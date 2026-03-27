అమ్మాయిలూ మీ ఫోన్​లో "ఈ నంబర్లు" ఉన్నాయా? - లేదంటే ఇప్పుడే సేవ్ చేసుకోండి!

- ఆపదలో నేనున్నాంటూ భరోసానిచ్చే "టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్" - ఒక్క కాల్​తో నిమిషాల్లో మీ చెంతకు!

Women Safety Helpline Numbers
Women Safety Helpline Numbers (Getty Images)
Published : March 27, 2026 at 11:59 AM IST

Women Safety Helpline Numbers in India : మహిళల భద్రత విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త చట్టాలు తీసుకొస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, డైలీ ఎక్కడో ఓ చోట మహిళలు అఘాయిత్యాలు, వేధింపులకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఒంటరి మహిళలే లక్ష్యంగా కొందరు ఆకతాయిలు వారిపై దాడులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం.

అలాంటి సందర్భాల్లో మహిళలు ఆపద నుంచి బయటపడాలంటే అయినవాళ్లకే కాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. మీ మొబైల్​లో ఉన్న ఈ నంబర్స్​కు ఒక్క కాల్ చేసినా చాలు ఆపద నుంచి తక్షణమే రక్షణ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పైగా, ఈ నంబర్స్​కు కాల్ చేయడానికి ఫోన్​లో బ్యాలెన్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బ్రహ్మాస్త్రంలా పని చేస్తాయంటున్నారు. ఇంతకీ, ఆ నంబర్లు ఏంటి? వాటికి కాల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అన్ని వేళల్లో అండగా నిలిచే 181 :

మహిళలకు అన్ని వేళల్లో అండగా నిలుస్తున్న టోల్ ఫ్రీ నంబర్ "181". మిమ్మల్ని ఎవరైనా వెంటపడి వేధిస్తున్నా, పని ప్రదేశంలో లైంగిక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నా, గృహహింస, వరకట్న వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నా ఈ నంబర్​కు కాల్ చేయండి. మీరు ఫోన్ చేసిన వెంటనే స్పందించి రెస్క్యూ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, మెడికల్ హెల్ప్, లీగల్ అసిస్టెన్స్​తోపాటు మెంటల్ హెల్త్​కు సంబంధించి కౌన్సెలింగ్ కూడా ఇస్తారు. బాధితులకు షెల్టర్ సదుపాయం కల్పిస్తారు. అలాగే, ఇక్కడ మీరు చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కాన్ఫిడెన్షియల్​గా ఉంచుతారు. కాబట్టి, మీరు ఎలాంటి భయాందోళన కూడా చెందాల్సిన పని లేదు. ఈ ప్రభుత్వ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఎమర్జెన్సీలో రక్షణనిచ్చే 1091 :

మహిళలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో ఉమెన్ హెల్ప్​ లైన్ నంబర్ "1091". ఇది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే స్పందించి రక్షణ కల్పిస్తుంది. వేధింపులకు గురైనప్పుడు, గృహ హింసతో పాటు ఇతర ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో సహాయం అందిస్తుంది.

మహిళల భద్రతకు BSNL 'కవచ్'- ఫోన్ నంబర్ చెప్పకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు!

చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ :

చిన్నపిల్లలు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న "1098" అనే చైల్డ్ హెల్ప్​ లైన్ నంబర్​కు కాల్ చేయండి. ఇది పిల్లలకే కాదు టీనేజ్ అమ్మాయిలకు కూడా రక్షణగా నిలుస్తుంది. లైంగికంగా, ఎమోషనల్​గా, ఫిజికల్​గా పిల్లలపై దాడి జరిగినప్పుడు ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్​కు కాల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. చైల్డ్ లేబర్, బాల్య వివాహాలు, పిల్లలు తప్పిపోయిన సందర్భాల్లో 1098 నంబర్​కు కాల్ చేసి సహాయం పొందవచ్చు.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా మహిళలు తెలుసుకోవాల్సిన మరికొన్ని ప్రభుత్వ హెల్ప్​లైన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. ప్రసూతి సేవలకు అంబులెన్స్‌ కోసం 102, అన్ని రకాల అత్యవసర సేవల కోసం, ప్రమాదంలో ఉంటే సహాయం కోసం 112, ఆరోగ్య సలహాలు, సూచనల కోసం 104, తెలంగాణలో అంగన్‌వాడీ హెల్ప్‌లైన్‌ కోసం 155209, ఏపీలో అంగన్​వాడీ హెల్ప్​లైన్ కోసం 14408, గర్భిణుల కోసం హెల్ప్‌లైన్‌ టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌ 1800 599 12345 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ సహాయం అందిస్తాయి.

అందుకే, మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్న ప్రతి మహిళా తమ ఫోన్​లో ఈ నంబర్లు తప్పకుండా సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచించకుండా మీ మొబైల్​లో సేవ్ చేసుకున్న ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్​కు ఒక్క కాల్ చేయండి. వెంటనే మీరు ఆపద నుంచి రక్షణ పొందుతారని సూచిస్తున్నారు.

ఒంటిపై నగలతో బయటకు వెళ్తున్నారా? - అయితే మీకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే!

గర్భిణీలు, బాలింతలకు ఫ్రీగా రూ.11 వేలు! - ఈ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?

