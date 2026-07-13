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ఇంట్లో అందరూ ఉన్నా, ఒంటరితనం ఆవహిస్తోంది - జాగ్రత్త!

- ఫ్యామిలీకి క్వాలిటీ టైమ్ కేటాయించాలంటున్న నిపుణులు - అప్పుడే బంధాలు బలపడతాయని సూచన

Family Time
Family Time (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 10:57 AM IST

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Family Time : ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఉంటారు. రోజూ కలిసే ఉంటారు. కానీ, చాలా మందిని ఒంటరితనం ఆవహిస్తోంది! తెలియని ఆందోళన వేధిస్తోందని మానసిక నిపుణులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. మరి, ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? అంటే, మనుషులు పక్కనే ఉంటున్నారుగానీ, మనసులే ఎక్కడో ఉంటున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తోంది? దీన్ని ఎలా నివారించాలి? నిపుణులు సూచిస్తున్న పరిష్కార మార్గాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒంటరితనం అనేది ఏ ఒక్క బంధానికో సంబంధించిన సమస్య కాదు. అందరూ ఇదే పరిస్థితిని ఫేస్ చేస్తున్నారు. పొద్దున్నే ఇంట్లో వాళ్లంతా హడావిడా ఉద్యోగానికి, స్కూల్​, కాలేజీకి వెళ్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇల్లాలు వంట పనిలో మునిగిపోతే, ఆయనగారు ఫోన్​ కు అతుక్కుపోతారు. పిల్లలు టీవీలో, కంప్యూటర్​లో మునిగిపోతారు. పైకి చూడ్డానికి అందరూ కలిసే ఉన్నారు. కానీ, ఎవరి లోకంలో వారు ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు అన్ని ఇళ్లలో, అన్ని బంధాల్లో ముదిరిపోతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ పరిస్థితి వల్ల రానురానూ బంధాలు బలహీనమైపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య దూరం పెరిగేకొద్దీ ఒంటరితనం పెరిగిపోతుందని, అపార్థాలు, నెగెటివ్ థాట్స్ కూడా పెరుగుతాయని మానసిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

క్వాలిటీ టైమ్ ముఖ్యం :

ఈ సమస్య పరిష్కారానికి "క్వాలిటీ టైం" సరైన మెడిసిన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం కుటుంబంతో గడుపుతున్నాం అని కాకుండా, ఆ టైమ్ ఎంత క్వాలిటీగా గడుపుతున్నారనేది కీలకమని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఇద్దరు షాపింగ్​కు వెళ్లారు. ఒకరు డ్రెస్ సెలక్షన్స్​లో బిజీగా ఉంటే, మరొకరు ఫోన్​ చూసుకుంటూ, లేదా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండిపోతే ఉపయోగం ఏముంటుంది? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు నిపుణులు. క్వాలిటీ టైమ్ అంటే ఒకరితో ఒకరు మనస్పూర్తిగా కలిసిపోవడం. ఇద్దరూ కలిసి డ్రెస్ సెలక్షన్స్ చేయడం. ఒకరి కోసం మరొకరు దుస్తులు సెలక్ట్ చేయడం, ట్రయల్స్ వేస్తుంటే ఎలా ఉందో చూసి చెప్పడం, ఎలాంటివి బాగుంటాయో సజెస్ట్ చేయడం. ఇదీ, క్వాలిటీ టైమ్ స్పెండ్ చేయడం అంటే. అంతే తప్ప, ఇద్దరు వ్యక్తులు పక్క పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన క్వాలిటీ టైమ్ గడిపినట్టు కాదని చెబుతున్నారు.

రోజులో ఒక్కసారైనా :

పొద్దున హడావిడిగా ఆఫీసుకు వెళ్తూ టిఫెన్ తినేస్తారు. మధ్యాహ్నం అక్కడే లంచ్ ముగుస్తుంది. పిల్లలకు స్కూల్, కాలేజీలో తినేస్తారు. కాబట్టి కనీసం రాత్రివేళనైనా అందరూ కలిసి కూర్చుని భోజనం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. రోజులో ఒక్కసారైనా కలిసి కూర్చుని, మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటూ, చిన్నచిన్న సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఆ రోజు జరిగిన విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి. పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవాలి. వారి చదువు, భావాలను అడిగి తెలుసుకోవాలి. అందరూ కలిసి ఇంటి పనులు చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేస్తేనే అనుబంధం బలంగా తయారవుతుందని అంటున్నారు.

ఇక ఏదైనా తప్పు చేస్తే విమర్శించడానికి బదులుగా ప్రోత్సహించేలా మాట్లాడాలని సూచిస్తున్నారు. "ఇది బాగోలేదు" అని చెప్పడం కంటే "ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది" అని చెప్పడం ఎంతో మేలు చేస్తుందని అంటున్నారు. ఎదుటివారిలో నచ్చిన మంచి లక్షణాలను అప్పుడప్పుడూ గుర్తుచేయడం, వారి భావోద్వేగాలను కూడా గౌరవించడం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

సమయం ఎవరికోసమూ ఆగదు. గడిచిపోయిన విలువైన క్షణాలు మళ్లీ తిరిగి రావు. అందుకే కుటుంబానికి సమయం కేటాయించాలని, వారితో మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకరితో ఒకరు అనుబంధాన్ని పంచుకోవడమే నిజమైన "క్వాలిటీ టైం" అని సూచిస్తున్నారు. కుటుంబ బంధాలను బలంగా నిలబెట్టే అసలైన పెట్టుబడి అదేనని చెబుతున్నారు. మరి, మీరు మీ కుటుంబానికి క్వాలిటీ టైమ్ కేటాయిస్తున్నారా?

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