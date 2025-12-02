వింటర్ స్పెషల్ : నువ్వులతో నోరూరించే "రసం" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

ETV Bharat / offbeat

Nuvvula Rasam Recipe
Nuvvula Rasam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Nuvvula Rasam Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్​లో వేడి వేడి అన్నంలో కారంకారంగా, ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం లేదా చారు వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరికీ ఇలా తినడం చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఏదైనా చారు లేదా రసంతో తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ టమాటా రసం ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా నువ్వులతో ఇలా రసం చేసుకుని చూడండి. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా చలికాలం ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పిల్లలూ ఈ రసంతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా శ్రమ అక్కర్లేదు. ఎవరైనా చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల రసం" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Nuvvula Rasam Recipe
చింతపండు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

నువ్వుల పొడి కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - ఆరు
  • నువ్వులు - ఐదు చెంచాలు
  • మిరియాలపొడి - అరస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
Nuvvula Rasam Recipe
నువ్వులు (Getty Images)

రసం కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
  • టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • చింతపండు రసం - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • పంచదార - అర స్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Nuvvula Rasam Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు నువ్వుల పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో సన్నని మంటపై తెల్ల నువ్వులను దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్​ తీసుకుని అందులో ఎండుమిర్చి, వేయించిన తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో మిరియాలపొడి లేదా మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
Nuvvula Rasam Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రసంలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను నిలువు చీలికలుగా, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని చింతపండు గుజ్జును తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చింతపండు పులుసును మీరు తినే పులుపుని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
Nuvvula Rasam Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అవి వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని జత చేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రసం కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలాగే, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, పంచదార వేసుకుని ఒకసారి అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Nuvvula Rasam Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే స్టేజ్​లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా మరిగిందనుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "నువ్వుల రసం" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

