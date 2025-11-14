చలికాలంలో అద్దిరిపోయే "చికెన్ సూప్" -సీజనల్ సమస్యలకూ చెక్ పెట్టేస్తుంది!
- కూల్ వెదర్లో హాట్ హాట్గా నోరూరించే 'సూప్' - ఇలా చేసుకుని తాగితే దగ్గు, జలుబు పరార్!
Published : November 14, 2025 at 2:30 PM IST
Easy Chicken Soup Recipe : చలికాలం వాతావరణంలోని మార్పులతో చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే నోటికి ఏం తిందామన్నా అంతగా రుచించవు. అలాంటి టైమ్లో గరంగరంగా ఇలా "చికెన్ సూప్" పెట్టుకుని తాగండి. వేడివేడిగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది.
అంతేకాదు, జలుబు, దగ్గు నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది! అలాగే, ఈ సూప్ తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సులభంగా, మంచి రుచికరంగా ఈ సూప్ను తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్ సూప్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 400 గ్రాములు
- నెయ్యి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- దాల్చిన చెక్క - రెండించుల ముక్క
- లవంగాలు - ఆరేడు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
కొత్తిమీర పేస్ట్ కోసం :
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- మిరియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్ సూప్ తయారీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేయించుకునేటప్పుడు కొద్దిగా పుదీనా వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలపాటు చికెన్ను బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ గ్యాప్లో కొత్తిమీర మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో అల్లం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర, పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మిరియాలు, రెండు టీ గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్న చికెన్ మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేంతే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో సూప్కు తగినన్ని(నాలుగు గ్లాసుల) నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆపై నిమ్మరసం పిండి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "చికెన్ సూప్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ సూప్ను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!
