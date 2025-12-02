వింటర్ స్పెషల్ : నువ్వులతో నోరూరించే "రసం" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'చారు' - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : December 2, 2025 at 3:49 PM IST
Nuvvula Rasam Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్లో వేడి వేడి అన్నంలో కారంకారంగా, ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం లేదా చారు వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరికీ ఇలా తినడం చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఏదైనా చారు లేదా రసంతో తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, నార్మల్గా అందరూ టమాటా రసం ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా నువ్వులతో ఇలా రసం చేసుకుని చూడండి. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా చలికాలం ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పిల్లలూ ఈ రసంతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా శ్రమ అక్కర్లేదు. ఎవరైనా చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "నువ్వుల రసం" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
నువ్వుల పొడి కోసం :
- ఎండుమిర్చి - ఆరు
- నువ్వులు - ఐదు చెంచాలు
- మిరియాలపొడి - అరస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
రసం కోసం :
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
- టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- చింతపండు రసం - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- పంచదార - అర స్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
నోటికి కమ్మగా ఉండే "మెంతికూర ఉల్లి కారం" - చేదు ఉండదు, నాలుగైదు రోజులు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు నువ్వుల పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో సన్నని మంటపై తెల్ల నువ్వులను దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఎండుమిర్చి, వేయించిన తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో మిరియాలపొడి లేదా మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రసంలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను నిలువు చీలికలుగా, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కని చింతపండు గుజ్జును తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చింతపండు పులుసును మీరు తినే పులుపుని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని జత చేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రసం కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలాగే, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, పంచదార వేసుకుని ఒకసారి అంతా చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా మరిగిందనుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "నువ్వుల రసం" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
మిగిలిన చపాతీతో నోరూరించే "శాండ్విచ్" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
చలికాలంలో వేడి వేడిగా హెల్దీ "సూప్" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!