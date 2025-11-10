ETV Bharat / offbeat

రోజూ చేస్తున్న పని బోర్ కొడుతోందా? - మనసు కొత్తదనం కోరుతోందా? - ఇలా ప్లాన్ చేస్తే ఫుల్ హ్యాపీ!

జీవితం రిపీట్‌ మోడ్‌లో పడిందా? - ఇలా బ్రేక్‌ చేయండి!

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 5:00 PM IST

Routine Lifestyle : ఓ వయసుకొచ్చాక, ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు మీద పడినపుడు అవే ప్రపంచమైపోతాయి. దీంతో ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేసి ఆఫీసుకెళ్లడం, తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి కాసేపు టీవీ చూసి నిద్రలోకి జారుకోవడం. ఇక అంతే! రోజూ అవే పనులు! జీవితం రిపీట్‌ మోడ్‌లో పడినట్లుగా, కూలి పనులకు వెళ్లినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడే మన మనసు కొత్తదనం కోరుకుంటుంది. "కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు"గా అని చెప్పకనే చెబుతుంది. ఎపుడైనా, ఏదైనా సరే కొత్తగా చేసే పని మనిషికి, మనసుకు నూతన ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇందుకోసం మీ రొటీన్‌ జీవితంలో వారంలో ఒక రోజును భిన్నంగా గడిపితే చాలు. అది ఎలా ప్లాన్ చేయాలో ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఫాలో చేస్తే చాలు!

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

స్నేహితులతో సరదాగా

ఆఫీసు పనుల్లో పడి స్నేహితులను ఫోన్‌లో పలకరించడమే మర్చిపోతున్నాం. కొలీగ్స్​తో సరదాలు, సంభాషణలు తప్ప చిన్న నాటి, పాత మిత్రులను కలిసే అవకాశం కోల్పోతున్నాం. వీలు చూసుకొని ఓ రోజు స్నేహితుల్ని ఇంటికి పిలవడమో, లంచ్‌/డిన్నర్‌ చేసిన తర్వాత సరదాగా మాట్లాడుకోవడమో చేయండి. చిన్నతనంలో చేసిన చిలిపి పనులను గుర్తుచేసుకోవడంతో పాటు ఆపాత మధురాలను నెమరేయండి. ఇవన్నీ మీ స్నేహబంధాన్ని బలపర్చడమే కాకుండా మీకు తెలియకుండానే ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి.

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

ప్రకృతిలో ఒక రోజు

ఎపుడూ వెళ్లే ఆఫీసే, ఎపుడూ ఉండే ఇల్లే! అందుకే ఆ రెండింటినీ ఓ సారి పక్కన పెట్టేయండి. ఓ రోజును కేటాయించుకుని ప్రకృతిలో గడిపేందుకు ప్రయత్నించండి. అలాగని ఎక్కడికో సుదూరంగా వెళ్లాల్సిన అవసరంలే లేదు. జేబు ఖాళీ చేసుకోవాల్సిన పన్లేదు. సమీపంలోని పార్కు, నది/సముద్ర తీరంలో సేద దీరితే చాలు! వీలైతే, కొండలు, గుట్టలు, అడవులు, సరస్సులు ఉండే దూర ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా వెళ్లండి. ప్రయాణాలను ఆస్వాదించండి. వెళ్లిన చోట ప్రకృతిలో మమేకమై సరికొత్త అనుభూతులతో జీవితాన్ని రీఛార్జ్‌ చేసుకోండి.

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

సోషల్‌మీడియాకు బై బై

వారంలో, నెలలో ఒక రోజు ఫోన్ పక్కన పెట్టేయండి. మొత్తం సోషల్‌మీడియాకు దూరంగా ఉండి దానికి బదులుగా పుస్తకం చదవండి. లేదా ఇంటిని చక్కగా సర్దుకోండి. ఖాళీగా ఉన్న రోజు కూడా పనేనా? అనుకుంటే ఏ ఆలయానికో, స్వచ్ఛంద సంస్థకో వెళ్లి రోజంతా వాలంటీరుగా సేవలు అందించండి. ఇతరులకు సాయం చేయడంలో సంతృప్తి మీ జీవితంలో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది.

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

రోజంతా విశ్రాంతి

రొటీన్‌ జీవితంతో అలిసిపోయిన శరీరానికి, మనసుకు విశ్రాంతి తప్పనిసరి అవసరం. అందుకే, ఇంట్లోనే ఉండి ఏ పనీ చేయకుండా ఒక రోజంతా విశ్రాంతి తీసుకోండి. లేదా వంట చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. స్వయంగా తయారు చేసుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా! గంటలతరబడి నిద్రించండమో లేక హాల్‌/బాల్కనీలో ఖాళీగా కూర్చొని టీ/కాఫీని ఆస్వాదిస్తూ తాగడమో చేస్తే సరి. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు/పెంపుడు జంతువులు ఉంటే ఆడుకోవడం అలవాటైతే మీలో శక్తి పునరుత్తేజితం అవుతుంది.

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

కొత్తది నేర్చుకోండి

ఒక రోజు అన్ని పనులకు సెలవు పెట్టి మీరు ఎప్పుడూ చేయని పనిని నేర్చుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. మీకు తెలియని ఆట, పాట, భాషను నేర్చుకోండి. యూట్యూబ్‌ చూస్తూ కొత్త రకం వంటలు చేయడమో లేక కొత్త సబ్జెక్టు గురించి తెలుసుకొని పట్టు సాధించడమో చేస్తే సరి. శారీరక సౌందర్యంపై దృష్టి పెట్టి ఫేస్‌ప్యాక్‌, మసాజ్‌ చేయించుకుంటే సరి.

routine_lifestyle
routine_lifestyle (Eenadu)

వాకింగ్‌ షాపింగ్‌

బోర్‌ ఫీలైతే షాపింగ్‌ చేస్తే ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. షాపింగ్‌ అంటే నచ్చిన ప్రతి వస్తువూ కొనాలని కాదు. కేవలం మార్కెట్‌/షాపింగ్‌ మాల్‌లో నడుస్తూ విండో షాపింగ్‌ అలవాటు చేసుకోండి. కొత్తగా వచ్చిన ష్యాషన్‌ ట్రెండ్స్‌, దుస్తులు/వస్తువుల ధరలు పరిశీలిస్తే చాలు! వాటి ధర మీ బడ్జెట్‌ పరిధిలో ఉంటే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

