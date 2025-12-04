చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!
- సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'నువ్వుల లడ్డూలు' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
Published : December 4, 2025 at 12:10 PM IST
Nuvvula Laddu Recipe in Telugu : చలికాలం ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో 'నువ్వులు' ఒకటి. అందుకే, అందరి కోసం వాటితో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల లడ్డూలు". నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, పొటాషియం, పీచుతో ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈ సీజన్లో పిల్లలకు ఇలా చేసి రోజుకో లడ్డూ ఇవ్వండి. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
ముఖ్యంగా పల్లీలు, నువ్వుల్లో ఉండే పోషకాలు చిన్నారుల ఎదుగుదలకు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే లడ్డూలు విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ షేప్లోనూ వస్తాయి. వీటి తయారీకి పాకం కూడా పట్టాల్సిన పని లేదు! ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ నోరూరించే లడ్డూలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- తెల్ల నువ్వులు - ముప్పావు కప్పు
- కొబ్బరిపొడి - పావు కప్పు
- బెల్లం తురుము - అర కప్పు
- యాలకులపొడి - పావు చెంచా
- నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ లడ్డూల తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే కడాయిలో నువ్వులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో పల్లీలను దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు అదే పాన్లో కొబ్బరిపొడిని సన్నని మంట మీద బంగారు రంగు వచ్చేంతవరకూ వేయించుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన పల్లీలను పొట్టు తొలగించి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, వేయించిన నువ్వులు, కొబ్బరిపొడి, యాలకులపొడి వేసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి దానిలో బెల్లం తురుము వేసి నాలుగు చెంచాల నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద కరిగించుకోవాలి.
- అలాకాకుండా హై-ఫ్లేమ్లో కరిగిస్తే బెల్లం సిరప్ బాగా ముదిరి లడ్డూలు గట్టిగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఇక్కడ బెల్లం పూర్తిగా కరిగితే సరిపోతుంది. అంతేకానీ, పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాల్సిన పనిలేదు.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగే సమయానికి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న పల్లీలు-నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసుకొని అంత కలిసేలా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చేతితో పట్టుకోవడానికి వీలుగా కాస్త చల్లారాక చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూల్లా చుట్టుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల లడ్డూలు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
ఈ టిప్స్తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :
- లడ్డూలు పొడిగా రాలిపోతుంటే మరొక్కసారి నువ్వుల-బెల్లం మిశ్రమం మొత్తాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టండి. కాస్త పాకం ముదిరి చక్కని లడ్డూలు వస్తాయి.
- నువ్వులు మరీ ఎక్కువ కాకుండా రంగు మారేంతవరకు సన్నని సెగ మీద వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలాగే, ఈ రెసిపీలో కాసిని వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి లడ్డూలు చేసుకున్నా ఇవి కరకరలాడుతూ మంచి రుచిగా ఉంటాయి.
- ఇక్కడ నువ్వుల మిశ్రమం ఎక్కువగా చల్లారకుండా చూసుకోవాలి.
- ఎందుకంటే మరీ చల్లారితే లడ్డూలు చుట్టుకోవడం కష్టమవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
