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'ఇల్లు' కట్టిస్తున్నారా? - సరైన నీళ్లు వాడకపోతే 'భవనం' దెబ్బతినే ఛాన్స్!

ఇంటి నిర్మాణానికి 'సరైన నీళ్లు' ఇలా ఎంచుకోవాలి! - అప్పుడే భవనానికి పూర్తి స్థాయి పటిష్ఠత అంటున్న నిపుణులు!

House Construction
House Construction (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:15 PM IST

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House Construction Water Quality : సొంతింటి కల అనేది కేవలం నాలుగు గోడల నిర్మాణమే కాదు, సగటు మనిషి జీవితకాల స్వప్నం. అయితే, ఎంతో కష్టపడి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కూడబెట్టి, కలల సౌధాన్ని నిర్మించుకునేటప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇంటి నిర్మాణంలో సిమెంట్, స్టీల్ మాత్రమే కాదు వాడే నీటిని కూడా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. నీళ్లు బాగాలేకపోతే కాంక్రీట్ బలం తగ్గి, గోడలకు పగుళ్లు వస్తాయంటున్నారు. మరి, ఇంటి నిర్మాణానికి ఎలాంటి నీళ్లు వాడాలి? నీటి నాణ్యతను ఎలా గుర్తించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇంటి నిర్మాణరంగంలో వాటర్ ప్రధానంగా సిమెంట్‌ గట్టిపడటం, క్యూరింగ్, సిమెంట్‌ మిశ్రమం సరిగ్గా కలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నీరు నాణ్యంగా ఉంటేనే భవనం భద్రంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. వాటర్ క్వాలిటీ అంటే కేవలం పైకి శుభ్రంగా కనిపించడమే కాదు, దాని రసాయన కూర్పు, పీహెచ్‌ స్థాయులు, లవణాలు, సేంద్రియ పదార్థాల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఉప్పు నీటితో భవనానికి ముప్పు!

హౌస్​ కన్​స్ట్రక్షన్​కు వాడే నీటిలో ఉప్పు, క్లోరైడ్‌ శాతం అధికంగా ఉంటే తాగడానికే కాదు నిర్మాణానికి కూడా పనికిరాదని చెబుతున్నారు ఇంజినీర్లు. ఇలాంటి వాటర్​ వాడడం కాంక్రీట్‌ లోపల ఉండే ఇనుమును వేగంగా తుప్పు పట్టేలా చేస్తుందంటున్నారు. ఐరన్ తుప్పు పట్టినప్పుడు అది ఉబ్బిపోయి కాంక్రీట్‌ పెచ్చులు ఊడిపోతాయి. స్తంభాలు, స్లాబుల్లో పగుళ్లు రావడానికి దారితీస్తుందంటున్నారు. మొత్తంగా ఇది భవనం పునాదినే బలహీనపరుస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

సిమెంట్‌ గట్టిపడే శక్తి తగ్గుదల :

ఇంటి నిర్మాణానికి వాడే నీటిలో సల్ఫేట్లు, ఇతర రసాయనాలు, సేంద్రియ వ్యర్థాలు అధికంగా ఉంటే అవి సిమెంట్‌ మిశ్రమం సరిగ్గా గట్టిపడకుండా అడ్డుకుంటాయి. దాంతో కాంక్రీట్‌ అనుకున్న టైమ్​కు గట్టిపడదు. దాంతో భవనానికి పూర్తి స్థాయి పటిష్ఠత రాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

గోడలపై తెల్లటి మచ్చలు :

కొన్ని జలాల్లో క్షారాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటర్​తో ఇల్లు నిర్మిస్తే ఇల్లు క్యూరింగ్‌ అయిన తర్వాత గోడలపై తెల్లటి పొడి, మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు. ఇవి గోడల అందాన్ని పాడు చేయడమే కాకుండా ప్లాస్టరింగ్‌ ఊడిపోయే విధంగా చేస్తుందంటున్నారు.

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ఎలాంటి నీటిని వాడాలంటే?

  • భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ(ఐఎస్‌ : 456-2000) ప్రకారం, ఇంటి నిర్మాణానికి వాడే వాటర్​ కొన్ని పారామితులు కలిగి ఉండాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • PH విలువ 6 నుంచి 8.5 మధ్య ఉండే నీళ్లు వాడడం మంచిది. అలాకాకుండా, ఎక్కువ ఆమ్ల గుణం, అధిక క్షార గుణం ఉన్న వాటర్ సిమెంట్‌ రసాయన ప్రక్రియను దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు.
  • వాటర్​లో కరిగిన ఘన పదార్థాల(టీడీఎస్‌) స్థాయి 2000పీపీఎం కంటే తక్కువగా ఉండటం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ టీడీఎస్‌ ఉంటే కాంక్రీట్‌ బలం తగ్గడంతో పాటు ఇనుము తప్పుపట్టే ఛాన్స్ పెరుగుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • రీఇన్‌ఫోర్డ్స్‌ కాంక్రీట్‌(ఆర్‌సీసీ) కోసం క్లోరైడ్‌ పరిమాణం 500 మి.గ్రా/లీ మించకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే, సల్ఫేట్లు 1000మి.గ్రా/లీ లోపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇవి అధికమైతే ఇనుము, సిమెంటుతో రసాయన చర్య జరిపి భవనం మన్నికను తగ్గిస్తాయంటున్నారు.
  • వాటర్ దుర్వాసన రాకూడదు. కలర్ ఛేంజ్ అయినా, స్మెల్ వచ్చినా అది కలుషిత నీరని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటి నీటిని నిర్మాణంలో వాడొద్దంటున్నారు.

ఎలా ఉంటే పరీక్షలు అవసరం?

  • తాగునీరు ఇంటి నిర్మాణానికి కూడా అనువైంది. ఈ వాటర్​ను పరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. నేరుగా కన్​స్ట్రక్షన్స్​కు వాడుకోవచ్చు.
  • ఇంటి నిర్మాణాలకు భూగర్భ జలాలను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అయితే, ఉపయోగించే ముందు నీటి కఠినత్వం, టీడీఎస్‌ వంటి పరీక్షలు చేయించడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
  • కొందరు నది, చెరువులోని నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా తీసుకొచ్చి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ నీటిలో మట్టి, సేంద్రియ పదార్థాలు అధికంగా ఉంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, అలాంటి నీటిని శుద్ధిచేసి వాడటం మేలు అంటున్నారు.

నిర్ధారణ అయ్యాకే ఉపయోగించాలి :

"కొత్త కన్​స్ట్రక్షన్, పాత కన్​స్ట్రక్షన్ కావొచ్చు.ఆ నిర్మాణం పూర్తి అయ్యాక దాని నుంచి తెల్ల తెల్లగా మచ్చలు కనిపిస్తుంటాయి. వాటిని 'ఎఫ్లరేషన్స్' అంటారు.ఈ ఎఫ్లరేషన్స్ అనేవి బ్రిక్ వర్క్​లో వాడిన నీటి నుంచి రావొచ్చు. లేదంటే మనం ఫ్లాస్టరింగ్​కు వాడిన వాటర్​ వల్ల రావొచ్చు. అందుకే, కన్​స్ట్రక్షన్​కు ఉపయోగించే వాటర్​ను నాణ్యత పరీక్ష చేయించాక, నిర్మాణాలకు కావాల్సిన పారామితుల్లో ఉందని నిర్ధారణ అయ్యాకే వాడాలి."-M. రాజిరెడ్డి, డైరెక్టర్ సీటీటీఐ, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్​స్ట్రక్షన్, హైదరాబాద్

ఇక చివరగా మీరు ఒకవేళ బిల్డర్‌ వద్ద విల్లా, ఫ్లాట్‌ కొంటే మాత్రం వాటి ధర, కల్పించే సౌకర్యాలతో పాటు నీటి నాణ్యత పరీక్షల విషయం అడగడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు నిపుణులు.

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