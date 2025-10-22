రాష్ట్రానికి IMD "వెదర్ వార్నింగ్" - ఆరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!
రెడ్ అలర్ట్ ఎపుడు జారీ చేస్తారు? - రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 12:33 PM IST
Weather Update : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండగా తాజాగా వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రకాశం, వైఎస్ఆర్ కడప, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన చేసింది. ఇక కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, పల్నాడు జిల్లాకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఇప్పటికే నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలోని పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
నెల్లూరు జిల్లాలో నాలుగు రోజులుగా వర్షం కురుస్తుండగా ఏఎస్ పేట వద్ద గాలులకు చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పలు చెరువుల్లోకి వరద భారీగా చేరుతుండగా చేజెర్ల, అనంతసాగరం ప్రాంతాల్లో వరి పంట నీటమునిగింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం తక్షణ చర్యలు చేపట్టాయి. స్కూళ్లు, కళాశాలలకు కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా సెలవు ప్రకటించారు. పోలీసు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. అల్పపీడనం, భారీ వర్షాల దృష్ట్యా 0861 2331261, 79955 76699 నంబర్లతో కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.
పొంచి ఉన్న వాయుగుండం ముప్పు
నైరుతి బంగాళాఖాతం-ఉత్తర శ్రీలంక మధ్య అల్పపీడనం కొనసాగుతున్నందున రాష్ట్రానికి వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదిలి నైరుతి, పశ్చిమ బంగాళాఖాతం మధ్య వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. వాయుగుండం మరింత బలపడి ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. మరో వైపు తమిళనాడు, కేరళలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
రెడ్ అలర్ట్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు జారీ చేస్తారో తెలుసా?
వాతావరణ పరిస్థితులు, తీవ్రతను తెలియజేయడానికి వాతావరణ శాఖ నాలుగు కలర్ కోడ్స్ను జారీ చేస్తుంది. వాటిల్లో గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ అలెర్ట్స్ ఆధారంగా పరిస్థితులను అంచనా వేయొచ్చు. వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ 5రోజుల పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ వెల్లడిస్తుంది.
ఏ రంగులో ఎంత వర్షపాతం అంటే!
- ఒక రోజు (24గంటల వ్యవధి)లో 64 మిల్లీ మీటర్లు (6.4సెంటీ మీటర్లు) వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లయితే గ్రీన్ కలర్ అలర్ట్ జారీ చేస్తారు.
- ఒక రోజు (24గంటల వ్యవధి)లో 64.5 నుంచి 115.5 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లయితే ఎల్లో కలర్ అలర్ట్ జారీ చేస్తారు.
- ఒక రోజు (24గంటల వ్యవధి)లో 115.6 నుంచి 204.4 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లయితే ఆరెంజ్ కలర్ అలర్ట్ జారీ చేస్తారు.
- ఒక రోజు (24గంటల వ్యవధి)లో 204.4 మిల్లీ మీటర్లకు మించిన వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లయితే రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తారు.
గ్రీన్ కలర్ అలర్ట్ జారీ చేసిన సమయంలో పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవు. వాహనాలు, రవాణా రాకపోకలు సర్వ సాధారణంగా ఉంటాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎల్లో అలర్ట్, వాతావరణం ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశాలున్నా, విద్యుత్, రైలు, రోడ్డు, విమాన సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే చాన్స్ ఉంటే ఆరెంజ్ కలర్ అలర్ట్ ప్రకటిస్తారు. పరిస్థితులు అత్యంత ఆందోళకరంగా మారే అవకాశం ఉన్నా, ప్రజల జీవితాలకు ముప్పు పొంచి ఉన్నా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటిస్తారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ, అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది.
