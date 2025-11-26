ETV Bharat / offbeat

అరుణాచలంలో "మహా దీపోత్సవం" ఎపుడో తెలుసా? - పది రోజులు వెలిగే 3టన్నుల నెయ్యి దీపం!

అరుణాచలంలో కొనసాగుతున్న కార్తిక ఉత్సవాలు - భరణి దీపం వెలిగించేది అప్పుడే!

karthigai_deepam_2025_tiruvannamalai
karthigai_deepam_2025_tiruvannamalai (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Karthigai Deepam 2025 Tiruvannamalai : తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వరస్వామి ఆలయంలో కార్తిక దీపోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 21 ప్రారంభమైన ప్రత్యేక వేడుకల్లో భాగంగా తొలి రోజున దుర్గమ్మ ఉత్సవం, రెండో రోజు సింహవాహనంపై పిడారి అమ్మ ఊరేగింపు, మూడో రోజు వెండి మూషిక వాహనంపై వినాయకుడి దర్శనం కాగా, ఈ నెల 24న ఉదయం ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు. 25న బంగారు సూర్యప్రభపై ఉదయం చంద్రశేఖరస్వామి ఊరేగింపు రాత్రి వెండి ఇంద్ర విమానాల్లో పంచమూర్తుల కటాక్షం జరిపించారు.

  • ఈ నెల 26న ఉదయం భూతవాహనంలో చంద్రశేఖరస్వామి ఊరేగింపు నిర్వహించగా ఇవాళ రాత్రి సింహ వాహనం, వెండి హంస వాహనాల్లో పంచమూర్తుల దర్శనం ఉంటుంది.
  • ఈ నెల 27న ఉదయం సర్ప వాహనంలో చంద్రశేఖరస్వామి దర్శనం, రాత్రి వెండి కామధేను, కర్పగ వృక్ష వాహనాల్లో పంచమూర్తుల ఊరేగింపు ఉంటుంది.
  • ఈ నెల 28న శుక్రవారం ఉదయం అద్దాల వృషభ వాహనంలో చంద్రశేఖరస్వామి, రాత్రి వెండి మెగా వృషభ వాహనంలో పంచమూర్తులు ఊరేగింపు నిర్వహించనున్నారు.
  • ఈ నెల 29న శనివారం ఉదయం వెండి గజ వాహనంలో చంద్రశేఖరస్వామి, అనంతరం 63 నాయన్మార్ల ఊరేగింపు, రాత్రి వెండి రథం, వెండి విమానాల్లో పంచమూర్తుల కటాక్షం ఉంటుంది.
  • ఈ నెల 30న ఆదివారం ఉదయం పంచమూర్తుల రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
  • డిసెంబరు 1న అశ్వవాహనంలో చంద్రశేఖరస్వామి అభయం. సాయంత్రం పిచ్చాండవర్‌ ఉత్సవం, రాత్రి అశ్వవాహనంలో పంచమూర్తుల దర్శనం ఉంటుంది.
  • డిసెంబరు 2న పురుషముని వాహనంపై చంద్రశేఖరస్వామి, రాత్రి కైలాస, కామధేను వాహనాల్లో పంచమూర్తులను ఊరేగిస్తారు.
  • డిసెంబర్ 3న ఉత్సవాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన మహాదీపోత్సవం ఉంటుంది. సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆలయంలో భరణి దీపం, సాయంత్రం 6 గంటలకు 1,667 అడుగుల ఎత్తైన కొండపై మహాదీపం వెలిగిస్తారు. అదేరోజున పంచమూర్తులను బంగారు వృషభ వాహనంలో ఊరేగిస్తారు.
  • డిసెంబరు 4వ తేదీ రాత్రి అయ్యాన్‌గుంటలో చంద్రశేఖర స్వామి తెప్పోత్సవం, మర్నాడు పరాశక్తి అమ్మవారి తెప్పోత్సవం, 6వ తేదీన సుబ్రమణ్యస్వామి తెప్పోత్సవం ఉంటుంది.
  • ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన డిసెంబర్ 7వ తేదీన రాత్రి 9 గంటలకు చండికేశ్వరస్వామి వెండి వృషభ వాహనంలో ఊరేగింపు నిర్వహించనున్నారు.

చిరుదివ్వెతో పదిరోజుల దీపం

అరుణాచలేశ్వరుడి సన్నిధిలో డిసెంబర్ 3వ తేదీ సాయంత్రం భరణి దీపం పేరుతో చిరుదివ్వెను వెలిగిస్తారు. అదే రోజున అరుణగిరిపై శాంతిప్రదాయక జ్యోతి పేరిట మహాదీపాన్ని భరణి దీపంతోనే ప్రజ్వలింపజేస్తారు. "కార్తిగై దీపం"గా వ్యవహరించే మహా దీపోత్సవంలో మూడుటన్నుల ఆవు నెయ్యి ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని మైళ్ దూరం వరకు కనిపించే ఈ దివ్య జ్యోతి పది రోజుల పాటు వెలుగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే ఈ దీపాన్ని దర్శించుకోవాలనీ, గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలని లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ పౌర్ణమికి అరుణాచలం చేరుకుంటారు.

ఇదే రోజున అరుణాచలేశ్వరుడి ఉత్సవమూర్తి పెరియనాయగర్‌ అపీత కుచలాంబ, సుబ్రహ్మణ్య సహితంగా స్వర్గమయ వృషభ వాహనంపై ఊరేగుతూ గిరి ప్రదర్శన చేస్తాడు.

