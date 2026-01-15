ఘాటుఘాటుగా "టమాటా వెల్లుల్లి రసం" - చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!
కాల్చిన వెల్లుల్లి, టమాటాలతో కమ్మని "చారు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : January 15, 2026 at 5:16 PM IST
Winter Special Rasam Recipe : చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలో ఘాటుఘాటుగా, కారంకారంగా ఏదైనా రసం లేదా చారు పోసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరూ ఇలా తినడాన్ని ఇష్టపడుతారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చారు అనగానే టమాటా రసానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ దాన్ని ఒకే రకంగా తినాలంటే బోర్ కొట్టిద్ది. అందుకే, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, కాల్చిన వెల్లుల్లి, టమాటాలతో అద్దిరిపోయే "రసం".
ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఈ చలికాలంలో దీనిని తినడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, గొంతు సమస్యల నుంచీ మంచి రిలీఫ్ పొందవచ్చు! అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ 'టమాటా వెల్లుల్లి రసం' ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
వెల్లుల్లి మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ఒకటి - మీడియం సైజ్ వెల్లుల్లి గడ్డ
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- రెండు - టమాటాలు(చిన్న సైజ్వి)
- అర చెంచా - మిరియాలు
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- కొన్ని - మెంతులు
- అర టీస్పూన్ - ధనియాలు
- చిటికెడు - ఇంగువ
రసం తయారీకి :
- చిన్న నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
రోడ్ సైడ్ టేస్ట్తో నోరూరించే "ఎగ్ బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- చింతపండు నానేలోపు స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై వెల్లుల్లిగడ్డను పట్టుకారుతో అన్ని వైపులా తిప్పుతూ పైన కొద్దిగా బ్లాక్ లేయర్ ఏర్పడేంత వరకు కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే స్టాండ్పై టమాటాలను ఉంచి చుట్టూ తిప్పుతూ అన్ని వైపులాగా చక్కగా కాల్చి తీసుకోవాలి. అలాగే, ఎండుమిరపకాయలను లైట్గా కాల్చుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అవన్నీ కాస్త చల్లారేలోపు పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి పిప్పిని వేరు చేసి కావాల్సిన పరిమాణంలో రసం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ రసంలో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీని మీరు తినే పులుపుని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం చల్లారిన వెల్లుల్లి గడ్డను పాయలుగా విడదీసి పైపొట్టును తొలగించి ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు, మెంతులు, కాల్చిన ఎండుమిరపకాయలను వేసి మరీ మెత్తని పౌడర్లా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో ఇంగువ, కాల్చి పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో కాల్చిన టమాటాలను వాటిపై స్కిన్ తీసేసి వేసుకుని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా(రోట్లో దంచుకున్న విధంగా ఉండేలా) గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఒకట్రెండు సార్లు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద రసం తయారీకి ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని సన్నని సెగ మీద అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ మాడకుండా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా పేస్ట్ను కూడా యాడ్ చేసి అంత బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఆపై ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, మీరు తినే పులుపు కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలి.
- అలా మరిగించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
- అంతే, వింటర్ స్పెషల్ ఘుమఘుమలాడే కమ్మని "టమాటా వెల్లుల్లి రసం" మీ ముందు ఉంటుంది!
పండక్కి 'మటన్' తెస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఎంత ముదిరినా ఇట్టే ఉడికిద్ది!
పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "సొరకాయ పులుసు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!