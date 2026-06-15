వర్షాకాలం వచ్చేసింది! - "WHO" ఏమని హెచ్చరిస్తోందంటే!
దేశంలో ఆందోళన కలిగిస్తోన్న కలుషితాహారం సమస్య - ఈ సీజన్లో మరింత అధికం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 1:29 PM IST
Food Poisioning : ఆహార సంక్షోభం, పౌష్టికాహార లోపం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా దాదాపు 90లక్షల మరణాలు నమోదవుతున్నట్లు పలు సర్వేలు వెల్లడించాయి. ఇదిలా ఉంటే ఆహారవిషతుల్యత కారణంగా దేశంలో 15లక్షల మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొనడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. పెద్దలతో పోలిస్తే, కలుషితాహారం వల్ల చిన్నపిల్లలు దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారని WHO నివేదిక పేర్కొంది. వర్షాకాలంలో నీటి కాలుష్యం సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలో ఆహారకాలుష్యానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరిస్తోంది.
పండ్లు, ఆహార పదార్థాలు, పప్పులు, ధాన్యం నిల్వ మొదలుకుని వినియోగం వరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. ధాన్యం, పప్పులను నిల్వచేయడంలో సరైన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అప్లాటాక్సిన్లు ఏర్పడతాయి. తద్వారా లివర్ ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇక వర్షాకాలంలో తేమం కారణంగా నిల్వ చేసిన పదార్థాల్లో శిలీంధ్రాలు అభివృద్ధి చెందడం తెలిసిందే.
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స్ట్రీట్ ఫుడ్, పచ్చి సలాడ్లలో ఇ.కోలి, నోరోవైరస్ ఉంటున్నట్లు FSSAI నివేదికల వెల్లడించాయి. కలరా వ్యాప్తి కేసుల్లో 60శాతం కలుషిత నీరు ఉపయోగించడమే కారణమని గుర్తించారు. ఇక ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉన్న సమయంలో పాల ఉత్పత్తుల విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే కలుషిత, కృత్రిమ పాలు విక్రయిస్తున్న తరుణంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎండల కారణంగా పాల ఉత్పత్తులు విషతుల్యమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఫ్రిజ్లో కాకుండా బయట గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ ఉంచిన ఆహార పదార్థాల్లో 4-6 గంటల్లోనే "బాసిల్లస్ సెరియస్ టాక్సిన్లు" వృద్ధి చెందుతాయి. వర్షాకాలంలో ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఫుడ్ పాయిజనింగ్ - లక్షణాలు
- కడుపునొప్పి, తలతిరగడం
- డయేరియా
- వాంతులు, వికారం
- దద్దుర్లు, వాపు, జ్వరం
- సముద్రపు ఆహారం(ఉప్పు చేపలు, ఎండు చేపలు) తీసుకున్నపుడు లేదా పురుగుమందుల అవశేషాల కారణంగా తలతిరగడం, కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
- వాంతులు, విరేచనాలు లేదా చూపు మందగిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. కలుషితాహారం వల్ల ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలు, వృద్ధుల్లో 12 గంటలకు పైగా 101°F కంటే ఎక్కువ జ్వరం ఉంటుంది. కలుషితాహారం తీసుకున్న గంటల వ్యవధిలోనే దద్దుర్లు/వాపు లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. బ్యాక్టీరియా విషపదార్థాల లక్షణాలు ఆలస్యంగా 6నుంచి 72 గంటల్లో కనిపిస్తాయి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- పండ్లు, కూరగాయలను బేకింగ్ సోడా ద్రావణంతో తప్పనిసరిగా కడగాలి. తద్వారా పురుగుమందుల అవశేషాలను 90శాతం వరకు తొలగించుకోవచ్చు.
- ఆహార పదార్థాల గడువు తేదీని ధ్రువీకరించుకోవాలి. చికెన్, మటన్, చేప ముక్కలను సరైన టెంపరేచర్లో నిల్వ ఉంచాలి.
- అనుమానాస్పద ఆహారపదార్థాల గురించిన సమాచారం FSSAI "ఫుడ్ సేఫ్టీ కనెక్ట్" యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఫొటో అప్లోడ్ చేస్తే చాలు! వెంటనే సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
- UV-C లైట్ బాక్సులు మార్కెట్లో ప్రస్తుతం రూ.1,500 నుంచి 3వేలల్లో లభ్యమవుతున్నాయి.
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