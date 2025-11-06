గోధుమ రవ్వ, శనగపప్పుతో "యమ్మీ స్వీట్" - ఈజీగా ఇలా చేసుకుని కమ్మగా తినేయొచ్చు!
సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ - ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:52 AM IST
Simple Sweet Recipe in Telugu : స్వీట్ తినాలనిపించినపుడు పిండి అవసరం లేకుండానే ఇంట్లో ఉండే గోధుమరవ్వ, శనగపప్పుతో సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి. ఎంతో కమ్మగా, యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి స్వీట్ ఎక్కువగా పూజల సందర్భంగా ప్రసాదం కోసం తయారు చేస్తుంటారు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకునే ఈ స్వీట్ రెసిపీ మీ కోసం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమ రవ్వ - 1 గ్లాసు
- శనగపప్పు - అర గ్లాసు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్ల
- జీడిపప్పు - 10
- బాదం పప్పు - 8
- కిస్మిస్ - 30
- బెల్లం - 1 గ్లాసు
- పంచదార - 1 గ్లాసు
- యాలకుల పొడి- అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి 1 గ్లాసు గోధుమ రవ్వ తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అర గ్లాసు శనగపప్పు మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కుక్కర్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించుకుని గోధుమ రవ్వను ప్రై చేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయిస్తూ రవ్వ రంగు మారే వరకు వేయించాలి. మంట ఎక్కువ కాకుండా రవ్వ మాడిపోకుండా వేయించాక అదే గ్లాసుతో 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు కూడా నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని వేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. విజిల్స్ పూర్తయ్యాక, ప్రెజర్ తీసేసి రవ్వ, శనగపప్పు కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో ప్యాన్లో నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్లో కుక్కర్లో ఉడికించిన గోధుమ రవ్వ, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- అందులోనే 2 గ్లాసుల పంచదార వేసుకోవాలి. లేదా సగం బెల్లం, సగం పంచదార తీసుకోవచ్చు. స్వీట్ తక్కువ కావాలనుకుంటే 1.5గ్లాసుల పంచదార నేరుగా కలుపుకోవచ్చు. ఒక వేళ మీరు బెల్లం వేస్తున్నట్లయితే వేరే పాత్రలో కరిగించి వడగట్టి తీసుకోవడం మంచిది.
- ఇపుడు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. పంచదార, బెల్లం కరిగిన తర్వాత మిశ్రమం జారుగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో మంట తగ్గించుకుని బాగా కలుపుతూ 10 నిమిషాలు ఉడికిస్తే మిశ్రమం దగ్గర పడుతుంది. మధ్యలో యాలకుల పొడి, కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
