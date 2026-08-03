విమానం కలర్ఫుల్గా ఎందుకుండదు? - వెనుక ఇంత కథ ఉందా?
- విమానాలన్నీ తెలుపు రంగులోనే ఉండడానికి పలు కారణాలు - అవేంటో మీకు తెలుసా?
Published : August 3, 2026 at 2:12 PM IST
Why planes painted white : రోడ్డుమీద దూసుకెళ్లే కార్లు రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి. అవేకాదు.. బైకులు, బస్సులు సహా దాదాపుగా వాహనాలన్నీ భిన్నమైన కలర్స్లో తయారవుతుంటాయి. కానీ, ఒక్క విమానం మాత్రమే తెల్లని రంగులో ఉంటుంది. కేవలం సంస్థ పేరు మాత్రమే అందరికీ కనిపించడం కోసం వేరే రంగులో ఉంటుంది. మరి, ఎందుకు ఇలా? దీనికి గల కారణాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వేసవిలో బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకొని ఒకసారి రోడ్డెక్కితే ఎలా ఉంటుంది? ఒళ్లు సుర్రుమంటుంది! అంటే దానర్థం నలుపు సూర్యకాంతిని చాలా వేగంగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. కానీ, తెలుపు రంగు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. సూర్యుడి వేడిని చాలా తక్కువగా మాత్రమే గ్రహిస్తుంది. విమానానికి తెలుపు రంగు వాడడానికి ఇదొక ప్రధాన కారణం. దీనివల్ల ఫ్లైట్కు లాభమేంటి? అంటే, ఒకటి కాదు చాలా ఉన్నాయి.
వేరే రంగులు వేస్తే ఎండ వేడిని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి. దాంతో విమానంలో ఉక్కపోత పెరుగుతుంది. కాబట్టి, ఏసీ వాడకం పెంచాల్సి వస్తుంది. తెలుగు రంగు తక్కువగా గ్రహిస్తుంది కాబట్టి.. ఏసీ వాడకమూ తగ్గిపోతుంది.
గాల్లో ఎగిరే విమానం భద్రత అత్యంత ముఖ్యం. చిన్నపాటి పగుళ్లు కూడా ఒక రైడ్లోనే పెరిగిపెద్దవై ప్రమాదానికి దారితీయొచ్చు. ఈ పగుళ్లు వేరే రంగులో సరిగా కనిపించవు. తెలుపులోనైతే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆయిల్ లీకేజీ వంటి వాటిని వెంటనే గుర్తుపట్టొచ్చు.
ఇక ఎండకు ఇతర రంగులైతే త్వరగా వెలిసిపోతాయి. తెలుపు రంగు ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. దీనివల్ల వెంట వెంటనే పెయింట్ వేసే ఖర్చు తప్పుతుంది. అంతేకాదు, వైట్ పెయింట్ సింగిల్ కోటింగ్ వేసినా సరిపోవచ్చు. కానీ, ఇతర రంగులు చక్కగా కనిపించాలంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లేయర్లు వేయాల్సి వస్తుంది.
దానివల్ల పెయింట్ ఖర్చు పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, విమానం బరువు కూడా పెరుగుతుంది. బరువు పెరిగితే ఇంధనం వినియోగం కూడా పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కలిసి సంస్థ పర్సుకు మరికాస్త చిల్లు పెడతాయి.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. విమానానికి ఎదురయ్యే అతి పెద్ద ప్రమాదం పక్షుల నుంచే! టేకాఫ్ అవుతున్నప్పుడు, ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇంకా ఆకాశంలో ఎక్కడైనా సరే పక్షి ఢీకొంటే చాలా ప్రమాదం. అలాంటి పక్షి నుంచి తప్పించుకోవడానికి కూడా తెలుగు రంగు బాగా ఉపయోగపుడుతుందట. ఆకాశంలో దూరం నుంచి ఎదురుగా వస్తున్న విమానాన్ని పక్షులు స్పష్టంగా చూడగలవట. అంతేకాదు, దాన్ని కూడా ఒక పక్షిగా భావించి పక్కకు తప్పుకునే ఛాన్స్ ఉందట. ఇలా ఇన్ని కారణాల వల్లనే విమానానికి తెలుపు రంగు వేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.