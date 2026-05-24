ఎవరెస్ట్ ఎక్కడమంటే.. చావుకు ఎదురెళ్లడమే! - ఎందుకంత డేంజర్?
- పర్వత చరిత్రలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు 300 మందికి పైగానే! - ఇప్పటికీ శవాలన్నీ పర్వతం మీదనే! - ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదురీదాల్సి ఉంటుందో తెలుసా?
Published : May 24, 2026 at 12:29 PM IST
Mount Everest Dangers : ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని ఎక్కినవారు జీవితాన్నే గెలిచినట్టుగా భావిస్తారు. శిఖరం ఆఖరి అంచుమీద ఠీవీగా నిలబడి, కిందున్న నేలను చూస్తున్నప్పుడు.. మనసులో ఉప్పొంగే ఆ ఉద్వేగాన్ని వివరించడానికి భాష సరిపోదు! అనుభవించాల్సిందే!!
అయితే ఇదంతా నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. రెండో వైపు చూస్తే చాలా మంది తట్టుకోలేరు. అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న మృత్యువు.. ఎప్పుడు మింగేద్దామా! అన్నట్టుగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఈ గండాలను దాటుకుని శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తే కథ సుఖాంతం అనుకోవడానికి లేదు! తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా అవే ప్రమాదాలు రెండోసారి కూడా మింగేసేందుకు చూస్తుంటాయి! వాటిని కూడా తప్పించుకుని నేలను చేరితేనే ప్రాణాలు నిలిచినట్టు లెక్క! మరి, ఇంతటి ముప్పు అక్కడ ఏముంటుంది? పర్వతారోహకులు ఎలా వాటిని ఎదుర్కొంటారు? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నేపాల్, టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని హిమాలయాల్లో ఎవరెస్టు శిఖరం ఉంది. సముద్ర మట్టం నుంచి దీని ఎత్తు 8,848.86 మీటర్లు. ఈ పర్వతాన్ని అధిరోహించడం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన సాహసంగా పరిగణిస్తారు. ఎవరెస్టులో చివరి 8 వేల మీటర్లను 'డెత్ జోన్'గా పిలుస్తారు. పైకి వెళ్తున్నకొద్దీ గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కఠిన పరిస్థితుల్లో కేవలం 33% ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉంటుంది.
ఊపిరి పరిస్థితి అలా ఉంటే ఉష్ణోగ్రతల తీరు మరింత దారుణంగా ఉంటుంది. మైనస్ 30 డిగ్రీల నుండి మైనస్ 60 డిగ్రీల సెల్సియస్ కు టెంపరేచర్ పడిపోతుంది. చలిగాలులు భీకరంగా గంటకు 160 కిలోమీటర్ల పైన వేగంతో వీస్తాయి. ఈ గాలికి మనిషి ఎగిరిపోగలడు కూడా! వీటికితోడు పర్వతం చాలా చోట్ల నిటారుగా ఉంటుంది. పై ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ నిలువుగా కొండను ఎక్కుతూ.. మనిషి శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్ర హింసకు గురవుతాడు.
ఇంతేనా?
ఈ హారర్ మూవీలో ఇప్పటి వరకూ చెప్పుకున్నది ఫస్టాఫ్ మాత్రమే. సెకండ్ హాఫ్ ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉంటుంది. అంత పెద్ద పర్వతం నుంచి మంచు కొండచరియలు విరిగిపడడం సాధారణం. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. వచ్చి మీదపడ్డాయంటే అంతే సంగతులు.
ఇవేకాకుండా వేసే ప్రతి అడుగూ ప్రమాదకరమే! లోతైన లోయలు ఉంటాయి. వాటిపైన మంచు పరుచుకుని ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ లోయలు కంటికి కనిపించవు. అర్థం కాదు కూడా! అలాంటి ప్రాంతాల్లో అడుగు వేస్తే ఖతమే! అంతు తెలియని అగాథాల్లో కూరుకుపోతారు. అడుగు వేస్తే నేరుగా అగాథంలోకి పడిపోతారు.
ఎత్తుకు వెళ్తున్నకొద్దీ ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. "హై- ఆల్టిట్యూడ్ పల్మనరీ ఎడెమా" తలెత్తుతుంది. అంటే.. లంగ్స్లో నీరు చేరుతుంది. "హై ఆల్టిట్యూడ్ సెరిబ్రల్ ఎడెమా" పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. అంటే.. మెదడు వాపు వస్తుంది. ఇవి ఎంత డేంజర్ అంటే.. క్షణాల్లో ప్రాణాలు తీస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఎవరెస్టుపైన 8,000 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే 'డెత్ జోన్'లో తీవ్రమైన చలి కారణంగా కాళ్లు, చేతుల వేళ్లు, ముక్కు మొద్దుబారిపోయి, రక్తం గడ్డకట్టి కుళ్ళిపోతాయి. దీన్ని ఫ్రాస్ట్బైట్ అంటారు. ఇదే జరిగితే తమ అవయవాలను కోల్పోవాల్సిందే!
ముందస్తు సన్నద్ధత :
ఎవరెస్టు ఎక్కడం ఇంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది కాబట్టే.. పర్వతారోహకులు ముందుగా చాలా కాలం నుంచే ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. కఠినంగా సాధన చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఎవరెస్టుపైన ప్రమాదకర పరిస్థితులను తట్టుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన దుస్తులు ఉంటాయి. స్పెషల్ బూట్లు కూడా తయారు చేస్తారు. వీటి ద్వారా సురక్షితంగా ఎవరెస్టు ఎక్కుతుంటారు.
అయినా కూడా :
ముందుగా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ.. ఎవరెస్టుపై ప్రాణాలు కోల్పోతూనే ఉంటారు. తాజాగా ఇద్దరు భారతీయులు శిఖరం ఎక్కి, కిందకు దిగివస్తుండగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సందీప్ ఆరే, అరుణ్ కుమార్ తివారీగా నేపాల్ అధికారులు వెల్లడించారు. కిందకు దిగుతున్నప్పుడు తీవ్రంగా అలసిపోయారని, కాపాడేందుకు గైడ్స్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఫలితం లేకుండాపోయిందని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకూ ఎవరెస్టు శిఖరంపై 300 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని రికార్డ్స్ చెబుతున్నాయి. ఇంత కఠినమైన ప్రయాణం కాబట్టే.. ఎవరెస్టును అధిరోహించిన వారిని అద్భుతానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అయితే, రిస్క్లేని లైఫ్ కోరుకోకూడదు అంటాడు ప్రఖ్యాత ఫిలాసఫర్ నీషే! మొనాటనీ జీవితాన్ని కోరుకోవద్దని, బతికితే డేంజరస్గానే బతకాలి అంటాడు మరో ఫిలాసఫర్ ఓషో!! అలాంటి వారే ఎవరెస్టు ముందు ధైర్యంగా నిలబడతారు. మీరు కూడా ఇలాంటి సాహసం చేయాలని భావిస్తే.. ముందస్తు సన్నద్ధత పక్కాగా పూర్తి చేసుకొని ప్రయాణం మొదలు పెట్టిండి. శిఖరం జెండా పాతిరండి!