చలికాలంలో అద్దిరిపోయే "చికెన్ సూప్" -సీజనల్ సమస్యలకూ చెక్ పెట్టేస్తుంది!

- కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా నోరూరించే 'సూప్' - ఇలా చేసుకుని తాగితే దగ్గు, జలుబు పరార్!

Chicken Soup Recipe
Chicken Soup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Easy Chicken Soup Recipe : చలికాలం వాతావరణంలోని మార్పులతో చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే నోటికి ఏం తిందామన్నా అంతగా రుచించవు. అలాంటి టైమ్​లో గరంగరంగా ఇలా "చికెన్ సూప్" పెట్టుకుని తాగండి. వేడివేడిగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది.

అంతేకాదు, జలుబు, దగ్గు నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది! అలాగే, ఈ సూప్ తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సులభంగా, మంచి రుచికరంగా ఈ సూప్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్​ సూప్​ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Chicken Soup Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 400 గ్రాములు
  • నెయ్యి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • దాల్చిన చెక్క - రెండించుల ముక్క
  • లవంగాలు - ఆరేడు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
Easy Chicken Soup Recipe
ఉల్లిపాయ (Getty Images)

కొత్తిమీర పేస్ట్ కోసం :

  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు

Easy Chicken Soup Recipe
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్ సూప్ తయారీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేయించుకునేటప్పుడు కొద్దిగా పుదీనా వేసి వేయించాలి.
Easy Chicken Soup Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలపాటు చికెన్​ను బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ గ్యాప్​లో కొత్తిమీర మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర, పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మిరియాలు, రెండు టీ గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

Chicken Soup Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్న చికెన్ మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్​ను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేంతే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో సూప్​కు తగినన్ని(నాలుగు గ్లాసుల) నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఆపై నిమ్మరసం పిండి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
Easy Chicken Soup Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "చికెన్ సూప్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ సూప్​ను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!

HOMEMADE CHICKEN SOUP RECIPE
CHICKEN SOUP
WINTER SOUP RECIPES IN TELUGU
చికెన్ సూప్ తయారీ విధానం
EASY CHICKEN SOUP RECIPE

