గోధుమ రవ్వ, శనగపప్పుతో "యమ్మీ స్వీట్" - ఈజీగా ఇలా చేసుకుని కమ్మగా తినేయొచ్చు!

సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ - ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!

simple_sweet_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Simple Sweet Recipe in Telugu : స్వీట్ తినాలనిపించినపుడు పిండి అవసరం లేకుండానే ఇంట్లో ఉండే గోధుమరవ్వ, శనగపప్పుతో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి. ఎంతో కమ్మగా, యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి స్వీట్ ఎక్కువగా పూజల సందర్భంగా ప్రసాదం కోసం తయారు చేస్తుంటారు. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ స్వీట్ రెసిపీ మీ కోసం.

simple_sweet_recipe_in_telugu (Getty Images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమ రవ్వ - 1 గ్లాసు
  • శనగపప్పు - అర గ్లాసు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్ల
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం పప్పు - 8
  • కిస్​మిస్ - 30
  • బెల్లం - 1 గ్లాసు
  • పంచదార - 1 గ్లాసు
  • యాలకుల పొడి- అర స్పూన్
simple_sweet_recipe_in_telugu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి 1 గ్లాసు గోధుమ రవ్వ తీసుకోవాలి. అదే విధంగా అర గ్లాసు శనగపప్పు మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కుక్కర్​ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించుకుని గోధుమ రవ్వను ప్రై చేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయిస్తూ రవ్వ రంగు మారే వరకు వేయించాలి. మంట ఎక్కువ కాకుండా రవ్వ మాడిపోకుండా వేయించాక అదే గ్లాసుతో 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
simple_sweet_recipe_in_telugu (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు కూడా నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని వేసుకుని కుక్కర్​ మూత పెట్టుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. విజిల్స్ పూర్తయ్యాక, ప్రెజర్ తీసేసి రవ్వ, శనగపప్పు కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
simple_sweet_recipe_in_telugu (Getty Images)
  • ఇపుడు మరో ప్యాన్​లో నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో కుక్కర్​లో ఉడికించిన గోధుమ రవ్వ, శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • అందులోనే 2 గ్లాసుల పంచదార వేసుకోవాలి. లేదా సగం బెల్లం, సగం పంచదార తీసుకోవచ్చు. స్వీట్ తక్కువ కావాలనుకుంటే 1.5గ్లాసుల పంచదార నేరుగా కలుపుకోవచ్చు. ఒక వేళ మీరు బెల్లం వేస్తున్నట్లయితే వేరే పాత్రలో కరిగించి వడగట్టి తీసుకోవడం మంచిది.
simple_sweet_recipe_in_telugu (Getty Images)
  • ఇపుడు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. పంచదార, బెల్లం కరిగిన తర్వాత మిశ్రమం జారుగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో మంట తగ్గించుకుని బాగా కలుపుతూ 10 నిమిషాలు ఉడికిస్తే మిశ్రమం దగ్గర పడుతుంది. మధ్యలో యాలకుల పొడి, కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.

