Choose ETV Bharat

Ragi Soup Recipe in Telugu : చలికాలం మొదలైపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెచ్చదనం కోసం రకరకాల సూప్స్​ చేసుకుని తాగుతుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్దిరిపోయే సూప్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ సూప్ వెచ్చదనాన్ని పంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి సూప్".

ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని రాగిపిండిని తమ డైట్​లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, రాగిపిండితో జావ, దోశ, ఇడ్లీ వంటివి మాత్రమే కాకుండా ఈ చలికాలంలో ఓసారి ఇలా సూప్ చేసుకుని తాగండి. కమ్మ కమ్మగా నోట్లోకి వెళుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ ఈ సూప్​ను భలే ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి, ఈ నోరూరించే రాగి సూప్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Soup Recipe
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - ఆరు టీస్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - రెండు
  • బీన్స్ - 12
  • క్యారెట్స్ - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • నెయ్యి లేదా నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి

Ragi Soup Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి సూప్ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, బీన్స్, టమాటా, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చిలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నెయ్యి లేదా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు వేసుకుని హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వాటన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Ragi Soup Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మీకు సూప్ అనేది కాస్త పలుచగా, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలనుకుంటే వాటర్​ను మరో కప్పు పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.

Ragi Soup Recipe
మిరియాలపొడి (Getty Images)
  • అది మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో రాగిపిండిని తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని స్పూన్​తో ఉండలు లేకుండా చిక్కని పేస్ట్​లా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్ పై బాయిల్ అవుతున్న కూరగాయల మిశ్రమం బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రాగిపిండి పేస్ట్​ను వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని మరిగించుకోవాలి.
Ragi Soup Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో మిరియాలపొడిని యాడ్ చేసుకుని బాగా కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి, నిమ్మరసం పిండి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, గరం గరంగా నోరూరించే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి సూప్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ సూప్​ను తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండితో పాటు వెజ్జీస్ క్వాంటిటీని తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

