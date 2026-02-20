ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ, యమ్మీ "దలియా" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

కొత్తగా ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!

Daliya
Daliya (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Daliya Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల మిఠాయిలు తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నాబోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారయ్యే దలియా స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. గోధుమరవ్వతో చేసే ఈ స్వీట్​ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు.

పండుగలు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఇలా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మీకు స్వీట్​ తినాలపించినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ దలియా చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

బజ్జీలో మిర్చీ తీసి పడేస్తున్నారా? - ఇలా ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా ఎంతో బాగుంటుంది!

Daliya
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమరవ్వ - ఒక కప్పు
  • బెల్లం - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - 10
  • పిస్తా పలుకులు - 2 స్పూన్లు
  • బాదం పలుకులు - 2 స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
Daliya
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బెల్లం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత వాటర్​ను జాలితో గిన్నెలో వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల బాదం పలుకులు, 10 జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు స్పూన్ల పిస్తా పలుకులు, పావు కప్పు కిస్​మిస్ వేసి వేయించి గిన్నెలో వేయాలి.
Daliya
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కప్పు గోధుమరవ్వను వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇది దోరగా వేగిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్, అర స్పూన్ యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Daliya
యాలకులు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ దలియా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Daliya
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఈ స్వీట్​ను చేయాలనుకుంటే గోధుమరవ్వ, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

బీట్​రూట్​తో ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

లంచ్ బాక్స్​లోకి "సూపర్ రెసిపీ" - 10 నిమిషాల్లో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

TAGGED:

దలియా స్వీట్ తయారీ విధానం
DALIA MAKING PROCESS
CRACKED WHEAT PORRIDGE PREPARE
BROKEN WHEAT PORRIDGE
DALIYA SWEET PREPARE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.