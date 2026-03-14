"LPG" మన జీవితాల్లోకి అలా వచ్చింది! - అప్పట్లో ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదట!
వంట గ్యాస్ మొదట ఎలా కనుగొన్నారో తెలుసా? - 20వ శతాబ్దపు తొలినాళ్లలో ఆవిష్కరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 5:23 PM IST
LPG Cylinder History : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలల కారణంగా దేశంలో వంటగ్యాస్ కొరత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎల్పీజీ వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పలు హోటళ్లు, రెస్టరంట్లు మూతపడగా, పరిస్థితి ఇంకెన్నాళ్లు కొనసాగుతుందో తెలియక హాస్టళ్ల యాజమానులూ తల పట్టుకుంటున్నారు. గృహావసరాలకు సైతం సిలిండర్లు దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గృహిణులు వాపోతున్నారు. ఇంతగా ప్రభావం చూపుతున్న ఎల్పీజీ సిలిండర్ కథ ఏంటి? ఎప్పుడు కనుగొన్నారు? ఎప్పుడు వాడకంలోకి వచ్చిందో తెలుసుకుందామా?
20వ శతాబ్దపు తొలినాళ్లలో 1910లో అమెరికాలో ఓ కారు యజమానికి కొత్త సమస్య ఎదురైంది. తన కారులో ఎన్నిసార్లు పెట్రోల్ కొట్టించినా తగ్గిపోవడాన్ని అతడు గుర్తించాడు. ట్యాంక్ సరిగ్గానే సీల్ చేసి ఉన్నా, ఎక్కడా లీకేజీ సమస్య లేకున్నా పెట్రోల్ లెవల్ తగ్గడంతో ఎన్ని గ్యారేజీలు తిరిగినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. చివరకు ఈ విషయం యువ కెమిస్ట్ వాల్టర్ ఒ.స్నెల్లింగ్ దృష్టికి వచ్చింది. ఇది చిన్న సమస్యగానే కన్పించినా దీని వెనుక చాలా పెద్ద చిక్కుముడే ఉందని స్నెల్లింగ్ త్వరగానే అర్థం చేసుకున్నాడు. కానీ, అందుకు సహేతుక కారణం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు పెట్రోల్పై పరీక్షలు ప్రారంభించాడు.
పెట్రోల్ ఆవిరి కావడంపై పరిశోధనల్లో స్నెల్లింగ్ ఆసక్తికర విషయాన్ని గమనించాడు. పెట్రోల్లో అంతర్లీనంగా కొన్ని అస్థిర వాయువులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఆయన పెట్రోల్లోని పదార్థాలను తన ల్యాబ్లో వేరు చేసి వాటి స్వభావాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. సాధారణంగా ఇంధనం ద్రవరూపంలోనే ఉంటుంది కానీ, అందులోని తేలికపాటి వాయువులు మాత్రం వేగంగా గాల్లో కలిసి ఆవిరైపోతున్నట్లు స్నెల్లింగ్ కనుగొన్నాడు. వాయువుల కారణంగానే ట్యాంక్లో పెట్రోల్ తగ్గిపోయినట్లు ధ్రువీకరించుకున్నాడు. అయితే, ఈ విషయమై అప్పటివరకు ఎక్కడా పరిశోధనలు గానీ, పెద్దగా అధ్యయనాలు గానీ జరగలేదు. ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ అనే తేలికపాటి వాయువులు పెట్రోల్లో కలిసి ఉంటాయి. ఇవి వేగంగా మండే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మొదట్లో చమురు శుద్ధి కేంద్రాలు వీటిని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. కానీ, స్నెల్లింగ్ మాత్రం అవి వృథా వాయువులు కాదని, వాటిని మన అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చని వెలుగులోకి తీసుకువచ్చాడు.
అలా మొదలైంది
అత్యంత పీడన పరిస్థితుల్లో ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ వాయువులను చల్లబరిచి బలమైన లోహ కంటైనర్లలో భద్రపరచొచ్చని స్నెల్లింగ్ కనుగొన్నారు. వాటిని ఇతర అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచించాడు. అలా సిలిండర్లలో బంధించిన వాయువే ఇప్పుడు మనం నిత్యం వినియోగిస్తున్న "ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ - ఎల్పీజీ(LPG)". స్నెల్లింగ్ పరిశోధనలతోనే ప్రపంచానికి ఈ ఇంధనం పరిచయమైనప్పటికీ కొన్ని కంపెనీలు దాన్ని వ్యాపారంగా మలుచుకున్నాయి. ఎల్పీజీని ఉత్పత్తి చేసి సిలిండర్లలో నింపి విక్రయాలు ప్రారంభించాయి. ఉత్పత్తి చేసిన ప్రారంభంలో ఈ గ్యాస్ను హీటింగ్, పరిశ్రమల అవసరాలకు వినియోగించేవారు. క్రమక్రమంగా ఈ సిలిండర్లు వంటగదిలోకి వచ్చేశాయి. నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమంలో శుద్ధ ఇంధనంగా మారిన ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్గా నిత్య జీవితంలో స్థిరపడింది.
ఎవరీ స్నెల్లింగ్
1880లో వాషింగ్టన్లో జన్మించిన వాల్టర్ ఒ.స్నెల్లింగ్ చిన్నతనం నుంచే ప్రయోగాలను ఇష్టపడేవాడు. కెమిస్ట్రీ చదువుకున్న ఆయన తన కెరీర్లో ఎక్కువ కాలం ఇంధనం, పెట్రోల్ ఉత్పత్తులను అధ్యయనం చేసి ఎన్నో ఆవిష్కరణలు తీసుకొచ్చారు. 1965లో ఆయన కన్నుమూసినా ఆయన కనుగొన్న ఎల్పీజీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని వస్తువుగా ప్రతి ఇంట్లో తిష్ఠవేసింది.
