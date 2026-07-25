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తిరుమల జపాలీ తీర్థంలో తెల్లటి నీళ్లు! - కారణం ఏంటో తెలుసా?

- భక్తులు తాగే కుళాయిల్లోంచి వస్తున్న తెలుపు రంగు నీరు - స్పందించిన తిరుమల దేవస్థానం సిబ్బంది

Tirumala japali theertham
Tirumala japali theertham (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 11:10 AM IST

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japali theertham : తిరుమల కొండపై ఎన్నో ప్రముఖ దర్శనీయ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. స్వామివారి దర్శనం తర్వాత భక్తులు సందర్శించే ప్రదేశాల్లో జపాలి తీర్థం ఒకటి. పాపవినాశనం రోడ్డులో జపాలి తీర్థం వద్ద శ్రీ ఆంజనేయస్వామి గుడి కూడా ఉంది. అక్కడ భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాగునీటి కుళాయిల్లో నీళ్లు తెల్లగా రావడం ఆశ్చర్యకరంగా మారింది. అచ్చం మజ్జిగ లాగానే తెల్లగా ఉండడం విశేషం. గడిచిన కొన్ని రోజులుగా నీరు ఇలాగే వస్తోందని భక్తులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో రుచిలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పూ లేదని చెప్పడం గమనార్హం. ఈ విషయమై తిరుమల టీటీడీ మెడికల్ ఆఫీసర్ సునీల్‌ను వివరణ కోరగా, ఆ నీటి నమూనాలను సేకరిస్తామని, ల్యాబ్‌లో పరీక్ష చేయించిన తర్వాత కారణం తెలుస్తుందని అన్నారు.

తెల్లగా ఎప్పుడు మారొచ్చు? :

నీళ్లు ఇలా తెల్లని రంగులోకి మారడానికి అత్యంత సాధారణ కారణం నీటి బుడగలు కావొచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. నీటిని సరఫరా చేసే పైపులలో అధిక ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు.. ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ వంటి వాయువులు నీటిలో కరిగిపోతాయి. ఇలాంటప్పుడు కుళాయి తిప్పితే ఒక్కసారిగా పీడనం తగ్గిపోతుంది. ఆ కరిగిన వాయువులు మైక్రోస్కోపిక్ గాలి బుడగలుగా మారిపోతాయట. ఈ కారణం వల్ల ఆ నీళ్లు చూడటానికి పాలు లేదా మజ్జిగలా తెల్లగా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు.

కొన్ని ప్రాంతాల్లోని భూగర్భ జలాల్లో, కొండలపై నుంచి వచ్చే నీటిలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజ లవణాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల నీరు నిల్వ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రవాహ వేగం మారినప్పుడు ఈ కాల్షియం కణాలు నీటిని తెల్లగా మార్చవచ్చని అంటున్నారు.

ఒక్కోసారి ఉష్ణోగ్రతలోని తేడాల వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చని చెబుతున్నారు. వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే కొండలపైకి పంపించే నీరు చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆక్సీజన్ అందులో స్టోర్​ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందట. అలాంటి నీరు బయటకు వచ్చి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతకు తగిలినప్పుడు గాలి బుడగలు విడుదలై నీరు తెల్లగా కనిపించే అవకాశం కూడా ఉంటుందట.

ఇలా నీళ్లు తెల్లగా మారడానికి పలు కారణాలు ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అసలైన కారణం ఏంటన్నది టీటీడీ పరీక్షల తర్వాతే తేలే అవకాశం ఉంది.

జపాలీ తీర్థం ఎక్కడ?

తిరుమల కొండ మీద దట్టమైన అడవుల్లో ఈ జపాలి తీర్థం ఉంది. తిరుమల-పాపనాశనం రోడ్డు మార్గంలో గోగర్భం వద్ద సుమారు 3 కిలోమీటర్ల ఉంటుంది. ఇక్కడే స్వామి ఆంజనేయుడు స్వయంభువుగా వెలిశాడని స్థలపురాణం. ఈ గుడికి చేరుకోవాలంటే సుమారు కిలోమీటరు పైన అడవిలో నడవాల్సి ఉంటుంది. తిరుమల ఏడుకొండల్లో ఒక కొండ హనుమాన్ మాతృమూర్తి పేరిట అంజనాద్రిగా విలసిల్లుతోందని పండితులు చెబుతారు.

ప్రతిరోజూ పొద్దున 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటల వరకు, తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది. తిరుమల కొండకు వెళ్లే భక్తులు చాలామంది తప్పకుండా జపాలి ఆలయంలో ఆంజనేయుడిని కూడా దర్శించుకుని వెళ్తారు.

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WHITE WATER IN TIRUMALA
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JAPALI THEERTHAM
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