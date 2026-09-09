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'పెళ్లి వయసొచ్చింది కదా అని మ్యారేజ్ చేసుకోం' - జెన్​జీ కొత్త ట్రెండ్! - సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు!

పెళ్లిని వాయిదా వేస్తున్న 'జెన్​జీ అమ్మాయిలు' - అందుకు ముఖ్య కారణాలివే!

Why Gen Z Postpone Marriage
పెళ్లి (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 6:50 PM IST

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Why Gen Z Postpone Marriage : ఒకప్పుడు పెళ్లి కాస్త ఆలస్యమైనా తప్పు పట్టేవాళ్లు. ఏ వయసుకా ముచ్చట అని ఒత్తిడి చేసేవాళ్లు. కానీ, జెన్​జీ అమ్మాయిలు మ్యారేజ్ విషయంలో పాత పద్ధతులకు స్వస్తి పలుకుతున్నారు. జాబ్, పెళ్లి, పిల్లలు, ఇల్లు కొనడం వంటి నిర్ణయాలను వాయిదా వేస్తున్నారట. ఇటీవల డెలాయిట్ చేసిన ఒక సర్వేలో ఈ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ సర్వే ప్రకారం దాదాపు 55శాతం మంది జెన్​జీ అమ్మాయిలు తమ జీవితంలో జరిగే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను హోల్డ్‌లో పెడుతున్నారట. ఇలా వాయిదా వేయడానికి కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పాత రోజుల్లో 25 సంవత్సరాలు రాగానే ఓ మంచి ఉద్యోగం చూసుకుని, పెళ్లి చేసుకోవడం, ముప్ఫైల్లోకి వచ్చేసరికి సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవడం ఇవే యువత లక్ష్యాలు. కానీ, నేటి జెన్‌జీ అమ్మాయిలు అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎంత ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు, అన్నీ కుదిరితేనే పెళ్లి అంటున్నారు. నేటి అమ్మాయిలు కెరియర్‌ లేదా వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను తమ ఇష్టాలకు అనుగుణంగానే కాకుండా, ఇంటి రెంట్లు, ఈఎంఐలు, రోజువారీ ఖర్చులను లెక్కలేసుకుని తీసుకుంటున్నారట. మెట్రో నగరాల్లో పెరుగుతున్న ఖర్చుల వల్ల చాలామంది తమకు నచ్చిన జాబ్ కంటే ఎక్కువ శాలరీ వచ్చే ఉద్యోగాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారట. పెళ్లిని నిర్లక్ష్యం చేయడానికి దీన్ని కూడా ఓ కారణంగా చెబుతున్నారు.

ఒకప్పుడు సొంత ఇల్లు నిర్మించుకోవడం కెరియర్‌లో గ్రోత్​గా భావించేవారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ధరలు పెరిగి సొంతింటి కల కలగానే మిగిలిపోతోంది. వచ్చే శాలరీ సరిపోక అదనపు ఆదాయ మార్గాల్ని వెతుకుతున్నారు. ఆ ఒత్తిడిలో పడి, మ్యారేజ్​ను వాయిదా వేస్తున్నారట.

'పెళ్లి వయసొచ్చింది కదా అని మ్యారేజ్ చేసుకోం. మా ఆలోచనలు, ఆశయాల్ని గౌరవించే భాగస్వామి దొరకాలి. జాబ్, ఇంటి బాధ్యతలు ఒక్కరే మోయడం కష్టం కాబట్టి ఇంటి పనుల్ని కూడా షేర్ చేసుకోవాలి. ఇంట్లో ఒకవిధంగా బయట మరోలా ఉండకూడదు. నిజాయతీగా ఉండే జీవిత భాగస్వామి దొరికినప్పుడే వివాహం చేసుకుంటాం' అంటున్నారు జెన్​జీ అమ్మాయిలు.

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సొంత వ్యాపారాలు చేయాలి, అంకురాల్ని మొదలుపెట్టాలి అని కలలు కనే అమ్మాయిల శాతం పెరుగుతోంది. 'మొదట్లో ఆర్థిక నష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రోజుకు 12 నుంచి 14గంటలు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాంతో ఫ్యామిలీకి తగినంత టైమ్ కేటాయించలేం. అంతేకాదు, ఉద్యోగం చేస్తున్నా, స్టార్టప్‌ మొదలుపెట్టినా నిలదొక్కుకోవడానికి కనీసం ఐదు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ టైమ్​లో మ్యారేజ్, పిల్లల బాధ్యతలతో విరామాలు వస్తాయి. అలా అయితే కెరియర్‌లో ముందుకు వెళ్లలేం' అంటున్నారు ఇప్పటి అమ్మాయిలు. అందుకే జాబ్, వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డాకే వీటి గురించి ఆలోచిస్తున్నారట. ఉద్యోగంలో కొత్త నైపుణ్యాలు అందిపుచ్చుకోగలం అని నమ్మకం కలిగిన తర్వాతే పెళ్లి అంటున్నారు.

ఆర్థిక స్థిరత్వం, మానసిక ప్రశాంతతే ముఖ్యం!

జెన్‌జీ అమ్మాయిలు మొత్తానికి మ్యారేజ్ వద్దనడంలేదు. కానీ, 'దానికయ్యే ఖర్చులు మా వల్ల కాదు. తర్వాత పుట్టే పిల్లల్ని పెంచాలంటే, ఆర్థిక, మానసిక సన్నద్ధత రెండూ ఉంటేనే ముందడుగు వేయాలి. అంతేకానీ, సమాజం ఏం అంటుందోనని ముందుకు వెళ్లకూడదు. జీవితంలో పూర్తిగా స్థిరపడకుండా ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచిస్తే మానసిక ప్రశాంతత దూరం అవుతుంది. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో వెనకపడిపోతే ఫ్యూచర్​లో కష్టం. అందుకే ఆగి ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లాలంటున్నారు. సమాజం పెట్టే నియమాల కంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం, మానసిక ప్రశాంతతే ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. అప్పుడే జీవితంలో ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లగలం' అంటూ పెళ్లి, ఉద్యోగం, పిల్లలు, ఇల్లు కొనడం వంటి నిర్ణయాలను వాయిదా వేస్తున్నారట.

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WHY GEN Z POSTPONE MARRIAGE
YOUTH NO MARRIAGE REASONS
జెన్​జీల పెళ్లి వాయిదాకు కారణాలివే
GEN Z MARRIAGE POSTPONE REASONS

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