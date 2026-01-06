ETV Bharat / offbeat

మంచు కురిసే వేళలో మజానిచ్చే "ఎగ్ సూప్" - వేడి వేడిగా సిప్ చేస్తుంటే ఆహాఁ!

- కోడిగుడ్లతో కమ్మని "సూప్ రెసిపీ" - వేడి వేడిగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా!

Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 9:56 AM IST

Egg Drop Soup Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్​లో వేడి వేడిగా సూప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అందుకే, చాలా మంది ఈ సీజన్​లో రకరకాల సూప్​లు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇవ్వడంతోపాటు ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సూప్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే "ఎగ్ సూప్". ఇది రుచిలో చికెన్ సూప్​కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. గుడ్డుతో చేసే ఈ సూప్ నీచు వాసన కూడా రాదు. అలాగే, దీన్ని పదే పది నిమిషాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కోడిగుడ్లతో అద్దిరిపోయే ఈ సూప్​ను​ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - రెండు
  • నెయ్యి - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - మూడు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - నాలుగైదు టీస్పూన్లు

Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సూప్ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ ముక్కలను రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, మిరియాలను కచ్చాపచ్చాగా పొడిలా దంచుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో ఫ్రెష్​గా దంచిన అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు (ఒక లీటర్) పోసుకోవాలి. ఆపై రుచికి తగినంత ఉప్పు, దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల పొడి వేసుకుని కలిపి బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • అది మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు గుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉన్న సూప్ మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక అందులో బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని నెమ్మదిగా కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ బాగా కలపాలి. అప్పుడే ఎగ్ అనేది చిన్న చిన్న పీసెస్​గా వస్తుంది.
  • అలా ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తం వేసుకుని కలిపాక ఒక నిమిషం మరగనివ్వాలి.
Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (Getty Images)
  • ఈలోపు సూప్ చిక్కగా ఉండడానికి ఒక చిన్న గిన్నెలో మొక్కజొన్న పిండిని తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఉండలు లేకుండా పల్చని పేస్ట్​లా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని స్టవ్ మీద మరుగుతున్న సూప్​లో వేసి బాగా కలిపి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మరిగించుకున్నాక చివర్లో మంచి టేస్ట్​ కోసం కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, వేడి వేడిగా సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఎగ్ సూప్" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ఓసారి ఇలా ఎగ్ సూప్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ జుర్రుతూ తాగేస్తారు!
Egg Drop Soup Recipe
Egg Drop Soup Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • సూప్​లో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పోసేటప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి. అలాకాకుండా ఒక్కసారే వేసుకుంటే ఎగ్ మిశ్రమం పెద్ద పెద్ద పీసెస్​లా కనిపిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు నెయ్యి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో బటర్ లేదా నూనె తీసుకుని కూడా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, మీరూ ఈ సూప్​ను తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్​తోపాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

