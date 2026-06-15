హైవేలపై బోర్డులు "ఆకుపచ్చ" రంగులోనే ఎందుకు? - దాని వెనుకున్న సీక్రెట్ ఇదే!
జాతీయ రహదారులపై 'సైన్ బోర్డులు' గమనించారా? - అవి గ్రీన్ కలర్లోనే ఎందుకుంటాయో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 5:17 PM IST
Why are Highway Sign Boards in Green : పర్యాటక ప్రాంతాలు, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు జాతీయ రహదారులపై ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తుంటాం. వివిధ పనుల నిమిత్తం నిత్యం నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణించేవారూ చాలా మందే ఉంటారు. సందర్భం ఏదైనప్పటికీ మనం జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రోడ్డు వెంబడి వివిధ గుర్తుల్లో ప్రమాద సూచిక బోర్డులతో పాటు అక్కడక్కడా "ఆకుపచ్చ రంగులో" సైన్ బోర్డులు కనిపిస్తాయి.
హైవేలపై ఏర్పాటు చేసిన గ్రీన్ కలర్లో ఉండే సైన్ బోర్డుల మీద నగరాల పేర్లు, దూరాలు, దిశలు వంటి ఆ రూట్కు సంబంధిన వివరాలు తెల్లని అక్షరాలతో రాసి ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి ఒక సందేహం వస్తుంది. హైవేలపై ఏర్పాటు చేసే సైన్ బోర్డులు ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఎందుకుంటాయి? ఎరుపు, పసుపు లేదా ఇతర రంగులు ఎందుకు వాడరు? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతుంటాయి. మరి, అందుకు గల కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
హైవేలపై సైన్బోర్డులు ఆకుపచ్చరంగులోనే ఏర్పాటు చేయడం వెనుక కొన్ని సైన్స్, మానసిక కారణాలు దాగి ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మనదేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఇలాగే ఏర్పాటు చేస్తారని చెబుతున్నారు. జాతీయ రహదారులపై ఉపయోగించే ప్రతిరంగుకు ఒక అర్థం దాగి ఉందంటున్నారు. అందులోనూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తెలియజేయడంలో ఈ రంగుల పాత్ర కీలకం. నేషనల్ హైవేలపై వేగంగా వెళ్తున్న క్రమంలో వాహనదారులు ఈజీగా గుర్తించేందుకు వివిధ రంగుల్లో సూచిక, సైన్బోర్డులను ఏర్పాటుచేస్తారు.
అందులో ఎరుపు రంగు విషయానికొస్తే ప్రమాదం పొంచి ఉందని, వాహనాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలనే హెచ్చరికలను తెలియజేయడానికి వినియోగిస్తున్నారు. పసుపు రంగు డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేయడానికి, నీలం రంగు సమీపంలో ఉన్న ఆసుపత్రి, పెట్రోల్బంక్, విశ్రాంతి గదులు వంటి ప్రజాసౌకర్యాలను సూచిస్తాయి. ఇకపోతే జాతీయ రహదారులపై కనిపించే బోర్డులపై ఆకుపచ్చరంగు మాత్రం వీటికి భిన్నంగా దిశలను చూపేందుకు వేస్తారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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కళ్లకు అలసట రాకుండా!
హైవేలపై సైన్ బోర్డులకు గ్రీన్ కలర్ ఎంచుకోవడానికి మరో కారణం దాగి ఉంది. మనిషి కంటి నిర్మాణం, మెదడు పనిచేసే తీరుకు అనుగుణంగా 'ఆకుపచ్చ రంగు'ను వినియోగిస్తారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నార్మల్గా హెచ్చరిక సంకేతాలు తెలియజేయడానికి రోడ్లపై ఎరుపు, పసుపు ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. కానీ, ఇవి కళ్లకు త్వరగా అలసట కలిగించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే ఆకుపచ్చ రంగు విషయానికొస్తే, ఇది శాంతమైన రంగు. ఇతర రంగులతో పోలిస్తే, ఆకుపచ్చరంగును ఎంతసేపు చూసినా కళ్లపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడదు. దాంతో కళ్లు అలసిపోవంటున్నారు నిపుణులు. జాతీయ రహదారులపై సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే డ్రైవర్లకు గ్రీన్ కలర్ ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు.
పచ్చరంగులో తెల్లటి అక్షరాలే ఎందుకంటే?
- జాతీయరహదారిపై సైన్బోర్డులకు ఆకుపచ్చరంగులో తెల్లటి అక్షరాలు రాయడంలో కొంత సైన్స్కూడా ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
- ముఖ్యంగా హైవేలపై ఏర్పాటు చేసే గ్రీన్ కలర్ బోర్డులపై రాసిన అక్షరాలు పగటిపూట స్యూరకాంతిలోనే కాకుండా, రాత్రి చీకట్లోనూ చాలా స్పష్టంగా కన్పిస్తాయి.
- నైట్ టైమ్లో వెహికల్స్ హెడ్లైట్ల వెలుతురు ఈ బోర్డులపై పడగానే అక్షరాలు మెరిసిపోయేలా స్పెషల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంటారు.
- దీనివల్ల దట్టమైన చీకటి లేదా మంచు కురిసే సమయాల్లోనూ డ్రైవర్లు ఎక్కువ దూరం నుంచే దారిని, ఊర్ల పేర్లను ఈజీగా గుర్తించగలుగుతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- జాతీయ రహదారులపై గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్పై తెల్లటి అక్షరాలు రాసే బోర్డులను ఎక్కువసేపు చూసినా కళ్లపై ఒత్తిడి పడదు. దాంతో సుదీర్ఘసమయం వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లకు అలసట కూడా రాదు. ప్రకృతి, ప్రశాంతతను ప్రతిబింబిస్తూ ఏకాగ్రతతో వాహనం నడిపేలా గ్రీన్ కలర్ దోహదపడుతుందన్న అభిప్రాయం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణలు.
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