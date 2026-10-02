బైక్ సీసీ 300 ఉన్నా "ట్రిపుల్ రైడింగ్" డేంజరే! - ఎందుకో తెలుసా?
-ట్రిపుల్ రైడింగ్ ప్రమాదకరం, చట్టవిరుద్ధం అంటున్న నిపుణులు! - పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచన!
Published : October 2, 2026 at 2:38 PM IST
Why Triple Riding Danger: యువతకు బైక్ అంటే ఎక్కడలేని పిచ్చి. రోడ్ల మీద హై స్పీడ్తో రయ్ రయ్ అంటూ దూసుకెళ్తుంటే వచ్చే మజానే వేరు! ఇక సింగిల్గా కన్నా ట్రిపుల్ రైడింగ్తో స్టంట్స్ చేయడం అంటే ఎక్కడ లేని ఇష్టం. అయితే ఈ ట్రిపుల్ రైడింగ్ ఎంత ప్రమాదమో ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలే నిదర్శనం. అందుకే ఎంత కాస్ట్లీ బైక్ అయినా, ఎంత పవర్ సీసీ ఉన్నా ముగ్గురు కలిసి వెళ్లడం డేంజర్ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బైక్ ఎలాంటిదైనా ట్రిపుల్ రైడింగ్ ప్రమాదకరం, చట్టవిరుద్ధం అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ విషయాన్ని మరచిపోతూ "నా బైక్ సీసీ ఎక్కువ" అని, "నా బండి హెవీవెయిట్" అని ట్రిపుల్ రైండిగ్తో రోడ్లపైకి వస్తుంటారని, ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారని చెబుతున్నారు. ఒకరిద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించేలా కంపెనీలు బైక్లను రూపొందిస్తాయని, ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రానా ట్రిపుల్ రైడ్ లేదా ఎక్కువ బరువు మోస్తుందని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పూర్తి సామర్థ్యం అందుకుంటుందని అనుకుంటే పొరపాటే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మూలమలుపుల వద్ద, ఎత్తు ప్రదేశాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి అంటున్నారు.
బరువు లాగేస్తాయి.. కానీ:
- వాహనం బరువు, టైర్ల లోడ్ రేటింగ్, సస్పెన్షన్స్, బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ, ఇంజిన్ టర్క్, తయారీ డిజైన్పై బైక్ మోయగలిగే బరువు ఆధారపడి ఉంటుందని, సెకన్లలోనే వేగాన్ని అందుకునేందుకు టైర్లలో ఒత్తిడి, సస్పెన్షన్ తీరు, క్లచ్చ్లు అన్నీ పక్కాగా పని చేయాలంటున్నారు.
- ముగ్గురు కూర్చున్నప్పుడు బండిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ముగ్గురు కూర్చున్నప్పుడు రైడర్ హ్యాండిల్కు దగ్గరగా కూర్చోవాల్సి వస్తుందని, మోచేతులు 90 డిగ్రీల కోణంలో మడవాలని, ఈ క్రమంలో హ్యాండిల్ను సరిగ్గా తిప్పలేక వాహనం అదుపు తప్పుతుందని చెబుతున్నారు.
- వాహనం బరువు, జీవిడబ్ల్యూ, పొడవు, వెడల్పుతో పాటు దాని గురుత్వ కేంద్రం వైపు సమానంగా బరువు పంపిణీ ఉంటేనే ప్రమాదాలకు ఆస్కారం తక్కువ అని చెబుతున్నారు.
- గురుత్వ కేంద్రం అనేది బైక్ ఎటువైపు బరువుగా ఉంటుందో అటే పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మోర్త్, ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ ప్రమాణాల ప్రకారం సాధారణంగా జీవిడబ్ల్యూ నుంచి వాహనం బరువు తీసేస్తే ఆ బైక్ ఎంత మోయగులగుతుందో తెలుస్తుందంటున్నారు.
- 100 సీసీ మొదలు 300 సీసీ వరకు ఉన్న బైక్లు 95 నుంచి 200 కిలోల బరువు వరకు లాగగలవంటున్నారు. కానీ బైక్పై ట్రిపుల్ ఉన్నప్పుడు పూర్తి సామర్థ్యం మేర వేగం వెంటనే అందుకోదంటున్నారు.
"ట్రిపుల్ రైడ్ అనేది మోటారు సైకిల్ భౌతిక స్థిరత్వం, యాంత్రికతను మార్చేస్తుంది. స్పోర్ట్స్ బైక్లు ఒకరి కోసం, సాధారణమైనవి ఇద్దరి కోసం రూపొందిస్తారు. మూడో వ్యక్తి కూర్చోవడం వల్ల బరువంతా వెనుక చక్రంపై పడి తేలికవడం వల్ల హ్యాండిల్ వణుకుతుంది. మలుపుల వద్ద, ఎత్తు ప్రదేశాల్లో అదుపు తప్పుతుంది. గురుత్వ కేంద్రం వెనుక వైపునకు మారడం వల్ల ముందుభాగం పట్టు తప్పుతుంది." - పి.హిమబిందు, భౌతికశాస్త్ర అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ఓయూ
అలా చేస్తే ఇబ్బందులు:
- వేగంగా మలుపు తిప్పే క్రమంలో అధిక బరువుతో ఉన్న బైక్ జారే ప్రమాదమే ఎక్కువ అంటున్నారు నిపుణులు. మలుపు తిరిగినా వేగం పుంజుకునేందుకు సమయం పడుతుందని, ఈలోపు వెనుక వెహికల్ ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- వాహన పరంగా షాక్ అబ్జార్బర్స్కు కుంగడం, మైలేజీ తగ్గడం, బ్రేకులు, టైర్లు త్వరగా అరగడం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- ట్రిపుల్ రైడింగ్ వల్ల ఒక్కొక్కరి బరువు ఒక్కోవైపు పడుతుందని, వాహన గురుత్వకేంద్రం స్థిరంగా ఉండదంటున్నారు.
- డిస్క్ బ్రేక్ వేసినా, వెనుకనున్న అధిక బరువు మొత్తం వేగంగా దూసుకురావడంతో ఫలితం ఉండదని చెబుతున్నారు.
- రైడర్ చురుగ్గా కదల్లేరని, ముందుకు జరిగి కూర్చోవడంతో రైడర్కు సైడ్ మిర్రక్లో వెనుక వస్తున్న వాహన కనిపించక ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉందంటున్నారు.
VIRAL: ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేశారు.. రూ.3,600 కట్టారు..!
రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేస్తే ఇకపై భారీ జరిమానా..!