదు' అనే సమాధానం ఇచ్చారు. పెళ్లి ఎపుడైనా చేసుకోవచ్చని, ఆలస్యమైతే నష్టమేమీ లేదంటున్నారు. అసలు పెళ్లి చేసుకోకుండానూ ఉండొచ్చని చెప్తున్నారు. పెళ్లి విషయాన్ని సమస్యగా కాకుండా ఆప్షన్ అని భావిస్తున్నారు.
ఇవీ చదవండి!