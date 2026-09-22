కారు/బైక్ యూజ్ చేస్తున్నారా? - సమయానికి 'ఇది' చేయించకపోతే రూ.వేలల్లో నష్టం!
-సకాలంలో వీల్ అలైన్మెంట్ తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు - ఇది సరిగ్గా లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు!
Published : September 22, 2026 at 2:44 PM IST
Wheel Alignment Repair: ఇష్టమైన బండి లేదా కారు కొనుక్కున్నప్పుడు దానిని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. ఇక వాహనం మీద చిన్న గీత పడిన ప్రాణం చివుక్కుమంటుంది. అందుకే చాలా మంది వాహనదారులు బండి విషయంలో ముఖ్యంగా ఇంజిన్ కండిషన్, మైలేజ్, బాడీపై పడే గీతల గురించి ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా మనల్ని గమ్యస్థానాలకు చేర్చే టైర్ల విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. ఎక్కడికైనా ప్రయాణమైనప్పుడు టైర్లలో గాలి సరిపోతుందో లేదో చూసుకుంటారు కానీ, వాహన భద్రతలో, ప్రయాణ సౌకర్యంలో అత్యంత కీలకమైన వీల్ అలైన్మెంట్ను మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు వీల్ అలైన్మెంట్ అంటే ఏమిటి? ఇది సరిగ్గా లేకుంటే జరిగే ఇబ్బందులు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వీల్ అలైన్మెంట్ అంటే ఏమిటి: వీల్ అలైన్మెంట్ అంటే వాహనం టైర్లు రోడ్డుకు సరైన కోణంలో, ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉండేలా సర్దడం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇది టైర్లకు చేసే పని కాదని, టైర్లను బండికి కనెక్ట్ చేసే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను సరిచేసే ప్రక్రియ అంటున్నారు. ఇది చేయడం వల్ల వాహనం నడిపేటప్పుడు పక్కకు లాగకుండా స్ట్రైట్గా వెళ్తుందని, టైర్లు త్వరగా అరిగిపోకుండా ఉంటాయంటున్నారు. బండికి మంచి మైలేజ్ వస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
వీల్ అలైన్మెంట్ ఎప్పుడు చేయించాలి: సాధారణంగా వాహనం, ప్రయాణించే రహదారులను బట్టి ప్రతి 5 వేల నుంచి 7 వేల కిలోమీటర్లకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా వీల్ అలైన్మెంట్ చేయించుకోవాలంటున్నారు. వాహనం నడిపేటప్పుడు మార్పులు గమనిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే అంటున్నారు.
వీల్ అలైన్మెంట్ సరిగ్గా లేకుంటే:
- స్టీరింగ్ ఒక పక్కకు లాగడం: రోడ్డుపై తిన్నగా వెళ్తున్నప్పుడు స్టీరింగ్ వదిలేస్తే వాహనం ఏదో ఒక వైపునకు లాగేస్తుంటుందని.. స్టీరింగ్ వీల్ వణుకుతూ వంకరగా తిరుగుతుందంటున్నారు.
- అసమానంగా టైర్లు అరగడం: టైర్లు సమానంగా అరగవని.. లోపలి వైపు లేదా బయట వైపు త్వరగా అరిగిపోతుంటాయని వివరిస్తున్నారు. సమాన అరుగుదల లేకుంటే ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఎక్కువ అంటున్నారు.
- తగ్గనున్న టైర్ల మన్నిక: సరైన కోణంలో చక్రాలు లేకపోవడం వల్ల కొత్తవి కూడా చాలా త్వరగా పాడైపోతాయని.. దీని వల్ల వేలల్లో అదనపు ఖర్చవుతుందంటున్నారు.
- మైలేజ్లో తేడాలు: చక్రాలు వేర్వేరు దిశల్లోకి లాగడం వల్ల వాహనాన్ని ముందుకు నెట్టడానికి ఉపయోగించే ఇంజిన్పై అదనపు భారం పడుతుందని.. దీని వల్ల ఇంధన వినియోగం పెరుగుతుందని.. ఏడు శాతం మైలేజ్ తగ్గిపోతుందంటున్నారు.
- ప్రమాదాల భయం: హైస్పీడ్లో బ్రేక్ వేసినప్పుడు వాహనం అదుపుతప్పి పక్కకు దూసుకెళ్లే ప్రమాదం ఉందని.. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో రోడ్డుపై పట్టు దొరకక ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- సస్పెన్షన్పై ప్రభావం: అలైన్మెంట్ లోపం వల్ల వాహనం లోపలి సస్పెన్షన్ సిస్టమ్, బేరింగ్, స్టీరింగ్ రాడ్లపై ఒత్తిడి పెరిగి త్వరగా విరిగిపోతుంటాయని చెబుతున్నారు.
అందుబాటులో టైర్ కేర్ సెంటర్లు: వీల్ అలైన్మెంట్, బ్యాలెన్సింగ్ కోసం కార్ల షోరూమ్కు ప్రత్యేకంగా వెళ్లనవసరం లేదని.. ప్రముఖ టైర్ల కంపెనీలు అధునాతన త్రీడీ డిజిటల్ కంప్యూటరైజ్డ్ టైర్ కేర్ సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్నాయని కాకినాడలోని ఎంఆర్ఎఫ్ షోరూమ్ సీనియర్ మెకానిక్ అచ్యుత్ చెబుతున్నారు. అక్కడ తక్కువ ధరల్లో కేవలం 20 నుంచి 30 నిమిషాల్లో వీల్ అలైన్మెంట్ రీడింగ్స్ ఉంటాయని.. వాటికి అనుగుణంగా మూడు కోణాల్లో చెక్చేసి సరిచేస్తారంటున్నారు. వాహనంలో సీట్ల అమరిక, కూర్చునే ప్రయాణీకులు, లగేజీ విషయంలో బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలంటున్నారు. ఒక వైపై ఎక్కువ బరువుతో ప్రయాణిస్తే టైర్లు అదే వైపు వేగంగా అరిగిపోతుంటాయని.. ముఖ్యంగా గతుకుల రోడ్లపై ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేసినా, వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు వాహనం పెద్ద గుంతల్లో పడినా, డివైడర్లను బలంగా ఢీకొట్టినా వెంటనే చక్రాల స్థితిని చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు.
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