Gold Rate : 'బంగారం' కొనడానికి ఇదే సరైన సమయమా? - రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
Gold Silver Prices : గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి? - అందుకు గల కారణాలను విశ్లేషిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:00 PM IST
ఇప్పుడు 24 క్యారెట్స్ బంగార ధర సుమారు లక్షా 30 వేల రూపాయలు. ఈ ఏడాది జనవరితో పోలిస్తే గోల్డ్ రేట్ 30 శాతం తగ్గింది. గత వారం రోజుల్లోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర దాదాపు 9 శాతం తగ్గింది. మరి, బంగారం కొనే వాళ్లకు ఇది కరెక్ట్ టైమేనా? ఫ్యూచర్లో ఇంకా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇది బెస్ట్ టైమే కానీ!
డిసెంబర్ పెళ్లిళ్ల అవసరాలకు బంగారం కొనేవాళ్లకు ఇది బెస్ట్ టైమ్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే మార్చి, ఏప్రిల్లో మ్యారేజెస్ ఉంటే ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు. లాంగ్ టర్మ్లో ధరలు తగ్గితే మరింత డబ్బు సేవ్ అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయానికొస్తే, ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో కొనొద్దని సలహా ఇస్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో గోల్డ్, సిల్వర్ రెండు కలిపి 10 నుంచి 15 శాతానికి మించకుండా చూసుకోవాలనేది నిపుణుల సూచన.
ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
డిసెంబర్లో అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచవచ్చని మార్కెట్లో అంచనాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి అమెరికా బాండ్ మార్కెట్పై దృష్టి పెట్టొచ్చు. దీనివల్ల మార్కెట్లో గోల్డ్ డిమాండ్ తగ్గి, ధరలు మరింత తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అయితే కచ్చితంగా ఎంత వరకు తగ్గొచ్చు అనేది మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించాలి.
రేటు ఎంత తగ్గింది?
2026 జనవరి 29న 10 గ్రాముల ప్యూర్ గోల్డ్ ధర లక్షా 83 వేల 50 రూపాయలు. ఇది ఆల్టైమ్ రికార్డు. 2026 నవంబర్ 24 నాటికి అది సుమారు లక్షా 30 వేల రూపాయలకు తగ్గింది. అంటే దాదాపు 53 వేల రూపాయలు తగ్గింది. ఈ లెక్క ప్రకారం, దాదాపు పది నెలల్లోనే ధరలు 30 శాతం పడిపోయాయి. వెండి రేటులో కూడా ఇదే స్థాయిలో తగ్గుదల ఉంది. ఒకే ఏడాదిలో ఓ వెలుగు వెలిగిన ఈ రెండు ప్రీషియస్ మెటల్స్ ఈ స్థాయిలో ఎందుకు పతనం అవుతున్నాయి? అందుకు గల కారణాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
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గోల్డ్ రేట్ల పతనానికి కారణాలు :
- బంగారం, వెండి ధరలు ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం వెనక అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ విలువ, దేశాల రిజర్వ్ బ్యాంకుల స్ట్రాటజీ, ఆర్బీఐ రూల్స్ ఇలా అనేక పరిణామాల ప్రభావం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుంది అనే అంచనాలు ఉన్నప్పుడు బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. దీనికి కారణం వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, బాండ్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతుంది. అలాంటప్పుడు గోల్డ్, సిల్వర్పై ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెరుగుతాయి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం పూర్తిగా అదుపులోకి రాలేదు. దీనికితోడు వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించకపోవచ్చనే అంచనాలున్నాయి. దీనితో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండి నుంచి పెట్టుబడులను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు. వీటికి బదులు ఎక్కువ వడ్డీ ఆదాయం వచ్చే అమెరికా బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గి, ధరలు దిగి వస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీనికి రీజన్ ఏమిటంటే, డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో బంగారం, వెండి కొనడం కాస్ట్లీ అవుతుంది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా కొనుగోళ్లపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు డాలర్ బలపడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కంటే డాలర్ బేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లపై ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిసి బులియన్ మార్కెట్లో అమ్మకాలను పెంచుతున్నాయనేది విశ్లేషకుల మాట.
- పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ భయాలతో చాలా దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంక్లు గోల్డ్ కొనుగోళ్లను తాత్కాలికంగా తగ్గించాయి. దీనితో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా తగ్గింది. ఇది కూడా గోల్డ్ ధరలు తగ్గడానికి కారణంగా చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు. భారత్ విషయానికొస్తే, దేశీయంగా గోల్డ్ దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధించింది. లోన్ రూల్స్ కూడా కఠినంగా మార్చింది. ఇది కూడా గోల్డ్ డిమాండ్ తగ్గడానికి కారణమేనని నిపుణులు అంటున్నారు.
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