డ్రైవింగ్ చేస్తే ఎందుకు అలసిపోతాం? - "ఆ 15 సెకన్లు" అత్యంత ప్రమాదకరం!
డ్రైవింగ్లో సంగీతం వింటే నిద్ర రాదా? - నిద్రమత్తుకు కారణాలపై "మెటా" శాస్త్రీయ విశ్లేషణ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 10:20 AM IST
Why Sleepy While Driving : వాహనాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు చాలామందికి అలసట అనిపిస్తుంది. ఎందుకిలా జరుగుతుంది? తరచి చూస్తే కారణాలు అనేకం నిజానికి డ్రైవింగ్ ఓ సంక్షిష్ట ప్రక్రియ. దీనికి మెదడులోని అనేక భాగాలు కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణ ప్రణాళిక వేసుకోవడం, ఆసమత్తంగా ఉండడం, ప్రపంచంతో అనుసంధానమవడం లాంటివి ఇందులో ఉంటాయి. మనం అలసిపోయినప్పుడు మెదడులోని భాగాలు సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు. డ్రైవింగ్ మన మెదడును ఎలా ప్రభావతం చేస్తుంది? రోడ్డుపై ఎలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి? ఇలాంటి అంశాలపై వివిధ పరిశోధనల్ని మెటా విశ్లేషించింది. అందులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి.
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మెదడుపై ఎలాంటి ప్రభావం?
డ్రైవింగ్ చేస్తున్నపుడు శ్రద్ధ, అప్రమత్తత, గ్రహణ శక్తి, చలన నియంత్రణ తదితర పనుల్ని మెదడు ఒకేసారి చేయాల్సి ఉంటుంది. కేవలం డ్రైవింగ్ కోసమే నిర్దిష్ట మెదడు ప్రాంతాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో అవసరమని మెటా కనుగొంది. వీటిలో కదలికలను సమన్వయం చేయడంలో సహాయపడే రెండు మెదడు ప్రాంతాలైన సెరెబెల్లమ్, ప్రీ మోటార్ కార్టెక్స్ ఉన్నాయి. మనచుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నుంచి దృశ్య సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసే ఎక్స్ట్రాస్ట్రియేట్ కార్టెక్స్ కూడా ఇందులో భాగమే, థాలమస్ను కూడా డ్రైవింగ్ ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఇది మనల్ని అప్రమత్తంగా ఉంచడానికి, ఇంద్రియ సమాచారాన్ని శారీరక కదలికగా మార్చడానికి సహాయపడే మెదడులోని ఓ భాగం.
15సెకన్ల మైక్రో స్లీప్ అత్యంత ప్రమాదకరం
అలసిపోయి వాహనం నడపడం అనేది మద్యం సేవించి నడపడం అంతటి ప్రమాదకరమైనదని వివిధ పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అలసట ఓ శారీరక బలహీన స్థితి. ఇది మనసు, శరీరం, పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది. మనం శ్రద్ధ పెట్టే, నిర్ణయాలు తీసుకునే, పరిసరాలకు స్పందించే విధానంపై అలసట ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అలసటతో డ్రైవింగ్ వల్ల కలిగే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిణామం మైక్రోస్లీప్. ఇది చిన్న, అసంకల్పిత నిద్ర. ఇది 15 సెకన్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
సమయం ముఖ్యం
డ్రైవింగ్ అనేది యాంత్రికంగా చేసే వనిలా అనిపించినా ఇతర పనులతో పోలిస్తే దీనికి నిరంతర శ్రద్ధ అవసరం.. ఎక్కువ సేపు డ్రైవింగ్ చేస్తే నెమ్మదిగా శ్రద్ద తగ్గించడాన్ని గమనించవచ్చు. గంటసేపు డ్రైవింగ్ తర్వాతే అలసట మొదలవుతుందని కొన్నిఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి. నిరంతర డ్రైవింగ్ ఎంత ఎక్కువసేపు చేస్తే అంత అలసట కమ్ముకుంటుంది. డ్రైవింగ్ చేసేటపుడు తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకునే లేదా కునుకు తీసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట లేదా ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై డ్రైవింగ్ చేసే సమయంలో ఇది మరింత ఎక్కువ. అలసినపుడు మెదడు పూర్తి చురుగ్గా ఉండదు. కాబట్టి పొరపాట్లకు ఆస్కారం ఉంటుంది.
అలసటకు ప్రధాన కారణం నిద్ర
అలసటకు ప్రధాన కారణం నిద్ర. ఐదు గంటలకంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశాలు రెట్టింపు అవుతాయని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. దాదాపు 17గంటల కంటే ఎక్కువ మేల్కొని ఉంటే డ్రైవర్కు అలసట పెరుగుతుంది. నిద్రపోయే సమయాల్లో డ్రైవింగ్ చేయడం మన జీవగడియారానికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది. వాహనం నడుపుతున్నపుడు నిద్రలోకి జారుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఒత్తిడికి లోనవుతుండడం, తగినంత నీరు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం కూడా డ్రైవర్ అలసటకు కారణాలని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి.
ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
- సురక్షితంగా డ్రైవ్ చేయడానికి ముందు రోజు రాత్రి కనీసం ఐదు గంటల నిద్ర అవసరం
- కారు కిటికీని కిందికి దించడం, సంగీతం వినడం వంటి పద్ధతులు నిజంగా అలసటను పోగొడతాయానడానికి పెద్దగా ఆధారాల్లేవు. సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే దాన్ని రెండు గంటల విరామాలుగా విభజించుకోవడం మంచిది. తద్వారా అలసట తగ్గుతుంది.
- అలసటగా అనిపిస్తే వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కకు ఆపి నిద్రపోవాలి. డ్రైవింగ్ మరొకరికి అప్పగించడమో లేదా ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయడమూ మంచిదే.
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