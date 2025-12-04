ETV Bharat / offbeat

చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!

- సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'నువ్వుల లడ్డూలు' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Nuvvula Laddu Recipe in Telugu : చలికాలం ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో 'నువ్వులు' ఒకటి. అందుకే, అందరి కోసం వాటితో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల లడ్డూలు". నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, పొటాషియం, పీచుతో ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈ సీజన్​లో పిల్లలకు ఇలా చేసి రోజుకో లడ్డూ ఇవ్వండి. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

ముఖ్యంగా పల్లీలు, నువ్వుల్లో ఉండే పోషకాలు చిన్నారుల ఎదుగుదలకు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే లడ్డూలు విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ షేప్​లోనూ వస్తాయి. వీటి తయారీకి పాకం కూడా పట్టాల్సిన పని లేదు! ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ నోరూరించే లడ్డూలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • తెల్ల నువ్వులు - ముప్పావు కప్పు
  • కొబ్బరిపొడి - పావు కప్పు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • యాలకులపొడి - పావు చెంచా
  • నెయ్యి - రెండు చెంచాలు

Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ లడ్డూల తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే కడాయిలో నువ్వులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో పల్లీలను దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు అదే పాన్​లో కొబ్బరిపొడిని సన్నని మంట మీద బంగారు రంగు వచ్చేంతవరకూ వేయించుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనపెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన పల్లీలను పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, వేయించిన నువ్వులు, కొబ్బరిపొడి, యాలకులపొడి వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి దానిలో బెల్లం తురుము వేసి నాలుగు చెంచాల నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద కరిగించుకోవాలి.
  • అలాకాకుండా హై-ఫ్లేమ్​లో కరిగిస్తే బెల్లం సిరప్ బాగా ముదిరి లడ్డూలు గట్టిగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఇక్కడ బెల్లం పూర్తిగా కరిగితే సరిపోతుంది. అంతేకానీ, పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాల్సిన పనిలేదు.

Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగే సమయానికి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న పల్లీలు-నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసుకొని అంత కలిసేలా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చేతితో పట్టుకోవడానికి వీలుగా కాస్త చల్లారాక చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూల్లా చుట్టుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల లడ్డూలు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe

ఈ టిప్స్​తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :

  • లడ్డూలు పొడిగా రాలిపోతుంటే మరొక్కసారి నువ్వుల-బెల్లం మిశ్రమం మొత్తాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టండి. కాస్త పాకం ముదిరి చక్కని లడ్డూలు వస్తాయి.
  • నువ్వులు మరీ ఎక్కువ కాకుండా రంగు మారేంతవరకు సన్నని సెగ మీద వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అలాగే, ఈ రెసిపీలో కాసిని వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి లడ్డూలు చేసుకున్నా ఇవి కరకరలాడుతూ మంచి రుచిగా ఉంటాయి.
  • ఇక్కడ నువ్వుల మిశ్రమం ఎక్కువగా చల్లారకుండా చూసుకోవాలి.
  • ఎందుకంటే మరీ చల్లారితే లడ్డూలు చుట్టుకోవడం కష్టమవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Nuvvula Laddu Recipe
Nuvvula Laddu Recipe

