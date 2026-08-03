ETV Bharat / offbeat

మీకు "వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​" గురించి తెలుసా? - వర్షాకాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

- వర్షాకాలంలో వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​ చేసేవారికి కాలుష్యం ముప్పు - వ్యాధులు వచ్చే అవకాశముందని నిపుణుల హెచ్చరిక!

Wild Swimming
Wild Swimming (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wild Swimming: ఈత కొట్టడం అంటే ఎవరికైనా సరదానే. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ స్విమ్మింగ్​ చేయడాన్ని ఇష్టపడతారు. ఇది కేవలం సరదా మాత్రమే కాదు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందించే గొప్ప పని కూడా. శరీరానికి మంచి వ్యాయామంతోపాటు ఇతరులను రక్షించే సాధనంగా కూడా స్విమ్మింగ్​ యూజ్​ అవుతుంది. అందుకే చాలా మంది ఈత కొట్టడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే, స్విమ్మింగ్​ ఫూల్స్​తో ఈత కొట్టడంతో పోలిస్తే వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో అనేక రక్షణ చర్యలు పాటించడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​ అంటే ఏమిటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​ అంటే ఏమిటి? : స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కాకుండా నదులు, సరస్సులు, చెరువులు, వాటర్​ఫాల్స్​, సముద్రాల వంటి బహిరంగ జలాశయాలలో ఈత కొట్టడాన్ని 'వైల్డ్ స్విమ్మింగ్' అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఈ స్విమ్మింగ్‌ సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్‌చల్‌ చేస్తోందని.. అయితే ఇలా సహజ వనరుల్లో స్విమ్మింగ్‌ వల్ల లాభాలతోపాటు నష్టాలూ ఉంటాయంటున్నారు.

వ్యాయామంతోపాటు మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం, ఒత్తిడి తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో మురుగు నీరు, నాచు, జంతువుల మూత్రం నీటిలో కలయిక, విష వ్యర్థాలవల్ల నీరు కలుషితమై వ్యాధులకు అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇన్‌ఫెక్షన్లు పెరిగే ప్రమాదం: వర్షాకాలంలో భారీగా వరదలు వచ్చినప్పుడు వైల్డ్‌ స్విమ్మర్లలో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ ఆధారిత వ్యాధులు పెరిగే అవకాశముంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈత కొట్టినప్పుడు నీటిని అధికంగా మింగినవారు మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చని, వారికి ఉదరకోశ వ్యాధులతో పాటు డయేరియా, కడుపు నొప్పివంటివి వస్తాయంటున్నారు.

పిల్లలకు ముప్పెక్కువ: సహజ నీటి వనరుల్లో ఈత కొట్టడం.. పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లలకు అధికంగా ముప్పును కలిగిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు అధికంగా నీటిని మింగుతారని చెబుతున్నారు.

ఇవి తెలుసుకోవాలి:

  • భారీ వర్షం కురిసిన 24 గంటల నుంచి 72 గంటల మధ్య పట్టణ ప్రాంతాల్లోని నదులు ఈత కొట్టడానికి అనుకూలంగా ఉండవంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి కారణం.. మురుగు నీరు ఓవర్‌ ఫ్లో కావడం, అవశేషాలు కదలడమే అని చెబుతున్నారు.
  • అతి భారీ వర్షాలతో నదులు, వాగులు ఓవర్‌ ఫ్లో అవుతాయని, ఆ సమయంలో కంపెనీలు.. మురుగు, కాలుష్య వ్యర్థాలను విడుదల చేస్తుంటాయి. ఇదంతా నేరుగా ప్రవాహాల్లోకి వస్తుందంటున్నారు.
  • ఇక సాగు చేసే ప్రాంతాల్లో వర్షాలకు ఆవు పేడ, మట్టి.. నదులు, వాగుల్లోకి కొట్టుకుపోతుందని, దీనివల్ల సయనోబ్యాక్టీరియా వృద్ధికి అవకాశముందంటున్నారు.

ఏం చేయాలి:

  • నీటిలో నాచు అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఈత కొట్టకపోవడమే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే నీరు పారదర్శకంగా కాకుండా ఆకుపచ్చగా, చిక్కటి ఆకుపచ్చగా ఉంటే దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
  • నురగలు, తేలియాడే బుడగలు, మురికి పొరలు కనిపిస్తే ఈత కొట్టకూడదని వివరిస్తున్నారు.
  • భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు స్విమ్మింగ్‌ చేయకూడదని, రసాయనాల వాసన ఉన్నా, చనిపోయిన చేపలు కనిపించినా ఆ నీటిలో దిగకూడదంటున్నారు.
  • ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉన్నవారు, అనారోగ్యంగా ఉన్నవారు, గాయాలతో ఉన్నవారు వైల్డ్‌ స్విమ్మింగ్‌ చేయకూడదని చెబుతున్నారు.

శ్రీలంక టు ధనుష్కోడి- పాక్ జలసంధిని ఈదిన ఏడేళ్ల బాలుడు- వరల్డ్‌లో ఫస్ట్ స్విమ్మర్‌గా రికార్డులు!

సరదా కోసం వెళ్లి శవమై వస్తున్నారు! - అలాంటి వారు ఈతకు దూరంగా ఉండాలట

TAGGED:

WILD SWIMMING
BENEFITS OF WILD SWIMMING
HOW TO TAKE CARE OF WILD SWIM
వైల్డ్​ స్విమ్మింగ్​ ప్రయోజనాలు
WILD SWIMMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.