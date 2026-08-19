మీరు ఏఐతో చాట్ చేస్తుంటే - అవతల కరెంటు కాలిపోతోంది!!
- ఏఐ వినియోగంతో విద్యుత్, నీటి వినియోగం, కర్బన ఉద్గారాల పెరుగుదల! - పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఆచితూచి వ్యవహరించాలంటున్న నిపుణులు!
Published : August 19, 2026 at 1:58 PM IST
Why Artificial Intelligence Uses More Power: ప్రస్తుతం ఏ సమాచారం కావాలన్నా అందరిచూపూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ వైపే. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఉపయోగించేవారే. ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలన్నా, ఆకర్షణీయమైన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇలా ఏవి కావాలన్నా కృత్రిమమేధ ద్వారా క్షణాల్లో నెరవేరుతున్నాయి. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, ఏఐతో మనం వేసే ప్రతీ అడుగు వల్ల విద్యుత్, నీటి వినియోగం, కర్బన ఉద్గారాలకు రెక్కలు వస్తాయంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పర్యావరణహితమైన పద్ధతిలో ఈ సాధనాలను వాడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో అసలు కృత్రిమ మేధ వాడకానికి కరెంటుకు సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కరెంటుకు, ఏఐకి సంబంధం ఏంటి? : చిత్రాలను సృష్టించడం వంటి చిన్నపాటి లక్ష్యాలు మొదలు.. వైద్య చిత్రాలను విశ్లేషించి వ్యాధుల నిర్ధారణ లాంటి భారీ లక్ష్యాల వరకూ నిత్యం మనం నిర్దేశించే పనులు నెరవేర్చడానికి ఏఐ చాట్బాట్లు, జనరేటివ్ ఏఐ సాధనాలు తీవ్ర కసరత్తు చేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే అధునాతన డేటా సెంటర్లలో పని మొదలవుతుందని, లక్షలు కోట్లలో కంప్యూటేషన్లు జరుగుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాసెస్ కోసం విద్యుత్ ఖర్చవుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్పన్నమయ్యే వేడిని చల్లార్చడానికి డేటా సెంటర్లకు నీరు అవసరమవుతుందని అంటున్నారు. ఇవి అంతిమంగా పర్యావరణంపై భారం పెంచుతాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం డేటా సెంటర్లు ప్రతీ సంవత్సరం 450 టెరావాట్ అవర్స్ మేర కరెంటును వినియోగిస్తున్నాయని, ఇది ప్రపంచ విద్యుత్ వినియోగంలో 15 శాతంగా ఉందని అంటున్నారు. అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 2025లో వీటి కరెంటు డిమాండ్ 17 శాతం మేర పెరిగిందంటున్నారు. ప్రపంచ విద్యుత్ వినియోగంలో డేటా సెంటర్ల వాటా 3 శాతానికి చేరుకోవచ్చని ఐరాస హెచ్చరిస్తోంది. ఇందులో చాలావరకూ డిమాండ్ను శిలాజ ఇంధనాల ద్వారానే నెరవేర్చడం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు విడుదలై పర్యావరణానికి హాని కలుగుతోందని వివరిస్తున్నారు.
ఎందుకు అంత వినియోగం? : ఏఐ నమూనాలు ఎక్కువగా విద్యుత్ను ఉపయోగించుకోవడానికి, వాటిలోని గ్రాఫిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ వంటి ప్రాసెసర్లే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెబ్సెర్చ్లు, ఈమెయిల్ వంటి చిన్నపాటి లక్ష్యాలకు ఉపయోగించే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (సీపీయూ) కన్నా, ఇవి ఎక్కువగా శక్తిని ఉపయోగించుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఏఐ చాట్బాట్లు, అసిస్టెంట్లను నడిపే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్ఎం) వంటి జనరేటివ్ ఏఐ సాధనాలూ అధిక విద్యుత్ వాడకానికి కారణమవుతున్నాయంటున్నారు. ఇవి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే డిజైన్పై ఆధారపడి ఉంటాయని, ఇలాంటి వ్యవస్థలు వినియోగదారుడు సంధించిన ప్రతి ప్రశ్నకూ భారీగా కాలిక్యులేషన్లు సాగిస్తూ విద్యుత్ను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటాయంటున్నారు.
విడిగా తక్కువే అయినా: ఏఐ వనరుల వినియోగాన్ని తగ్గించేలా చూడాల్సిన ప్రధాన బాధ్యత టెక్ కంపెనీలదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్మార్ట్, విద్యుత్ను ఆదా చేసే అల్గోరిథమ్స్, సమర్థ హార్డ్ వేర్ వంటివి సమకూర్చుకోవాలంటున్నారు. అలాగే ఈ విషయంలో యూజర్లకూ బాధ్యత ఉందంటున్నారు. ఒక మోస్తరు స్థాయి ప్రశ్నకు స్పందించడానికి జెమినైకు 0.24 వాట్ అవర్స్ మేర శక్తి అవసరమవుతుందని అంచనా. ఇది 9 సెకన్ల పాటు టీవీ చూడటానికి అయ్యే విద్యుత్ వాడకంతో సమానం అంటున్నారు. దీనికితోడు 0.26 మిల్లీలీటర్ల నీరు ఖర్చవుతుందని, 0.03 గ్రాముల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుందంటున్నారు.
