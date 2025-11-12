చల్లని క్లైమేట్కి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "రాగి సూప్" - పావుగంటలో రెడీ చేసుకోండిలా!
- రాగిపిండితో జావ రొటీన్ - చలికాలంలో ఇలా 'సూప్' చేసుకోండి! - ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!
Published : November 12, 2025 at 12:30 PM IST
Ragi Soup Recipe in Telugu : చలికాలం మొదలైపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వెచ్చదనం కోసం రకరకాల సూప్స్ చేసుకుని తాగుతుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్దిరిపోయే సూప్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ సూప్ వెచ్చదనాన్ని పంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి సూప్".
ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని రాగిపిండిని తమ డైట్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, రాగిపిండితో జావ, దోశ, ఇడ్లీ వంటివి మాత్రమే కాకుండా ఈ చలికాలంలో ఓసారి ఇలా సూప్ చేసుకుని తాగండి. కమ్మ కమ్మగా నోట్లోకి వెళుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ ఈ సూప్ను భలే ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి, ఈ నోరూరించే రాగి సూప్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - ఆరు టీస్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - రెండు
- బీన్స్ - 12
- క్యారెట్స్ - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- నెయ్యి లేదా నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
తయారీ విధానం :
- ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి సూప్ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, బీన్స్, టమాటా, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చిలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నెయ్యి లేదా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అది వేడయ్యాక అందులో జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు వేసుకుని హై-ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వాటన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మీకు సూప్ అనేది కాస్త పలుచగా, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలనుకుంటే వాటర్ను మరో కప్పు పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
- అది మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో రాగిపిండిని తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని స్పూన్తో ఉండలు లేకుండా చిక్కని పేస్ట్లా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ పై బాయిల్ అవుతున్న కూరగాయల మిశ్రమం బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రాగిపిండి పేస్ట్ను వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని మరిగించుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో మిరియాలపొడిని యాడ్ చేసుకుని బాగా కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి, నిమ్మరసం పిండి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, గరం గరంగా నోరూరించే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి సూప్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ సూప్ను తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండితో పాటు వెజ్జీస్ క్వాంటిటీని తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.