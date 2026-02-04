"నిహిలిస్ట్ పెంగ్విన్ ట్రెండ్" - నిజ జీవితానికి "వైరల్ పాఠం"!

ETV Bharat / offbeat

Nihilist Penguin Viral 2026 : గత కొద్దిరోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఒంటరి పెంగ్విన్ క్లిప్ వైరల్​గా మారింది. ఎప్పుడో 2007లో తీసిన ఓ వీడియోలో భాగమైన దీని గురించి 2026లో అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు! కానీ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచిన భావాలను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. మరికొందరైతే వారి జీవితాలను దాంతో పోల్చుకొని ఈ విధంగా పేర్కొంటున్నారు. ఎంత నిరాశ లేకపోతే అలా ఒంటరిగా వెళ్తుంది బాసూ’ అంటూ ఓ నిరుద్యోగి పోల్చగా, ‘అమ్మాయి చేతిలో మోసపోయినట్టుంది నాలాగే’ బ్రేకప్‌ అయిన కుర్రాడి వెటకారం, ‘ఇదేదో అనారోగ్య సమస్య కావచ్చని’ మరో అమ్మడి జోస్యం. ఇలా ఎవరికి తోచిన భాష్యం వారు చెబుతున్నారు. మరి ఇంతలా స్పందించడం వెనక ఓ ఆసక్తికరమైన స్టోరీ ఉంది. మరి అదేంటో ఇప్పుడు తెలసుకుందామా?

ఈ చిత్రాన్ని జర్మనీ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ వెర్నర్‌ హెర్‌జోక్‌ షూట్​ చేశాడు. ఈ క్లిప్​ 'ఎన్‌కౌంటర్స్‌ ఎట్‌ ది ఎండ్‌ ఆఫ్‌ ది వరల్డ్‌' అనే డాక్యుమెంటరీ లోనిది. అంటార్కిటికా ఖండంలోని మెక్‌ముర్‌డో స్టేషన్‌లో నిపుణుల జీవనశైలి, అక్కడి వింతైన వాతావరణాన్ని వీడియో తీయడానికి హెర్​జోక్ బృందం వెళ్లింది. అక్కడ వారికి ఈ చిత్రమైన పెంగ్విన్‌ తారసపడింది. సాధారణంగా ఆ ప్రాంతంలో నివసించే పెంగ్విన్లు ప్రధానంగా రెండు దిశల్లో ప్రయాణం చేస్తుంటాయి. ఒకటి ఆహారం కోసం సముద్రం వైపు, రెండోది తిరిగి తమ గూటికి చేరేందుకు కాలనీకి.

కానీ ఈ ఒక్క పెంగ్విన్‌ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ప్రమాదకరమైన మంచు పర్వతాల వైపు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. అప్పుడు హెర్‌జోక్‌ తన పక్కనున్న వారిని ‘పెంగ్విన్‌లు పిచ్చిగా మారుతాయా? ఒంటరిగా తిరుగుతాయా?’ అని అడిగాడు. అప్పుడు వారు సమాధానమిస్తూ ‘అది దారి తప్పేం వెళ్లడం లేదు. తన లక్ష్యం ఏంటో తెలిసే వెళ్తోంది. దానిని ఎన్నిసార్లు తిరిగి తీసుకొచ్చి కాలనీలో పెట్టినా అది మళ్లీ అలా ఒంటరిగానే ప్రయాణిస్తుంది. కొన్నింటికి వాటి లోపలి నేవిగేషన్‌ సిస్టమ్‌ ఎలా చూపిస్తే అలా నడిచి వెళ్తాయి. మనకు జీపీఎస్‌ లొకేషన్‌లాగా వాటికి అలా, అది చెప్పినట్టు ప్రవర్తిస్తుంటాయ’ని తెలిపారు.

Nihilist Penguin Meme : అయితే ఆ పెంగ్విన్‌ వెళ్లే దారిలో అది జీవించడానికి అవసరమైన నీళ్లు గానీ, ఆహారం గానీ ఏమీ ఉండవు. అన్నీ వదిలేసి ఒంటరిగా శూన్యం వైపు ఎందుకెళ్తుందో ఎవరికీ తెలియడం లేదు. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చాలామంది ఈ పెంగ్విన్‌ వీడియో చూసి వారి జీవితాలను దాంతో పోల్చుకుంటున్నారు. కొందరు దీనిని నిహిలిస్ట్‌ పెంగ్విన్‌ అనీ పిలుస్తున్నారు. మరికొందరేమో ‘తను నమ్మిన దారిలో ఒంటరిగా అయినా వెళ్తున్న దాని గట్స్‌ మెచ్చుకోవాలని' పేర్కొంటున్నారు.

ఇక మరికొందరేమో 'మనుషుల్లాగే డిప్రెస్‌ అయి ఇలా వెళ్లిపోతుందని' అంటున్నారు. 'తెగువగా కొత్త దారిలో వెళ్తుంటే దాని దారిలో మనమూ వెళ్దాం, బాధగా వెళ్లిపోతుంటే మాత్రం నిలబడి పోరాడదామని' పాఠం నేర్చుకుంటున్నారు. మొత్తానికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒకే ఒక్క పెంగ్విన్‌ సరికొత్త పాఠాన్ని నేర్పించింది!

