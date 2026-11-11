అంబానీ స్కూల్లో ఏం నేర్పుతారు? - సంవత్సరానికి ఫీజు ఎంత?
Dhirubhai Ambani International School : ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ 'గ్లోబల్ టాప్-10 ఐబీ స్కూల్స్' జాబితాలో చేరిన ఒకే ఒక్క ఇండియన్ స్కూల్ కావడం విశేషం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:30 AM IST
సమస్యలను చూసి వదిలేయకుండా, పరిష్కారాల వైపు అడుగులు వేయించిన విద్యా విధానానికి అసలైన నిదర్శనం 'ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్'. 17 ఏళ్ల క్రితం కనీస సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందిపడిన హశ్యాచీపట్టీ, కుంభార్ఘర్ గిరిజన గ్రామాలు, నేడు సిమెంట్ రోడ్లు, పక్కా ఇళ్లు, డిజిటల్ క్లాసులతో ఆదర్శ గ్రామాలుగా మారాయంటే దానికి కారణం ప్రభుత్వాలో, ఎన్జీవోలో కాదు ఈ స్కూల్ పిల్లలే! తరగతి గది దాటి సమాజంలోకి వెళ్లి, గ్రామీణ సమస్యలకు ప్రాక్టికల్ పరిష్కారాలు వెతికేలా విద్యార్థులను నడిపించిన ఈ స్కూల్ ప్రతిష్ఠాత్మక 'గ్లోబల్ టాప్-10 ఐబీ స్కూల్స్' జాబితాలోకి చేరింది. ఇండియాలో ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక పాఠశాల కూడా ఇదే. మరి, ఇంతకీ ఈ స్కూల్ను ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? ఇందులో ఏం నేర్పుతారు? ఫీజు ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ముంబయిలోని 'ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్'(డీఏఐఎస్) అనగానే ఐశ్వర్యరాయ్ కూతురు ఆరాధ్య బచ్చన్, శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్, ఆకాశ్ అంబానీ, ఈశా అంబానీ, అబ్రామ్ ఖాన్, సారా తెందూల్కర్ ఇలా ఇంకెంతో మంది సెలబ్రిటీల పిల్లలు చదువుకున్న లగ్జరీ స్కూల్గానే చాలా మందికి పరిచయం. కానీ, మీకు తెలుసా? ఏసీ క్లాసు రూముల్లో కూర్చుని చదువుకున్న వీళ్లలో చాలా మంది గిరిజన గ్రామాల్లో పక్కా ఇళ్లు నిర్మించేందుకు ఇటుకలు మోయడం, సిమెంట్ కలపడం, ఇళ్లకు రంగులు వేయడం, టాయిలెట్లు కట్టడం, గిరిజన పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం వంటి ఎన్నో పనులు చేశారు.
ధనవంతులు, సెలబ్రిటీల పిల్లలు అలాంటి పనులు చేయాల్సిన అవసరమేముంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ, ఐబీ(ఇంటర్నేషనల్ బ్యాకలారియేట్) కురిక్యులమ్ అంటేనే అది. అవును, ఈ విద్యా విధానంలో బట్టీకొట్టడం ఉండదు, మూస సమాధానాలు రాయడం కూడా ఉండదు. ప్రతి విషయాన్నీ సొంతంగా, రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకోవడమే ఈ విద్యావిధానం స్పెషాలిటీ. అలాంటి ప్రయోగాత్మక పద్ధతిలో విద్యను బోధించే పాఠశాలే ఈ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్(డీఏఐఎస్). ప్రపంచవ్యాప్తంగా 160 దేశాల్లో 6000 ఐబీ స్కూళ్లు ఉంటే, లండన్కి చెందిన 'ఎడ్యుకేషన్ అడ్వైజర్స్' సంస్థ వాటిల్లో, టాప్-10 స్కూళ్లని ఎంపికచేసి ప్రతి సంవత్సరం ర్యాంకులు ప్రకటిస్తుంది. ఈసారి ఇండియాలోని డీఏఐఎస్కి 9వ ర్యాంకు రావడం విశేషం.