ఒక పెట్రోల్ కారు 1.5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే సుమారు 400 గ్రాముల మేర ఈ వాయువు వెలువడుతుందంటున్నారు. వ్యక్తిగతంగా చూసినప్పుడు ఏఐ వినియోగం వల్ల పడే ప్రభావం స్వల్పంగానే కనిపించొచ్చు. కానీ వినియోగదారులందరినీ కలిపి లెక్కించినప్పుడు అది అపారంగానే ఉంటోందంటున్నారు. గత ఏడాది తమ చాట్ జీపీటీకి నిత్యం 320 కోట్ల ప్రశ్నలను వినియోగదారులు సంధించినట్లు ఓపెన్ఏఐ చెబుతోందని వివరిస్తున్నారు. భారీ పరిమాణంలో టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, వీడియోలను వారు అడుగుతున్నారని, కొందరు చాట్ బాట్లతో సుదీర్ఘ సంభాషణలు సాగిస్తున్నారంటున్నారు. మరికొందరు సొంత ఏఐ ఏజెంట్లను తయారుచేసుకుంటున్నారని వివరిస్తున్నారు.
నడుం బిగించాలి: ఏఐ వాడకం వల్ల పర్యావరణంపై పడే ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి చిన్నచిన్న సర్దుబాట్లను వినియోగదారులు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- సంబంధిత పనికి నిజంగా ఏఐ తోడ్పాటు అవసరమా అన్నది జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలంటున్నారు. ఈరోజు ఏ దుస్తులు ధరించాలి? వంటి ప్రశ్నలు సంధించడమంటే విమానంలో వెళ్లి కూరగాయలు కొనడం లాంటిదేనని అభివర్ణిస్తున్నారు. వాస్తవ సెర్చ్ ఫలితాలతోపాటు ఆటోమేటిక్గా ఏఐని ఉపయోగించే వెబ్సెర్చ్ ఇంజిన్లకూ ఈ సూత్రం వర్తిస్తుందంటున్నారు. మనం నిర్దిష్ట కథనం కోసం వెతుకుతున్న సమయంలో ఏఐని ఆఫ్ చేయడం వల్ల విద్యుత్ను ఆదా చేయవచ్చని, బ్రౌజర్లో 'వెబ్ రిజల్ట్స్ ఓన్లీ'ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- అనువాదం, సారాంశం పొందడం వంటి నిర్దిష్ట లక్ష్యాల కోసం ఏఐ సాధనాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించే వినియోగదారులు, వ్యాపార సంస్థలు.. చిన్న లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ను ఉపయోగించే అంశాన్ని పరిశీలించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే సంక్షిప్తంగా, తక్కువ కంప్యూటేషన్లతో పనిచేసేలా అవి శిక్షణ పొంది ఉంటాయంటున్నారు. భారీ, బహుళ ప్రయోజన ఎల్ఎల్ఎంతో పోలిస్తే.. అదే అవసరం కోసం అవి తక్కువ శక్తిని ఉపయోగించుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
- మన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను క్లుప్తంగా (బ్రీఫ్) గా ఇవ్వాలని లేదా ఇన్ని పదాల్లోనే అందించాలని ఏఐ చాట్బాట్లకు పరిమితులు విధించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఔట్పుట్ను సగానికి తగ్గించాలని సూచించినప్పుడు కరెంటు వినియోగం సగం మేర తగ్గినట్లు ప్రయోగాల్లో వెల్లడైందని, అయితే ప్రాంప్ట్ను క్లుప్తంగా ఉంచడం వల్ల పెద్దగా విద్యుత్ ఆదా కాలేదనే విషయం తేలినట్లు చెబుతున్నారు. ఔట్పుట్ పరిమాణమే కరెంటు వాడకాన్ని చాలా వరకూ నిర్దేశిస్తోందని అంటున్నారు.
- టెక్ట్స్తో తో పోలిస్తే ఫొటోలు, వీడియోల సృష్టికి ఎక్కువ విద్యుత్ ఖర్చవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. తప్పనిసరైనప్పుడే వీటిని జనరేట్ చేయాలని, తొలుత తక్కువ రిజల్యూషన్ చిత్రాలతో మొదలు పెట్టాలంటున్నారు. అంతా సవ్యంగా సాగుతోందని నిర్ధారించుకున్నాక స్పష్టతను పెంచుకుంటూ పోవాలని సూచిస్తున్నారు. పాత చిత్రాల ఎడిటింగ్కు తక్కువగా కరెంటు వినియోగమవుతుందని, వేర్వేరు రిక్వెస్టుల ద్వారా కాకుండా ఒక విడతలో చిత్రాలను రూపొందించుకోవడం పొదుపైన విధానం అంటున్నారు. సో చూశారుగా, ఏఐ వాడటం వల్ల జరిగే పరిణామాలు. కాబట్టి ఈసారి దానిని ఉపయోగించేముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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