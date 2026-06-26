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లవ్ బ్రేకప్​ అయితే - సెలూన్​కు పోతున్న అమ్మాయిలు!

- విషాద గీతాలు వింటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకునే కాలానికి చెల్లు! - బాధనుంచి బయట పడేందుకు న్యూ ఐడియా అన్​లాక్డ్​!

Love Breakup Healing Tip
Love Breakup Healing Tip (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 11:37 AM IST

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Love Breakup Healing Tip : మనస్పూర్తిగా ప్రేమించిన వారితో బ్రేకప్ అయితే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో అనుభవించిన వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. దాన్ని తట్టుకోలేక కొందరు నెలల తరబడి ఏడుస్తారు. మరికొందరు బయటి ప్రపంచానికి దూరమైపోతారు. ఇంకొందరు డిప్రెషన్​లోకి కూడా వెళ్లిపోతారు. అయితే, నేటి తరం బ్రేకప్​ తీరును మార్చేస్తోంది. విషాద గీతాలు వింటూ కాలం గడపడం, బాధను లోపలే దాచుకొని కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం వంటివి చేయడం లేదు. ఆ వేదన నుంచి కోలుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను అణ్వేషిస్తున్నారు. అందులో నుంచి పుట్టిందే "బ్రేకప్‌ గ్లో అప్‌" ట్రెండ్.

సెలూన్​ అపాయింట్​ మెంట్ :

ఈ సరికొత్త ట్రెండ్‌లో భాగంగా అమ్మాయిలు బ్రేకప్ అయిన వెంటనే ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడవడానికి బదులు, నేరుగా సెలూన్‌లలో అపాయింట్‌మెంట్‌లు తీసుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు రిలేషన్‌ బ్రేక్​ అయితే ఫోన్‌ నంబర్‌ బ్లాక్‌ చేసే వారు. లేదంటే నంబర్ మార్చేసేవారు. కానీ, జెన్​జీ అమ్మాయిలు తమ రూపాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. జుట్టును అప్పటి వరకూ మెయింటెయిన్ చేసినట్టుగా కాకుండా, సరికొత్తగా కట్​ చేయించుకుంటున్నారు. లేయర్స్‌, కర్టెన్‌ బ్యాంగ్స్‌ రూపంలో కత్తిరించుకుని మోడ్రన్‌గా, స్టైలిష్‌గా తయారవుతున్నారు. ఇంకా.. మేకప్, స్కిన్ కేర్, హెయిర్ స్టైలింగ్ ద్వారా తమను సరికొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటున్నారు.

జీవితాన్ని పట్టుకుంటూ :

మనిషి సంఘజీవి. ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరి తోడు కావాల్సిందే. అందుకే రకరకాల బంధాలు మానవుడి జీవితంలో ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక్కో రిలేషన్​ది ఒక్కో ప్రత్యేకత. అయితే, ఆడ,మగ మధ్య ఏర్పడే ప్రేమ బంధం అన్నిటికన్నా బలమైనది. అలాంటి బంధం తెగిపోయినప్పుడు ఒక్కసారిగా మానసికంగా నిస్సహాయులైపోతారు. హెల్ప్​లెస్​, హోప్​లెస్​ ఫీలింగ్​ వచ్చేస్తుంది. జీవితమే చేజారిపోతోందనే భయం కలుగుతుంది. అలాంటి స్థితి నుంచి యూటర్న్​ తీసుకునేందుకు ట్రైచేస్తోంది నేటి తరం! జారిపోతున్న జీవితాన్ని పట్టుకునేందుకు, మనసుకు తగిలిన గాయాన్ని త్వరగా హీల్​ చేసుకునేందుకు సరికొత్త పద్ధతులు పాటిస్తోంది.

బాధను "కట్"​ చేస్తున్నారు!

బ్రేకప్​ అయిన తర్వాత సెలూన్​కు వెళ్లడంలో ఒక థీమ్ ఉంది. తమ హెయిర్​ కట్​ చేసుకోవడం ద్వారా గతాన్ని కట్​ చేసుకున్నారన్నమాట. అంటే, గత జ్ఞాపకాలు, బ్రేకప్​ తాలూకు ఆవేదనను హెయిర్​ కట్​ రూపంలో కట్​ చేసిపారేస్తున్నారట! అప్పటి వరకూ ఉన్న పాత స్టైల్​ను మార్చేయడం, కొత్త రూపాన్ని సెలక్ట్​ చేసుకోవడం ద్వారా, ఇకమీదట జీవితాన్ని కొత్తగా మొదలు పెట్టబోతున్నామని నిర్ణయం తీసుకోవడమట. తద్వారా జీవితంలో జరిగే చేదు సంఘటనల నుంచి త్వరగా బయట పడి, తమపై తాము నియంత్రణ కొనసాగిస్తూ నమ్మకంతో ముందుకు సాగడానికి ఇలా చేస్తున్నారట.

ఇదే సరైన పద్ధతి :

మానసిక నిపుణులు కూడా ఈ పద్ధతికి ఓటేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల గతం కంటే ఎక్కువ అందంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తారని, ఇది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, పరిపక్వతను పెంచుతుందని అంటున్నారు. ఈ సరికొత్త "సెలూన్‌ థెరపీ" లేదా "మేకోవర్" వల్ల మనసు పడే బాధను పూర్తిగా తగ్గించలేకపోవచ్చుగానీ, ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త జీవితాన్ని త్వరగా ప్రారంభించడానికి అద్భుతంగా సహకరిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇదొక "రీసెట్‌ బటన్‌" లాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు. పదే పదే గతాన్ని తలుచుకుంటూ కుంగిపోవడం కన్నా, మనని మనం లవ్​ చేస్తూ ముందడుగు వేయడమే అద్భుత విషయం కదా! ఇంతకన్నా మంచి విషయం ఏముంటుంది అంటున్నారు. మరి, దీనిపై మీరేమంటారు?

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