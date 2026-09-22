'చికెన్ 65' ఎక్కడ పుట్టింది? - మంచూరియాను ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశారు?
వంటకాల వెనుక ఆసక్తికరమైన కథనాలు - మీరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:16 PM IST
New Recipes indian : హోటల్కి వెళ్లేవాళ్లలో ఎక్కువ మంది ఆర్డర్ చేసే టిఫిన్ దోశ అని ఎన్నో సర్వేలు తేల్చాయి. ఇక రెస్టరంట్లో తందూరీ చికెన్, రోడ్ సైడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో మంచూరియా! ఎక్కువగా ఇష్టపడతారట. ఇలా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడే మంచూరియా, పేరు వినగానే నోరూరించే చికెన్ 65 వంటి ఎన్నో రుచికరమైన వంటలున్నాయి. అయితే, వాటిని తొలి సారిగా ఎవరు తయారు చేశారు? ఎక్కడ ఆవిష్కరించారు?
కరకరలాడే చికెన్ 65 కొత్త ప్రయోగం!
నాన్వెజ్ ప్రియులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఫేవరెట్ స్టార్టర్ క్రిస్పీ క్రిస్పీ చికెన్65. ఇప్పుడు స్ట్రీట్ ఫుడ్గానూ ఇది లభిస్తున్నా కొన్నేళ్ల కిందట చెన్నైలోని బుహారీ హోటల్లో మాత్రమే లభించేది. ఎందుకంటే ఆ స్పెషల్ డిష్ పుట్టింది అక్కడే కాగా, ఆర్డర్ చేసిన కాసేపటికే వడ్డించే ఈ ఐటమ్ని తినడానికి ఎంతోమంది వచ్చేవాళ్లు. 1951 సంవత్సరంలో అన్నం, పప్పు, కూరల్ని పెట్టే భోజనశాలలే అందుబాటులో ఉన్న ఆ రోజుల్లో ఎ.ఎమ్.బుహారీ తొలిసారిగా నాన్వెజ్టేరియన్ వంటకాలతో రెస్టరంట్ని ప్రారంభించాడట. మొదటి ఆరు నెలలు ఎవరూ అటువైపే రాకపోయినా క్రమంగా నాన్వెజ్ ప్రియుల్ని ఆకట్టుకుంది. నాన్వెజ్ రెసిపీలతో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేయడంతో ఆ వంటకాలు అందరికీ నచ్చి ట్రెండ్ క్రియేట్ చేశాయి. రోజులో కేవలం ఒక గంట హోటల్ శుభ్రం చేయడానికి మాత్రమే మూసేవారట. ఆ తర్వాత మిగిలిన 23 గంటలూ భోజన ప్రియులతో కిక్కిరిసి పోయేదట. చికెన్ ముక్కలకు మసాలా, కార్న్ పొడిలాంటివి దట్టించి కరకరలాడేలా డీప్ ఫ్రై చేసేవారట. చివరగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగుతో గార్నిష్ చేసి ఇచ్చేవారు. 1965లో తయారు చేశాడు కాబట్టి చికెన్ 65 అనే పేరొచ్చిందిన హోటల్ యజమానుల ద్వారా తెలుస్తోంది.
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రొట్టెలా కాల్చిందే తందూరీ!
స్వాతంత్య్రం రాకముందు పంజాబ్లోని పెషావర్లో పుట్టిన తందూరీ చికెన్ భారతీయ వంటకాల జాబితాలో ముందుంటుంది. రెస్టరంట్లో పనిచేసే కుందన్లాల్ గుజ్రాల్ అనే కుర్రాడు యజమాని కోసం ఒక కొత్త వంటకాన్ని తయారుచేయాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్తగా ఆలోచించాడు. రొట్టెల్నీ, నాన్స్నీ మట్టిపొయ్యిలో కాల్చినట్టే చికెన్ ముక్కల్ని పెరుగు, అల్లం, వెల్లుల్లి, మసాలా ఇతర పదార్థాలతో మారినేట్ చేసి పొయ్యిలో కాల్చాడు. కశ్మీరీ చిల్లీ వాడటం వల్ల ప్రకాశవంతమైన రంగు రాగా, లోపల జ్యూసీ జ్యూసీ రుచితో తయారైంది. దేశ విభజన తర్వాత 1947లో దిల్లీకి వచ్చి 'మోతీ మహల్' పేరిట హోటల్ ప్రారంభించి ఇక్కడి ప్రజలకు తందూరీ చికెన్ అందించాడు కుందన్లాల్. పొగ వాసన, ఎర్రటి రంగు, మసాలా రుచి విపరీతంగా ఆకట్టుకుని చికెన్ ఘుమఘుమలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించాయి.
మొదటి ఫ్యూజన్ ఫుడ్ మంచూరియా!
1975లో ముంబయిలోని ఇండియా క్రికెట్ క్లబ్కి వచ్చిన కస్టమర్ మెనూలో లేని రుచికరమైన ఒక కొత్త ఐటమ్ కావాలని షెఫ్ నెల్సన్ వాంగ్ని కోరాడట. దీంతో వాంగ్ కాస్త ఆలోచించి, ముందు భారతీయ వంటల పద్ధతిలో నూనెలో తరిగిన వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చి మిరపకాయలు వేసి, ఆ తర్వాత మసాలాలకు బదులు కాస్త వెరైటీగా సోయా సాస్, కార్న్ స్టార్చ్ లాంటివి వేసి, ఫ్రైడ్ చికెన్ ముక్కల్ని కలిపాడట. కొత్తదనం కోసం మంచూరియా అని పేరు పెట్టడంతో ఆ రుచి అందరి నోటా వహ్వా అనిపించిందట. ఆ తర్వాత కాలీఫ్లవర్, కూరగాయలూ, పనీర్, మటన్, ఫిష్ తదితర పదార్థాలతో మంచూరియాను తయారు చేస్తున్నారు. ఫుడ్లవర్స్ కోసం దీంట్లోనే డ్రై, సెమీ డ్రై, గ్రేవీ తదితర రకాల్నీ తీసుకురావడంతో ఆసియా మొత్తంలోనే అదిరిపోయే వంటకంగా మారిపోయింది.
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