ఇది ఎలా సాధ్యమైందంటే :
సాధారణ స్కూళ్లలా ఇక్కడ మార్కులు, పర్సంటేజీల గోల ఉండదు. ఇక్కడి ఐబీ విద్యా విధానంలో పాయింట్లు ఉంటాయి. డీఏఐఎస్లో ఐబీ డిప్లొమా కోర్సు చదువుతున్న పిల్లలు ఈ సంవత్సరం 45 పాయింట్లకి 40.8 పాయింట్ల యావరేజ్ స్కోరు సాధించి, ఈ స్కూల్కు అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపుని తెచ్చిపెట్టారు. 2003లో నీతా అంబానీ ఈ పాఠశాలను ప్రారంభించిది. 2009 నుంచి 'విలేజ్ ప్రాజెక్ట్' పేరుతో కుంభార్ఘర్, హశ్యాచీపట్టీ గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంది. మహారాష్ట్రలోని మాథెరాన్ అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంగా ఉండే ఈ గ్రామాల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు ఉండేవి కావు. డీఏఐఎస్లోని ప్రతి బ్యాచ్కి చెందిన పిల్లలూ అలాంటి గ్రామాల్లో ఏడాదిన్నరపాటు తప్పనిసరిగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగానే ఆకాశ్, ఈశా అంబానీలతోపాటు అనేక మంది సెలబ్రిటీల పిల్లలు ఇక్కడ స్వయంగా రోడ్లు వేయడంతో పాటు, పక్కా ఇళ్లు కట్టారు, తాగునీటికి ఇబ్బంది రాకుండా నీటికుంటలు తవ్వారు. ఈ గ్రామాలను 17ఏళ్లలో ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్ది, అక్కడి వారికి స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చేవిధంగా చేశారు.
చదువు కంప్లీట్ అయ్యాక కూడా ఆ స్ఫూర్తిని కంటిన్యూ చేస్తూ, గ్రామీణ మహిళల ఆరోగ్యం, ఇతరత్రా సమస్యలపైన సుహానీ జలోటా, లావణ్యాగుప్తా వంటివారు ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్నారు. ముఖేష్ అంబానీ, నిఖిల్ కామత్, ఆనంద్ మహీంద్రా వంటి దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు ఇక్కడ స్వయంగా బిజినెస్ పాఠాలు బోధిస్తారు. అందుకే మరి ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన విద్యార్థుల్లో 16 శాతం మంది గ్లోబల్ బిజినెస్మెన్స్గా ఎదిగారు. జాన్వీ కపూర్, అనన్య పాండే, సారా అలీఖాన్, ఖుషీ కపూర్ వంటివాళ్లు సినిమా రంగంలో రాణిస్తుంటే, జ్యోతిక- సూర్య దంపతుల కుమారుడు దేవ్ అయితే 'షీలా' అనే హిందీ AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ని తయారుచేసి, అంతర్జాతీయ స్థాయి 'AI ఫెలోషిప్'ను అందుకున్నాడు. ఇక్కడ ప్రతి ఆరుగురు పిల్లలకూ ఒక టీచర్ ఉంటారు. వీళ్లు ప్రతి విద్యార్థికీ వివిధ అంశాలపైన లోతైన అవగాహన కల్పిస్తూ- విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం, క్రీడల్లో నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
ఈ స్కూల్ ఎలా ప్రాణం పోసుకుందంటే?
'ఒక్కో పీరియడ్ గంటసేపు ఉంటోంది, అంతంత సేపు మేము పాఠాలు వినలేకపోతున్నాం, స్కూల్కి వెళ్లం' అని నీతా అంబానీ పిల్లలు ఆకాశ్, ఈశాలిద్దరూ చిన్నప్పుడు మారం చేసేవారట. ఇక, చిన్నకొడుకు అనంత్కి నీతా వారానికి కేవలం 5 రూపాయలు పాకెట్ మనీగా ఇచ్చేవారట. ఒకసారి అనంత్ 'అమ్మా, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు, ఇంకో రూ.5 ఇవ్వు' అని అడిగాడట. ఇవన్నీ చూశాక బోర్ కొట్టనివ్వని, డబ్బు విలువను తెలియచేసే ఒక పాఠశాలను మొదలు పెట్టాలన్న ఆలోచనతో నీతా అంబానీ ఈ స్కూల్కు శ్రీకారం చుట్టారు.
ఇక్కడ పిల్లలకు పోషకాహారాన్ని అందించే బాధ్యతను ప్రముఖ షెఫ్ సంజీవ్కపూర్ తీసుకుంటే, ఈ పాఠశాలకు సంబంధించిన యూనిఫాం డిజైన్ బాధ్యతను మనీష్మల్హోత్రా తీసుకున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సెమినార్లు, గ్రూప్ డిస్కషన్లకు తగిన విధంగా మారిపోయే 'ఫోల్డబుల్ ఫర్నిచర్' వాడుతుంటారు. ఇక, అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఫీజుల విషయానికి వస్తే చదువుతున్న తరగతినిబట్టి సంవత్సరానికి రూ.1.70 లక్షల నుంచి రూ.13.42 లక్షల వరకు కట్టాల్సి ఉంటుంది.
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