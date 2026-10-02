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బైక్​ సీసీ 300 ఉన్నా "ట్రిపుల్​ రైడింగ్​" డేంజరే! - ఎందుకో తెలుసా?

-ట్రిపుల్​ రైడింగ్​ ప్రమాదకరం, చట్టవిరుద్ధం అంటున్న నిపుణులు! - పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచన!

Why Triple Riding Danger
Why Triple Riding Danger (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 2:38 PM IST

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Why Triple Riding Danger: యువతకు బైక్ అంటే ఎక్కడలేని పిచ్చి. రోడ్ల మీద హై స్పీడ్​తో రయ్ రయ్ అంటూ దూసుకెళ్తుంటే వచ్చే మజానే వేరు! ఇక సింగిల్​గా కన్నా ట్రిపుల్​ రైడింగ్​తో స్టంట్స్​ చేయడం అంటే ఎక్కడ లేని ఇష్టం. అయితే ఈ ట్రిపుల్ రైడింగ్​ ఎంత ప్రమాదమో ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలే నిదర్శనం. అందుకే ఎంత కాస్ట్లీ బైక్ అయినా, ఎంత పవర్​ సీసీ ఉన్నా ముగ్గురు కలిసి వెళ్లడం డేంజర్​ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బైక్​ ఎలాంటిదైనా ట్రిపుల్​ రైడింగ్​ ప్రమాదకరం, చట్టవిరుద్ధం అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ విషయాన్ని మరచిపోతూ "నా బైక్​ సీసీ ఎక్కువ" అని, "నా బండి హెవీవెయిట్​" అని ట్రిపుల్​ రైండిగ్​తో రోడ్లపైకి వస్తుంటారని, ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారని చెబుతున్నారు. ఒకరిద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించేలా కంపెనీలు బైక్​లను రూపొందిస్తాయని, ఇంజిన్​ సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రానా ట్రిపుల్​ రైడ్​ లేదా ఎక్కువ బరువు మోస్తుందని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పూర్తి సామర్థ్యం అందుకుంటుందని అనుకుంటే పొరపాటే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మూలమలుపుల వద్ద, ఎత్తు ప్రదేశాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి అంటున్నారు.

బరువు లాగేస్తాయి.. కానీ:

  • వాహనం బరువు, టైర్ల లోడ్​ రేటింగ్​, సస్పెన్షన్స్​, బ్రేకింగ్​ వ్యవస్థ, ఇంజిన్​ టర్క్​, తయారీ డిజైన్​పై బైక్​ మోయగలిగే బరువు ఆధారపడి ఉంటుందని, సెకన్లలోనే వేగాన్ని అందుకునేందుకు టైర్లలో ఒత్తిడి, సస్పెన్షన్​ తీరు, క్లచ్చ్​లు అన్నీ పక్కాగా పని చేయాలంటున్నారు.
  • ముగ్గురు కూర్చున్నప్పుడు బండిని బ్యాలెన్స్​ చేయడం కష్టమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ముగ్గురు కూర్చున్నప్పుడు రైడర్​ హ్యాండిల్​కు దగ్గరగా కూర్చోవాల్సి వస్తుందని, మోచేతులు 90 డిగ్రీల కోణంలో మడవాలని, ఈ క్రమంలో హ్యాండిల్​ను సరిగ్గా తిప్పలేక వాహనం అదుపు తప్పుతుందని చెబుతున్నారు.
  • వాహనం బరువు, జీవిడబ్ల్యూ, పొడవు, వెడల్పుతో పాటు దాని గురుత్వ కేంద్రం వైపు సమానంగా బరువు పంపిణీ ఉంటేనే ప్రమాదాలకు ఆస్కారం తక్కువ అని చెబుతున్నారు.
  • గురుత్వ కేంద్రం అనేది బైక్​ ఎటువైపు బరువుగా ఉంటుందో అటే పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మోర్త్​, ఆటోమోటివ్​ ఇండస్ట్రీ ప్రమాణాల ప్రకారం సాధారణంగా జీవిడబ్ల్యూ నుంచి వాహనం బరువు తీసేస్తే ఆ బైక్​ ఎంత మోయగులగుతుందో తెలుస్తుందంటున్నారు.
  • 100 సీసీ మొదలు 300 సీసీ వరకు ఉన్న బైక్​లు 95 నుంచి 200 కిలోల బరువు వరకు లాగగలవంటున్నారు. కానీ బైక్​పై ట్రిపుల్​ ఉన్నప్పుడు పూర్తి సామర్థ్యం మేర వేగం వెంటనే అందుకోదంటున్నారు.

"ట్రిపుల్​ రైడ్​ అనేది మోటారు సైకిల్​ భౌతిక స్థిరత్వం, యాంత్రికతను మార్చేస్తుంది. స్పోర్ట్స్​ బైక్​లు ఒకరి కోసం, సాధారణమైనవి ఇద్దరి కోసం రూపొందిస్తారు. మూడో వ్యక్తి కూర్చోవడం వల్ల బరువంతా వెనుక చక్రంపై పడి తేలికవడం వల్ల హ్యాండిల్​ వణుకుతుంది. మలుపుల వద్ద, ఎత్తు ప్రదేశాల్లో అదుపు తప్పుతుంది. గురుత్వ కేంద్రం వెనుక వైపునకు మారడం వల్ల ముందుభాగం పట్టు తప్పుతుంది." - పి.హిమబిందు, భౌతికశాస్త్ర అసోసియేట్​ ప్రొఫెసర్​, ఓయూ

అలా చేస్తే ఇబ్బందులు:

  • వేగంగా మలుపు తిప్పే క్రమంలో అధిక బరువుతో ఉన్న బైక్ జారే ప్రమాదమే ఎక్కువ అంటున్నారు నిపుణులు. మలుపు తిరిగినా వేగం పుంజుకునేందుకు సమయం పడుతుందని, ఈలోపు వెనుక వెహికల్​ ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • వాహన పరంగా షాక్​ అబ్జార్బర్స్​కు కుంగడం, మైలేజీ తగ్గడం, బ్రేకులు, టైర్లు త్వరగా అరగడం జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
  • ట్రిపుల్​ రైడింగ్​ వల్ల ఒక్కొక్కరి బరువు ఒక్కోవైపు పడుతుందని, వాహన గురుత్వకేంద్రం స్థిరంగా ఉండదంటున్నారు.
  • డిస్క్​ బ్రేక్ వేసినా, వెనుకనున్న అధిక బరువు మొత్తం వేగంగా దూసుకురావడంతో ఫలితం ఉండదని చెబుతున్నారు.
  • రైడర్​ చురుగ్గా కదల్లేరని, ముందుకు జరిగి కూర్చోవడంతో రైడర్​కు సైడ్​ మిర్రక్​లో వెనుక వస్తున్న వాహన కనిపించక ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉందంటున్నారు.

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ట్రిపుల్​ రైడింగ్​ ఎందుకు డేంజర్
WHY TRIPLE RIDING DANGER

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