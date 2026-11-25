"డబ్బులు ఊరికే రావు" - కొత్త ట్రెండ్ "ఇన్ఫ్లడేటింగ్" ఫాలో అవుతున్న 'జెన్ జీ'!
Gen Z Infladating Trend : ధరల పెరుగుదల ప్రేమను కూడా మార్చేసిందా? - తక్కువ బడ్జెట్లో జెన్జీ కొత్త డేటింగ్ ట్రెండ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:34 PM IST
జెన్జీ యువతలో డేటింగ్ విధానం వేగంగా మారుతోంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, సోషల్ మీడియా ప్రభావం, ద్రవ్యోల్బణం వంటివి అందుకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. కెఫేలు, రెస్టారెంట్లు, ప్రయాణ ఖర్చులు పెరగడంతో యువత డేటింగ్ బడ్జెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక కొత్త ట్రెండ్ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. అదే, "ఇన్ఫ్లడేటింగ్". దీనినే "డేట్ఫ్లేషన్" అని కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఏంటి ఈ ఇన్ఫ్లడేటింగ్? జెన్జీ యువత దీనిని ఎంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడం వెనుక ఉన్న కారణాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇన్ఫ్లడేటింగ్ అంటే ఏమిటి?
పెరుగుతున్న ధరలు, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు మన రోజువారీ జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావం మీ ప్రేమ జీవితంపై కూడా పడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఏ బంధమైనా డేటింగ్తోనే మొదలవుతుంది కదా! ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న నేటి జెన్జీ, మిలీనియల్స్ యువతలో ఇప్పుడు 'ఇన్ఫ్లడేటింగ్' అనే పదం బాగా వినిపిస్తోంది. ఇన్ఫ్లేషన్(ద్రవ్యోల్బణం), డేటింగ్ అనే రెండు పదాల కలయికతో ఇది పుట్టింది. జీవన వ్యయం విపరీతంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, డేటింగ్ ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి, తెలివిగా అడుగువేయడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, పెరుగుతున్న ధరల భారం పడకుండా తక్కువ బడ్జెట్లోనే డేటింగ్ చేసే ఒక కొత్త ట్రెండ్ను ఇన్ఫ్లడేటింగ్ అంటారని రిలేషన్షిప్ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ఈ మార్పునకు కారణాలేంటి?
పెరుగుతున్న బయటి ఖర్చులు : జీఎస్టీ, ఇతర పన్నులు, సర్వీస్ ఛార్జీలు, రెస్టారెంట్ నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా పెరగడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి చేసే ఒక సాధారణ డిన్నర్ బిల్లు కూడా రూ.4,000 దాటిపోతోంది. దీనివల్ల తరచుగా జరిగే ఫస్ట్ డేట్స్ యువత బడ్జెట్పై భారాన్ని మోపుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియా vs రియాలిటీ : నేటి జెన్జీ యువత ఒకవైపు సోషల్ మీడియాలో తమ లైఫ్స్టైల్ను ఆకర్షణీయంగా చూపించుకుంటూనే, మరోవైపు రోజువారీ ఖర్చులను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలనే ద్వంద్వ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు సామాజిక, డేటింగ్ యాప్స్లో ఎదురయ్యే ఘోస్టింగ్(అకస్మాత్తుగా మాట్లాడటం మానేయడం) వంటివి కూడా వారిని ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి.
తరచుగా డేట్లకు వెళ్లడం కష్టంగా మారడం : సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకునే క్రమంలో యువత అనేక ఫస్ట్ డేట్స్కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కానీ, ప్రతిసారీ రూ.5,000 నుంచి రూ.6 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తూ బయటకు వెళ్లడం చాలా మందికి ఆర్థికంగా భారంగా, దీర్ఘకాలంలో అసాధ్యంగా మారుతోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఈ మార్పునకు Gen Z ఎలా అలవాటు పడుతోంది?
బడ్జెట్కు అనుకూలమైన ఫస్ట్ డేట్స్ : డబ్బు ఖర్చు చేసి ఇంప్రెస్ చేయాలనే ఒత్తిడి లేకుండా, ఎదుటివారితో నిజమైన కెమిస్ట్రీ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి యువత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన, సరదా మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు పార్కులు లేదా వీధుల్లో కలిసి నడవడం, స్థానిక స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో తినడం, క్యాజువల్గా కాఫీ కోసం కలుసుకోవడం వంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
ప్రేమ విలువను కొత్త కోణంలో చూడటం : తక్కువ ఖర్చు చేయడం అంటే అవతలి వారిపై శ్రద్ధ తక్కువగా ఉన్నట్లు కాదని రిలేషన్షిప్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆడంబరాల కంటే భావోద్వేగ అనుబంధానికి, ఇద్దరి ఆర్థిక అలవాట్లు ఒకేలా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి యువత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తోంది.
ఖర్చును తగ్గించుకోవడం : పెరుగుతున్న ధరల దృష్ట్యా యువత ఇప్పుడు అనవసరంగా ఎక్కువ డేట్లకు వెళ్లడం లేదు. నిజంగా ఆసక్తి ఉన్నవారిని మాత్రమే కలవడంతో పాటు, ప్రతి డేట్కు అయ్యే ఖర్చును కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
అమెరికన్లు డేటింగ్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారంటే?
మోర్గాన్ స్టాన్లీ పరిశోధన ప్రకారం, డేటింగ్ యాప్ల కోసం డబ్బు చెల్లించే సగటు వినియోగదారు నెలకు సుమారు 19 డాలర్లు(సుమారు రూ.1,600) ఖర్చు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, 2,501 మంది అమెరికన్లపై బీఎంఓ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ నిర్వహించిన సర్వేలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దీని ప్రకారం, ఒక్కో డేట్ కోసం జెన్జీ యువత సగటున 205 డాలర్లు(సుమారు రూ.19,500) ఖర్చు చేస్తుండగా, మిలీనియల్స్ ఏకంగా 252 డాలర్లు(సుమారు రూ.24,000) వెచ్చిస్తున్నారు.
అయితే, డేటింగ్ కోసం ఇంత భారీగా ఖర్చు చేయడం అనవసరమని, పెట్టిన డబ్బుకు తగిన విలువ దక్కడం లేదని ఒంటరిగా ఉన్నవారిలో దాదాపు 47 శాతం మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ అధిక డేటింగ్ ఖర్చులు తమ భవిష్యత్తు ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి పెద్ద అడ్డంకిగా మారాయని జెన్జీలో 48 శాతం మంది, మిలీనియల్స్లో 40 శాతం మంది ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇవీ చదవండి :