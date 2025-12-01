చలికాలంలో వేడి వేడిగా హెల్దీ "సూప్" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!
Ginger Garlic Soup Recipe in Telugu : సీజన్ ఏదైనా చాలా మంది సూప్లను ఎంతో ఇష్టంగా తాగేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్ వంటి వాటితోపాటు రకరకాల కూరగాయలతో వీటిని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా చలికాలంలో మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన ఒక స్పెషల్ సూప్ రెసిపీ ఉంది. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "అల్లం వెల్లుల్లి సూప్".
ఇది మంచి టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వింటర్లో ఎక్కువగా ఇబ్బందిని పెట్టే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. పిల్లలూ దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా ఈ సూప్ను చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- నెయ్యి - అర టీస్పూన్
- సన్నని క్యారెట్ తరుగు - అర టేబుల్స్పూన్
- మిరియాలు - పావుటీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, క్యారెట్ను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- తర్వాత చిన్న మిక్సీ జార్ లేదా రోట్లో ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పొట్టు తీసిన చిన్న అల్లం ముక్కను వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా వేడయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి-అల్లం ముద్దను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు సన్నని మంటపై ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు బాగా వేయించుకోవాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలను వేయించుకున్నాక ఒక గ్లాసు నీళ్లు(150 నుంచి 180 ఎంఎల్) పోసుకుని నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలి.
- అది మరిగేలోపు చిన్న మిక్సీ జార్ లేదా రోట్లో మిరియాలను వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని లేదా దంచుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా పల్చని మిశ్రమంలా కలిపి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అల్లంవెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని నాలుగైదు నిమిషాలు మరిగించుకున్నాక అందులో దంచిన మిరియాలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ లిక్విడ్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మరిగించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "జింజర్ గార్లిక్ సూప్" తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తాగేస్తారు!
